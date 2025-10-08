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BRASILIA SE MUDARÁ A BELEM
(08/10/25) -
Brasil
- El Senado de Brasil autorizó que la capital del país se
traslade temporalmente de Brasilia a Belém. Esto es porque
será Belém la sede de la cumbre climática. La determinación
fue tomada para dar protagonismo a la ciudad durante la
celebración de la COP30 que se realizará entre el 11 y el 21
de noviembre. La medida, que ya pasó por la Cámara de
Diputados y solo falta que el presidente Luiz Inácio Lula da
Silva rubrique, permite que los poderes Ejecutivo,
Legislativo y Judicial desempeñen sus labores en la ciudad
amazónica, en lugar de en Brasilia, durante ese periodo
(Diez días). La elección de Belém como sede ha despertado
polémica desde su nombramiento, ya que crecen las dudas en
torno a la capacidad de esta ciudad para acoger a los
aproximadamente 50.000 visitantes que se esperan. Los altos
precios de los alojamientos ya han llevado a varios países,
principalmente africanos, a advertir que quizás no puedan
asistir a dicha cumbre climática. Lula sin embargo ha
insistido en mantener la COP30 en Belém, la primera vez en
la historia que el evento ocurrirá en una región selvática
que pondrá de relieve la problemática de la amazonia. Se
espera que los debates entre los representantes de 198
países, giren en torno a la reducción de emisiones, la
adaptación a los impactos ya inevitables y las vías para
concretar una transición justa de los combustibles fósiles
hacia fuentes renovables.
FIN DE SEMANA EN EGIPTO
(08/10/25) -
Estados Unidos
- El presidente Donald Trump dijo que podría viajar a Egipto
el próximo domingo. El viaje se daría si las negociaciones entre Israel
y Hamas para implementar su plan de paz en la Franja de Gaza avanzan de
modo favorable. "Es posible que vaya allí en algún momento hacia el
final de la semana, tal vez el domingo, de hecho", señaló Trump a
periodistas en la Casa Blanca luego de dialogar con sus enviados a
Oriente Próximo para las negociaciones. "Y veremos, pero hay una muy
buena probabilidad. Las negociaciones están avanzando muy bien" declaró.
"Nuestra negociación final, como saben, es con Hamas, y parece estar
yendo bien. Así que les informaremos; si ese es el caso, probablemente
nos iremos el domingo, tal vez el sábado", indicó. Delegaciones de
Israel y Hamas mantienen conversaciones en Egipto desde el lunes, con la
mediación de representantes egipcios, cataríes y estadounidenses, para
definir los detalles de la aplicación del plan. El mandatario
estadounidense destacó la labor de su equipo negociador, liderado por
Steve Witkoff y su yerno Jared Kushner, y afirmó que las discusiones con
el grupo islamista palestino "van bien". Sus declaraciones se
confirmaron cuando se supo que Israel y Hamás alcanzaron un acuerdo
sobre la primera fase del plan de paz. El presidente de Estados Unidos
anunció el pacto y señaló que los rehenes israelíes volverán "muy
pronto" a su país, en un canje por presos palestinos enlistados en los
documentos que entregó Hamás. También se acordó la retira de las tropas
israelíes de la zona acordada.
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