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COMENTARIO EDITORIAL DEL PIRATA
LA LÓGICA DE UN BAD BUNNY
Año de las persecuciones y deportaciones masivas de latinos: que cante
el boricua que debió tirar más fotos allá en su isla.
Hoy en el Mundo:
Noticias Destacadas del día
TRUMP ORDENA DETENER LOS BOMBARDEOS
(05/10/25) -
Estados Unidos
- Trump exige a Israel que ponga fin de inmediato a los
bombardeos en la franja de Gaza. El presidente de Estados
Unidos expresó que Hamás está "listo para una paz duradera".
Donald Trump, ha dado por buena y por suficiente la
respuesta de Hamás a quienes les había dado un ultimátum de
respuesta. En un mensaje en redes sociales ha declarado que
el grupo palestino "está listo para una paz duradera" luego
de haber aceptado parcialmente el plan propuesto por Trump.
Israel y Hamás empiezan el lunes las negociaciones sobre el
plan de Trump para Gaza. Netanyahu espera que los rehenes
sean liberados la próxima semana y que Hamás se desarme en
una fase posterior. Hamás quiere conocer el calendario del
Ejercito israelí para abandonar la Franja de Gaza. Al menos
57 palestinos han muerto en bombardeos israelíes el último
viernes.
PROTESTAS EN CIUDADES DE EUROPA
(05/10/25) - Europa
- Numerosas ciudades europeas fueron epicentro de protestas contra la
acción de Israel al detener la caravana naval rumbo a Gaza. El abordaje
de la flotilla de Gaza por parte de Israel causa numerosas y aireadas
protestas en Europa y otras partes del mundo. Italia, por ejemplo,
convocó una huelga general. Miles de personas salieron a las calles de
Roma, Madrid, Paris y Estambul. "Nos han detenido ilegalmente en aguas
internacionales", dicen los cuatro diputados italianos de la expedición.
El principal sindicato italiano, CGIL, ha convocado a una huelga
general, con marcha más pequeña que el pasado 22 de septiembre pero
contundente. Los abogados de los activistas de la flotilla encarcelados
en Israel denuncian malos tratos, dicen que los alrededor de 470
detenidos comparecen ya ante un tribunal de emigración de la cárcel de
máxima seguridad de Ketziot en un proceso que la ONG Adalah describe
como "ilegal". La prisión de máxima seguridad de Ketziot, en el desierto
del Neguev, junto a la frontera de Israel con Egipto, a unos 180
kilómetros al sur de Tel Aviv, es definido como un lugar siniestro a la
memoria de los palestinos. Ketziot fue el principal centro de detención
de quienes fueron arrestados durante la primera Intifada, el alzamiento
de los palestinos contra la ocupación israelí que comenzó en diciembre
de 1987 en Gaza.
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LA LÓGICA DE UN BAD BUNNY
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