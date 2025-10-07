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Noticias:  Miércoles 08 de Octubre de 2025

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LEY DE INSURRECCIÓN

(07/10/25) - Estados Unidos - Donald Trump invoca la Ley de Insurrección para enviar tropas a ciudades demócratas que él considera están fuera de control. La Casa Blanca asegura que apelará la prohibición judicial de desplegar a la Guardia Nacional en Chicago. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se plantearía invocar la Ley de Insurrección para desplegar a las Fuerzas Armadas en las ciudades demócratas si los jueces le prohíben activar como pretende a la Guardia Nacional para tareas de protección de la seguridad en las calles de Chicago y de Portland. La ciudad de Chicago está convertida en una “zona de guerra" por el terror migratorio y las redadas del ICE. Las fuerzas federales han desplegado gas lacrimógeno y pimienta y han disparado a manifestantes, tras días de protestas por las detenciones de migrantes.

TRUMP QUIERE EL NOBEL

(07/10/25) - Estados Unidos - Trump agradece su postulación al Nobel de la Paz el día que se cumplían dos años del ataque de  Hamás a israel. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, envió, el 7 de Octubre, una carta a los familiares de los rehenes de Hamas en Gaza en la que agradeció su nominación al Premio Nobel de la Paz y reafirmó su compromiso de lograr la liberación de los cautivos y la derrota definitiva del grupo extremista palestino. "Melania y yo enviamos nuestro más sincero agradecimiento al Foro de Familias de Rehenes y Desaparecidos por su carta de nominación al Comité del Nobel de la Paz", escribió Trump. En el texto, el mandatario calificó los ataques del 7 de octubre de 2023 como "abominables" y aseguró que su gobierno seguirá comprometido con la "total destrucción de Hamas" para impedir que "estos actos horribles se repitan".

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