noticias
mundo
internacional
Hoy en el Mundo:
Noticias Destacadas del día
LEY DE INSURRECCIÓN
(07/10/25) -
Estados Unidos
- Donald Trump invoca la Ley de Insurrección para enviar
tropas a ciudades demócratas que él considera están fuera de
control. La Casa Blanca asegura que apelará la prohibición
judicial de desplegar a la Guardia Nacional en Chicago. El
presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se plantearía
invocar la Ley de Insurrección para desplegar a las Fuerzas
Armadas en las ciudades demócratas si los jueces le prohíben
activar como pretende a la Guardia Nacional para tareas de
protección de la seguridad en las calles de Chicago y de
Portland. La ciudad de Chicago está convertida en una “zona
de guerra" por el terror migratorio y las redadas del ICE.
Las fuerzas federales han desplegado gas lacrimógeno y
pimienta y han disparado a manifestantes, tras días de
protestas por las detenciones de migrantes.
TRUMP QUIERE EL NOBEL
(07/10/25) -
Estados Unidos
- Trump agradece su postulación al Nobel de la Paz el día
que se cumplían dos años del ataque de Hamás a israel. El
presidente de Estados Unidos, Donald Trump, envió, el 7 de Octubre, una
carta a los familiares de los rehenes de Hamas en Gaza en la que
agradeció su nominación al Premio Nobel de la Paz y reafirmó su
compromiso de lograr la liberación de los cautivos y la derrota
definitiva del grupo extremista palestino. "Melania y yo enviamos
nuestro más sincero agradecimiento al Foro de Familias de Rehenes y
Desaparecidos por su carta de nominación al Comité del Nobel de la Paz",
escribió Trump. En el texto, el mandatario calificó los ataques del 7 de
octubre de 2023 como "abominables" y aseguró que su gobierno seguirá
comprometido con la "total destrucción de Hamas" para impedir que "estos
actos horribles se repitan".
ECDQEMSD
Podcast
Episodio del día:
SHOW 6148
EFECTOS ADVERSOS
EN CASO DE
QUE EL MUNDO SE DESINTEGRE PODCAST
Seguinos también en:
ApplePodcast |
Spotify |
Google Podcast |
Más plataformas en donde escuchar ECDQEMSD PODCAST