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Noticias:  Jueves 09 de Octubre de 2025

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BRASILIA SE MUDARÁ A BELEM

(08/10/25) - Brasil - El Senado de Brasil autorizó que la capital del país se traslade temporalmente de Brasilia a Belém. Esto es porque será Belém la sede de la cumbre climática. La determinación fue tomada para dar protagonismo a la ciudad durante la celebración de la COP30 que se realizará entre el 11 y el 21 de noviembre. La medida, que ya pasó por la Cámara de Diputados y solo falta que el presidente Luiz Inácio Lula da Silva rubrique, permite que los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial desempeñen sus labores en la ciudad amazónica, en lugar de en Brasilia, durante ese periodo (Diez días). La elección de Belém como sede ha despertado polémica desde su nombramiento, ya que crecen las dudas en torno a la capacidad de esta ciudad para acoger a los aproximadamente 50.000 visitantes que se esperan. Los altos precios de los alojamientos ya han llevado a varios países, principalmente africanos, a advertir que quizás no puedan asistir a dicha cumbre climática. Lula sin embargo ha insistido en mantener la COP30 en Belém, la primera vez en la historia que el evento ocurrirá en una región selvática que pondrá de relieve la problemática de la amazonia. Se espera que los debates entre los representantes de 198 países, giren en torno a la reducción de emisiones, la adaptación a los impactos ya inevitables y las vías para concretar una transición justa de los combustibles fósiles hacia fuentes renovables.

FIN DE SEMANA EN EGIPTO

(08/10/25) - Estados Unidos - El presidente Donald Trump dijo que podría viajar a Egipto el próximo domingo. El viaje se daría si las negociaciones entre Israel y Hamas para implementar su plan de paz en la Franja de Gaza avanzan de modo favorable. "Es posible que vaya allí en algún momento hacia el final de la semana, tal vez el domingo, de hecho", señaló Trump a periodistas en la Casa Blanca luego de dialogar con sus enviados a Oriente Próximo para las negociaciones. "Y veremos, pero hay una muy buena probabilidad. Las negociaciones están avanzando muy bien" declaró. "Nuestra negociación final, como saben, es con Hamas, y parece estar yendo bien. Así que les informaremos; si ese es el caso, probablemente nos iremos el domingo, tal vez el sábado", indicó. Delegaciones de Israel y Hamas mantienen conversaciones en Egipto desde el lunes, con la mediación de representantes egipcios, cataríes y estadounidenses, para definir los detalles de la aplicación del plan. El mandatario estadounidense destacó la labor de su equipo negociador, liderado por Steve Witkoff y su yerno Jared Kushner, y afirmó que las discusiones con el grupo islamista palestino "van bien". Sus declaraciones se confirmaron cuando se supo que Israel y Hamás alcanzaron un acuerdo sobre la primera fase del plan de paz. El presidente de Estados Unidos anunció el pacto y señaló que los rehenes israelíes volverán "muy pronto" a su país, en un canje por presos palestinos enlistados en los documentos que entregó Hamás. También se acordó la retira de las tropas israelíes de la zona acordada.

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