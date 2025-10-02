noticias
mundo
internacional
Hoy en el Mundo:
Noticias Destacadas del día
ATAQUE A SINAGOGA EN MANCHESTER
(02/10/25) -
Inglaterra - Un hombre atropelló con su vehículo a
transeúntes para luego apuñalar a varios miembros de la
comunidad judía en Manchester. El atacante fue abatido por
la policía, el hecho, calificado de atentado terrorista,
ocurrió la mañana del jueves, durante el servicio religioso
de la sinagoga de Heaton Park, en Manchester, durante la
celebración del Yom Kipur, la fiesta más importante de la
comunidad judía. Dos personas han fallecido y otras cuatro
han resultado heridas, una de ellas por arma blanca. Una de
las víctimas era guardia de seguridad de la sinagoga. Aunque
inicialmente se retrasó la confirmación de la muerte del
atacante la policía informó que se debió a que el individuo
portaba un chaleco que simulaba contener explosivos y hubo
que actuar con mucha cautela. La policía informó que se
detuvo a otras dos personas vinculadas al ataque, pero no
ofreció detalles. El ataque tuvo lugar mientras numerosos
fieles se encontraban reunidos en el templo para conmemorar
el "Día del Perdón".
LOS BARCOS NO LLEGARÁN A GAZA
(02/10/25) - Mundo
- Israel pone fin a la travesía de la flotilla de barcos que pretendían
llevar ayuda a Gaza. El ejército israelí interceptó los barcos de la
misión en aguas internacionales. Así llegó a su fin la intensión de la
Global Sumud Flotilla, la misión que intentaba llevar por vía marítima
ayuda humanitaria a Gaza para tratar de romper el bloqueo al que está
sometida la Franja. Las Fuerzas Armadas han tomado el control de los
tres principales barcos de la flotilla, con un total de 90 pasajeros.
Allí navegaban los miembros de la dirección de la misión (incluida la
activista sueca Greta Thunberg, de quien el Gobierno israelí ha
compartido imágenes de su detención. La organización ha calificado la
intercepción de "agresión activa".
ECDQEMSD
Podcast
Episodio del día:
SHOW 6145
ME CHINGUÉ LA RODILLA
EN CASO DE
QUE EL MUNDO SE DESINTEGRE PODCAST
Seguinos también en:
ApplePodcast |
Spotify |
Google Podcast |
Más plataformas en donde escuchar ECDQEMSD PODCAST