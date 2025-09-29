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REUNIÓN TRUMP NETANYAHU
(29/09/25) -
Estados
Unidos - El presidente Donald Trump aseguró que el primer
ministro israelí aceptó la propuesta de la Casa Blanca para
alcanzar una tregua en Gaza y lograr la liberación de los
rehenes. En una conferencia de prensa, el mandatario
republicano aclaró que si bien Tel Aviv aceptó la propuesta,
resta que Hamas también la acepte. "Si Hamas rechaza este
acuerdo, Israel tiene mi apoyo total para destruirlos",
afirmó Trump. "Quiero agradecer al primer ministro Netanyahu
por aceptar el plan y por confiar en que, si trabajamos
juntos, podemos poner fin a la muerte y la destrucción que
hemos presenciado durante tantos años", declaró Trump en una
conferencia de prensa con Benjamin Netanyahu. Un plan de paz
de la Casa Blanca para Gaza hecho público el lunes propone
el fin del conflicto entre Israel y los militantes de Hamas
y la devolución de todos los rehenes, vivos y muertos, en un
plazo de 72 horas desde que Israel acepte públicamente el
acuerdo.
LA MISIÓN CONTRAFUEGOS
(29/09/25) - México
- Cada vez que surge el debate sobre narcotráfico México le dice a
Estados Unidos que las armas que portan los grupos delictivos vienen de
allí. Ahora esa especie de eterna discusión circular parece variar el
ritmo. México y Estados Unidos se han embarcado en una iniciativa
conjunta para frenar el tráfico de armas por la frontera. Bautizaron el
acuerdo como Misión Cortafuegos. Este acuerdo "histórico" según los
firmantes, no tiene precedentes, va a permitir que el uso de la
plataforma eTrace y de tecnología de imágenes de balística se extienda
hacia el Ejecutivo de Claudia Sheinbaum y también al de los 32 Estados
de la República. Al mismo tiempo, la Administración de Donald Trump se
ha comprometido a “intensificar” las inspecciones para lograr detener el
flujo de armas desde los Estados Unidos hacia México.
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