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NOBEL DE LITERATURA PARA EL HÚNGARO
(08/10/25) -
Mundo
- El escritor húngaro László Krasznahorkai fue premiado ayer
jueves con el Premio Nobel de Literatura 2025. Así lo
anunció la Academia Sueca, reconociendo su "obra convincente
y visionaria que, en medio del terror apocalíptico, reafirma
el poder del arte". Krasznahorkai, de 71 años, ha definido
su literatura como "la realidad examinada hasta la locura".
Su estilo se caracteriza por una prosa de frases realmente
extensas, repletas de digresiones y con repeticiones, que su
primer traductor, George Szirtes, describió como "un flujo
de lava lento de narrativa". El autor irrumpió en la escena
literaria húngara en 1985 con su novela debut "Tango
satánico", un relato sobre los residentes de una granja
colectiva abandonada en vísperas de la caída del comunismo.
La obra, ambientada en una zona rural del sureste de Hungría
similar a su pueblo natal de Gyula, causó sensación en su
país y fue llevada al cine en 1994. El Comité Nobel lo
describió como "un gran escritor épico en la tradición
centroeuropea" que sigue la línea de Franz Kafka y Thomas
Bernhard, caracterizada por el absurdismo y lo grotesco. El
premio incluye 11 millones de coronas suecas (cerca de 1.2
millones de dólares), una medalla de oro de 18 quilates y un
diploma. La ceremonia de entrega se realizará el 10 de
diciembre en Estocolmo, aniversario de la muerte de Alfred
Nobel, el industrial sueco inventor de la dinamita que fundó
estos premios en 1896. Hoy viernes se entrega el de la Paz y
las apuestas corren por Trump.
TRUMP HABLA DE PAZ DURADERA
(08/10/25) -
Estados Unidos
- Trump da por terminada la guerra en Gaza y afirma que los
rehenes serán liberados. Hamás acusa a Netanyahu de "intentar sabotear"
el acuerdo de paz en torno a la liberación de presos. El presidente
Donald Trump dijo creer que el acuerdo entre Israel y Hamás será el
principio de una paz duradera. El presidente de Estados Unidos celebra
el acuerdo entre Israel y Hamás y anuncia la liberación de los rehenes
para el próximo "lunes o martes" en una reunión de su gabinete en la
Casa Blanca. La reunión llevaba días convocada y el primer tema del
orden del día fue el acuerdo entre Israel y Hamás. La primera fase del
plan de paz fue alcanzada. El alto el fuego entrará en vigor 24 horas
después de que el Gobierno israelí haya ratificado.
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