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Noticias:  Viernes 3 de Octubre de 2025

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ATAQUE A SINAGOGA EN MANCHESTER

(02/10/25) - Inglaterra - Un hombre atropelló con su vehículo a transeúntes para luego apuñalar a varios miembros de la comunidad judía en Manchester. El atacante fue abatido por la policía, el hecho, calificado de atentado terrorista, ocurrió la mañana del jueves, durante el servicio religioso de la sinagoga de Heaton Park, en Manchester, durante la celebración del Yom Kipur, la fiesta más importante de la comunidad judía. Dos personas han fallecido y otras cuatro han resultado heridas, una de ellas por arma blanca. Una de las víctimas era guardia de seguridad de la sinagoga. Aunque inicialmente se retrasó la confirmación de la muerte del atacante la policía informó que se debió a que el individuo portaba un chaleco que simulaba contener explosivos y hubo que actuar con mucha cautela. La policía informó que se detuvo a otras dos personas vinculadas al ataque, pero no ofreció detalles. El ataque tuvo lugar mientras numerosos fieles se encontraban reunidos en el templo para conmemorar el "Día del Perdón".

LOS BARCOS NO LLEGARÁN A GAZA

(02/10/25) - Mundo - Israel pone fin a la travesía de la flotilla de barcos que pretendían llevar ayuda a Gaza. El ejército israelí interceptó los barcos de la misión en aguas internacionales. Así llegó a su fin la intensión de la Global Sumud Flotilla, la misión que intentaba llevar por vía marítima ayuda humanitaria a Gaza para tratar de romper el bloqueo al que está sometida la Franja. Las Fuerzas Armadas han tomado el control de los tres principales barcos de la flotilla, con un total de 90 pasajeros. Allí navegaban los miembros de la dirección de la misión (incluida la activista sueca Greta Thunberg, de quien el Gobierno israelí ha compartido imágenes de su detención. La organización ha calificado la intercepción de "agresión activa".

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