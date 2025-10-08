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Noticias:  Viernes 10 de Octubre de 2025

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NOBEL DE LITERATURA PARA EL HÚNGARO

(08/10/25) - Mundo - El escritor húngaro László Krasznahorkai fue premiado ayer jueves con el Premio Nobel de Literatura 2025. Así lo anunció la Academia Sueca, reconociendo su "obra convincente y visionaria que, en medio del terror apocalíptico, reafirma el poder del arte". Krasznahorkai, de 71 años, ha definido su literatura como "la realidad examinada hasta la locura". Su estilo se caracteriza por una prosa de frases realmente extensas, repletas de digresiones y con repeticiones, que su primer traductor, George Szirtes, describió como "un flujo de lava lento de narrativa". El autor irrumpió en la escena literaria húngara en 1985 con su novela debut "Tango satánico", un relato sobre los residentes de una granja colectiva abandonada en vísperas de la caída del comunismo. La obra, ambientada en una zona rural del sureste de Hungría similar a su pueblo natal de Gyula, causó sensación en su país y fue llevada al cine en 1994. El Comité Nobel lo describió como "un gran escritor épico en la tradición centroeuropea" que sigue la línea de Franz Kafka y Thomas Bernhard, caracterizada por el absurdismo y lo grotesco. El premio incluye 11 millones de coronas suecas (cerca de 1.2 millones de dólares), una medalla de oro de 18 quilates y un diploma. La ceremonia de entrega se realizará el 10 de diciembre en Estocolmo, aniversario de la muerte de Alfred Nobel, el industrial sueco inventor de la dinamita que fundó estos premios en 1896. Hoy viernes se entrega el de la Paz y las apuestas corren por Trump.

TRUMP HABLA DE PAZ DURADERA

(08/10/25) - Estados Unidos - Trump da por terminada la guerra en Gaza y afirma que los rehenes serán liberados. Hamás acusa a Netanyahu de "intentar sabotear" el acuerdo de paz en torno a la liberación de presos. El presidente Donald Trump dijo creer que el acuerdo entre Israel y Hamás será el principio de una paz duradera. El presidente de Estados Unidos celebra el acuerdo entre Israel y Hamás y anuncia la liberación de los rehenes para el próximo "lunes o martes" en una reunión de su gabinete en la Casa Blanca. La reunión llevaba días convocada y el primer tema del orden del día fue el acuerdo entre Israel y Hamás. La primera fase del plan de paz fue alcanzada. El alto el fuego entrará en vigor 24 horas después de que el Gobierno israelí haya ratificado.

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