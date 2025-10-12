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Noticias:  Lunes 13 de Octubre de 2025

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COMENTARIO EDITORIAL DEL PIRATA

NOBEL DE LA PAZ INMADURO

Donald Trump esperaba pacientemente su premio. Así, cruzado de brazos, sentado y ensayando agradecimientos.

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NOBEL DE LA PAZ PARA CORINA MACHADO

(12/10/25) - Venezuela - Finalmente el jurado se inclinó por la líder de la oposición venezolana Corina Machado para otorgarle el premio Nobel de la Paz 2025. Trump debió resignarse a perder el galardón por el que tanto había insistido. Ni bien el comité noruego del Nobel le comunicó a María Corina Machado comenzó a dar entrevistas internacionales mostrando su alegría y diciendo que en realidad era un reconocimiento a todo el pueblo venezolano que lucha para dejar a tras la "dictadura" chavista encarnada hoy en Nicolás Maduro y su gobierno. Machado (nacida en Caracas, 58 años) confesó que no imaginaba un reconocimiento así. La líder opositora decidió hace más de un año vivir en la clandestinidad dada la presión que el gobierno chavista comenzó a realizar sobre opositores. La política insiste en que el gobierno chavista tiene los días contados. La entrega de este premio es vista por el chavismo como una provocación más de la elites mundiales contra el gobierno de Venezuela.

DINA BOLUARTE YA NO PRESIDE PERÚ

(12/10/25) - Perú - Dina Boluarte fue desplazada de la presidencia de la nación por el Congreso de Perú. Puntualmente cayó pasada la media noche del jueves por una moción de censura promovida por los mismos diputados que le habían permitido gobernar los últimos tres años a pesar de su compleja situación judicial y la bajísima aprobación por parte de la opinión pública. La moción declaró su "incapacidad moral" para dirigir el país; y así una vez más el Congreso (institución peor valorada entre los peruanos) tumbó al Ejecutivo. Su marcha no entristece a casi nadie (su popularidad ha caído hasta el 2%, convirtiéndola en la mandataria peor valorada de la historia reciente), pero sume a Perú en el caos de una nueva crisis política, una más de las incontables. La incertidumbre es lo único concreto de un país que pareciera ingobernable luego de haber visto caer a siete presidentes en los últimos nueve años. Su sucesor, José Jerí, un político joven que llegó a la presidencia del Congreso por una carambola que sorprende. recordamos que en el sistema peruano no existe la figura de vicepresidente por o que la vacancia cae sobre el presidente del Congreso.

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SHOW 6151

NOBEL DE LA PAZ INMADURO

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