Escuchar ECDQEMSD Podcast en Spotify
Escuchar ECDQEMSD Podcast en Apple Podcast
ECDQEMSD en YouTubeECDQEMSD en TwitterECDQEMSD en FacebookECDQEMSD en Instagram
ECDQEMSD Podcast en SpotifyECDQEMSD Podcast en SpotifyECDQEMSD en YouTubeECDQEMSD en TwitterECDQEMSD en FacebookECDQEMSD en Instagram

Noticias:  Martes 07 de Octubre de 2025

canalTrans noticias

noticias

mundo

internacional

Hoy en el Mundo:

Noticias Destacadas del día

LECORNU NI ENTRÓ QUE YA ESTÁ AFUERA

(06/10/25) - Francia - La sangría en la Asamblea Nacional francesa continúa, el primer ministro, Sébastien Lecornu, ha presentado su dimisión al presidente del país, Emmanuel Macron. La renuncia llega solo algunas horas después de haber desvelado los nombres que conformarían el gabinete de su Gobierno. La oposición lo acusó de continuista y mostró su intensión de no apoyar. Asó Lecornu se convierte en el jefe del Ejecutivo más breve de la historia de Francia: apenas 27 días, ni siquiera había llegado a terminar de entregar la lista de ministros.

DESPUÉS DEL PRIMERO DE SHEINBAUM

(06/10/25) - México - Se cumplió el primer año de gobierno de Claudia Sheinbaum. El domingo 5 de octubre, la titular del Ejecutivo, se presentó ante miles de asistentes en un evento para conmemorar el primer aniversario desde que asumió la Presidencia de la República el 1 de octubre de 2024. Desde el Zócalo de la Ciudad de México, la presidenta dirigió su mensaje durante el evento denominado "La Transformación Avanza", centrado en presentar los resultados de su gobierno luego de recorrer los 32 estados del país. El Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) cerró este primer año de la continuidad del sexenio de AMLO a manos de la primera presidenta de la historia de México en el Zócalo capitalino. Sheinbaum habló de: reducción de la pobreza, una economía que se mantiene firme a pesar de la guerra arancelaria emprendida por Trump y un giro a la política de seguridad que permitió, según sus estadísticas, una reducción de los homicidios dolosos. Sheinbaum inicia así un segundo año de Gobierno que promete ser más turbulento en cuanto a internas partidarias y problemas a resolver.

ECDQEMSD PodcastECDQEMSD Podcast
Episodio del día:

SHOW 6147

PARA ESO TENGO INSTAGRAM

EN CASO DE QUE EL MUNDO SE DESINTEGRE PODCAST
Seguinos también en:
ApplePodcast | Spotify | Google Podcast |
Más plataformas en donde escuchar ECDQEMSD PODCAST

En Caso De Que El Mundo Se Desintegre - ECDQEMSD Podcast
ECDQEMSD en YouTubeECDQEMSD en TwitterECDQEMSD en FacebookECDQEMSD en InstagramECDQEMSD en FlipboarCanal de RSS de ECDQEMSD canalTrans
canaltrans ECDQEMSD Podcast

Copyright 1998 / 2026
ECDQEMSD & canalTrans
todos los derechos reservados