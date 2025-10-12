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COMENTARIO EDITORIAL DEL PIRATA
NOBEL DE LA PAZ INMADURO
Donald Trump esperaba pacientemente su premio. Así, cruzado de brazos,
sentado y ensayando agradecimientos.
Hoy en el Mundo:
Noticias Destacadas del día
NOBEL DE LA PAZ PARA CORINA MACHADO
(12/10/25) -
Venezuela
- Finalmente el jurado se inclinó por la líder de la
oposición venezolana Corina Machado para otorgarle el premio
Nobel de la Paz 2025. Trump debió resignarse a perder el
galardón por el que tanto había insistido. Ni bien el comité
noruego del Nobel le comunicó a María Corina Machado comenzó
a dar entrevistas internacionales mostrando su alegría y
diciendo que en realidad era un reconocimiento a todo el
pueblo venezolano que lucha para dejar a tras la "dictadura"
chavista encarnada hoy en Nicolás Maduro y su gobierno.
Machado (nacida en Caracas, 58 años) confesó que no
imaginaba un reconocimiento así. La líder opositora decidió
hace más de un año vivir en la clandestinidad dada la
presión que el gobierno chavista comenzó a realizar sobre
opositores. La política insiste en que el gobierno chavista
tiene los días contados. La entrega de este premio es vista
por el chavismo como una provocación más de la elites
mundiales contra el gobierno de Venezuela.
DINA BOLUARTE YA NO PRESIDE PERÚ
(12/10/25) - Perú -
Dina Boluarte fue desplazada de la presidencia de la nación por el
Congreso de Perú. Puntualmente cayó pasada la media noche del jueves por
una moción de censura promovida por los mismos diputados que le habían
permitido gobernar los últimos tres años a pesar de su compleja
situación judicial y la bajísima aprobación por parte de la opinión
pública. La moción declaró su "incapacidad moral" para dirigir el país;
y así una vez más el Congreso (institución peor valorada entre los
peruanos) tumbó al Ejecutivo. Su marcha no entristece a casi nadie (su
popularidad ha caído hasta el 2%, convirtiéndola en la mandataria peor
valorada de la historia reciente), pero sume a Perú en el caos de una
nueva crisis política, una más de las incontables. La incertidumbre es
lo único concreto de un país que pareciera ingobernable luego de haber
visto caer a siete presidentes en los últimos nueve años. Su sucesor,
José Jerí, un político joven que llegó a la presidencia del Congreso por
una carambola que sorprende. recordamos que en el sistema peruano no
existe la figura de vicepresidente por o que la vacancia cae sobre el
presidente del Congreso.
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SHOW 6151
NOBEL DE LA PAZ INMADURO
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