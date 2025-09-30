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REUNIÓN CON LA CÚPULA MILITAR
(30/09/25) -
Estados
Unidos - El presidente, Donald Trump, realizó una reunión
sorpresiva y sin precedentes con la cúpula de las fuerzas
armadas. El encuentro se realiza sin motivo público
declarado mientras el Pentágono mantiene operaciones activas
en el extranjero y despliega tropas dentro del propio
territorio estadounidense. La reunión se dio en la base de
Quantico, Virginia, donde se encuentran cientos de generales
y almirantes de alto rango procedentes de distintas partes
del mundo. Según la agenda oficial Trump brindó
"declaraciones al Departamento de Guerra". El secretario de
Defensa, Pete Hegseth, fue responsable de la organización de
la reunión. El vicepresidente JD Vance consideró "no
inusual" la reunión y restó importancia a la cobertura
mediática señalando: "Es extraño que ustedes hayan hecho de
esto una gran historia" refiriéndose a la prensa.
LOS 20 PUNTOS PARA GAZA
(30/09/25) -
Estados
Unidos - Así se conocieron los 20 puntos de la propuesta de Trump
para terminar la guerra en Gaza. Washington presentó un plan que incluye
la liberación de rehenes, la salida progresiva del Ejército israelí del
territorio gazatí, el desarme de Hamas y un programa internacional de
reconstrucción y desarrollo económico para la Franja. El presidente
estadounidense presentó un plan de veinte puntos para poner fin a la
guerra, con la promesa de que, si es aceptado por las partes, la
contienda "terminará inmediatamente". El anuncio llegó acompañado de la
confirmación de que el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu,
había dado su visto bueno. El documento establece un esquema de alto el
fuego inmediato, devolución de rehenes, liberación de prisioneros
palestinos, desarme de Hamas y una reconstrucción integral del enclave
bajo una autoridad internacional encabezada por el propio Donald Trump.
El mandatario republicano presentó el plan como "uno de los días más
importantes de la historia de la civilización". Netanyahu, a su lado,
agradeció el esfuerzo y advirtió que, si Hamás lo rechaza, Israel
mantendrá el respaldo pleno de Washington para continuar la ofensiva que
viene llevando adelante. El documento propone que Gaza se convierta en
una "zona desradicalizada y libre de terrorismo", que sea reconstruida
para beneficio de su población y quede bajo un gobierno de transición
tecnocrático. Para lograrlo, introduce un calendario preciso: devolución
de rehenes en 72 horas, liberación simultánea de prisioneros palestinos
y despliegue de una fuerza internacional que asuma el control de la
seguridad. El punto dieciséis compromete a Israel a no ocupar ni anexar
el territorio. Las Fuerzas de Defensa israelíes se retirarían de forma
progresiva "según estándares y plazos vinculados a la
desmilitarización", hasta quedar solo con un perímetro de seguridad
transitorio.
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