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Noticias:  Miércoles 1° de Octubre de 2025

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REUNIÓN CON LA CÚPULA MILITAR

(30/09/25) - Estados Unidos - El presidente, Donald Trump, realizó una reunión sorpresiva y sin precedentes con la cúpula de las fuerzas armadas. El encuentro se realiza sin motivo público declarado mientras el Pentágono mantiene operaciones activas en el extranjero y despliega tropas dentro del propio territorio estadounidense. La reunión se dio en la base de Quantico, Virginia, donde se encuentran cientos de generales y almirantes de alto rango procedentes de distintas partes del mundo. Según la agenda oficial Trump brindó "declaraciones al Departamento de Guerra". El secretario de Defensa, Pete Hegseth, fue responsable de la organización de la reunión. El vicepresidente JD Vance consideró "no inusual" la reunión y restó importancia a la cobertura mediática señalando: "Es extraño que ustedes hayan hecho de esto una gran historia" refiriéndose a la prensa.

LOS 20 PUNTOS PARA GAZA

(30/09/25) - Estados Unidos - Así se conocieron los 20 puntos de la propuesta de Trump para terminar la guerra en Gaza. Washington presentó un plan que incluye la liberación de rehenes, la salida progresiva del Ejército israelí del territorio gazatí, el desarme de Hamas y un programa internacional de reconstrucción y desarrollo económico para la Franja. El presidente estadounidense presentó un plan de veinte puntos para poner fin a la guerra, con la promesa de que, si es aceptado por las partes, la contienda "terminará inmediatamente". El anuncio llegó acompañado de la confirmación de que el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, había dado su visto bueno. El documento establece un esquema de alto el fuego inmediato, devolución de rehenes, liberación de prisioneros palestinos, desarme de Hamas y una reconstrucción integral del enclave bajo una autoridad internacional encabezada por el propio Donald Trump. El mandatario republicano presentó el plan como "uno de los días más importantes de la historia de la civilización". Netanyahu, a su lado, agradeció el esfuerzo y advirtió que, si Hamás lo rechaza, Israel mantendrá el respaldo pleno de Washington para continuar la ofensiva que viene llevando adelante. El documento propone que Gaza se convierta en una "zona desradicalizada y libre de terrorismo", que sea reconstruida para beneficio de su población y quede bajo un gobierno de transición tecnocrático. Para lograrlo, introduce un calendario preciso: devolución de rehenes en 72 horas, liberación simultánea de prisioneros palestinos y despliegue de una fuerza internacional que asuma el control de la seguridad. El punto dieciséis compromete a Israel a no ocupar ni anexar el territorio. Las Fuerzas de Defensa israelíes se retirarían de forma progresiva "según estándares y plazos vinculados a la desmilitarización", hasta quedar solo con un perímetro de seguridad transitorio.

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