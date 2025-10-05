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Noticias:  Lunes 06 de Octubre de 2025

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COMENTARIO EDITORIAL DEL PIRATA

LA LÓGICA DE UN BAD BUNNY

Año de las persecuciones y deportaciones masivas de latinos: que cante el boricua que debió tirar más fotos allá en su isla.

Hoy en el Mundo:

Noticias Destacadas del día

TRUMP ORDENA DETENER LOS BOMBARDEOS

(05/10/25) - Estados Unidos - Trump exige a Israel que ponga fin de inmediato a los bombardeos en la franja de Gaza. El presidente de Estados Unidos expresó que Hamás está "listo para una paz duradera". Donald Trump, ha dado por buena y por suficiente la respuesta de Hamás a quienes les había dado un ultimátum de respuesta. En un mensaje en redes sociales ha declarado que el grupo palestino "está listo para una paz duradera" luego de haber aceptado parcialmente el plan propuesto por Trump. Israel y Hamás empiezan el lunes las negociaciones sobre el plan de Trump para Gaza. Netanyahu espera que los rehenes sean liberados la próxima semana y que Hamás se desarme en una fase posterior. Hamás quiere conocer el calendario del Ejercito israelí para abandonar la Franja de Gaza. Al menos 57 palestinos han muerto en bombardeos israelíes el último viernes.

PROTESTAS EN CIUDADES DE EUROPA

(05/10/25) - Europa - Numerosas ciudades europeas fueron epicentro de protestas contra la acción de Israel al detener la caravana naval rumbo a Gaza. El abordaje de la flotilla de Gaza por parte de Israel causa numerosas y aireadas protestas en Europa y otras partes del mundo. Italia, por ejemplo, convocó una huelga general. Miles de personas salieron a las calles de Roma, Madrid, Paris y Estambul. "Nos han detenido ilegalmente en aguas internacionales", dicen los cuatro diputados italianos de la expedición. El principal sindicato italiano, CGIL, ha convocado a una huelga general, con marcha más pequeña que el pasado 22 de septiembre pero contundente. Los abogados de los activistas de la flotilla encarcelados en Israel denuncian malos tratos, dicen que los alrededor de 470 detenidos comparecen ya ante un tribunal de emigración de la cárcel de máxima seguridad de Ketziot en un proceso que la ONG Adalah describe como "ilegal". La prisión de máxima seguridad de Ketziot, en el desierto del Neguev, junto a la frontera de Israel con Egipto, a unos 180 kilómetros al sur de Tel Aviv, es definido como un lugar siniestro a la memoria de los palestinos. Ketziot fue el principal centro de detención de quienes fueron arrestados durante la primera Intifada, el alzamiento de los palestinos contra la ocupación israelí que comenzó en diciembre de 1987 en Gaza.

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SHOW 6146

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