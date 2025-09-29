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Noticias:  Martes 30 de Septiembre de 2025

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REUNIÓN TRUMP NETANYAHU

(29/09/25) - Estados Unidos - El presidente Donald Trump aseguró que el primer ministro israelí aceptó la propuesta de la Casa Blanca para alcanzar una tregua en Gaza y lograr la liberación de los rehenes. En una conferencia de prensa, el mandatario republicano aclaró que si bien Tel Aviv aceptó la propuesta, resta que Hamas también la acepte. "Si Hamas rechaza este acuerdo, Israel tiene mi apoyo total para destruirlos", afirmó Trump. "Quiero agradecer al primer ministro Netanyahu por aceptar el plan y por confiar en que, si trabajamos juntos, podemos poner fin a la muerte y la destrucción que hemos presenciado durante tantos años", declaró Trump en una conferencia de prensa con Benjamin Netanyahu. Un plan de paz de la Casa Blanca para Gaza hecho público el lunes propone el fin del conflicto entre Israel y los militantes de Hamas y la devolución de todos los rehenes, vivos y muertos, en un plazo de 72 horas desde que Israel acepte públicamente el acuerdo.

LA MISIÓN CONTRAFUEGOS

(29/09/25) - México - Cada vez que surge el debate sobre narcotráfico México le dice a Estados Unidos que las armas que portan los grupos delictivos vienen de allí. Ahora esa especie de eterna discusión circular parece variar el ritmo. México y Estados Unidos se han embarcado en una iniciativa conjunta para frenar el tráfico de armas por la frontera. Bautizaron el acuerdo como Misión Cortafuegos. Este acuerdo "histórico" según los firmantes, no tiene precedentes, va a permitir que el uso de la plataforma eTrace y de tecnología de imágenes de balística se extienda hacia el Ejecutivo de Claudia Sheinbaum y también al de los 32 Estados de la República. Al mismo tiempo, la Administración de Donald Trump se ha comprometido a “intensificar” las inspecciones para lograr detener el flujo de armas desde los Estados Unidos hacia México.

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