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LECORNU NI ENTRÓ QUE YA ESTÁ AFUERA
(06/10/25) -
Francia
- La sangría en la Asamblea Nacional francesa continúa, el
primer ministro, Sébastien Lecornu, ha presentado su
dimisión al presidente del país, Emmanuel Macron. La
renuncia llega solo algunas horas después de haber desvelado
los nombres que conformarían el gabinete de su Gobierno. La
oposición lo acusó de continuista y mostró su intensión de
no apoyar. Asó Lecornu se convierte en el jefe del Ejecutivo
más breve de la historia de Francia: apenas 27 días, ni
siquiera había llegado a terminar de entregar la lista de
ministros.
DESPUÉS DEL PRIMERO DE SHEINBAUM
(06/10/25) - México
- Se cumplió el primer año de gobierno de Claudia Sheinbaum. El domingo
5 de octubre, la titular del Ejecutivo, se presentó ante miles de
asistentes en un evento para conmemorar el primer aniversario desde que
asumió la Presidencia de la República el 1 de octubre de 2024. Desde el
Zócalo de la Ciudad de México, la presidenta dirigió su mensaje durante
el evento denominado "La Transformación Avanza", centrado en presentar
los resultados de su gobierno luego de recorrer los 32 estados del país.
El Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) cerró este primer año de
la continuidad del sexenio de AMLO a manos de la primera presidenta de
la historia de México en el Zócalo capitalino. Sheinbaum habló de:
reducción de la pobreza, una economía que se mantiene firme a pesar de
la guerra arancelaria emprendida por Trump y un giro a la política de
seguridad que permitió, según sus estadísticas, una reducción de los
homicidios dolosos. Sheinbaum inicia así un segundo año de Gobierno que
promete ser más turbulento en cuanto a internas partidarias y problemas
a resolver.
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