Escuchar ECDQEMSD Podcast en Spotify
Escuchar ECDQEMSD Podcast en Apple Podcast
ECDQEMSD en YouTubeECDQEMSD en TwitterECDQEMSD en FacebookECDQEMSD en Instagram
ECDQEMSD Podcast en SpotifyECDQEMSD Podcast en SpotifyECDQEMSD en YouTubeECDQEMSD en TwitterECDQEMSD en FacebookECDQEMSD en Instagram

Noticias:  Martes 14 de Octubre de 2025

canalTrans noticias

noticias

mundo

internacional

Hoy en el Mundo:

Noticias Destacadas del día

SE FIRMÓ LA PAZ EN MEDIO ORIENTE

(13/10/25) - Egipto - El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, realizó la firma de un acuerdo con los líderes de Egipto, Qatar y Turquía para garantizar la implementación del acuerdo de paz que pone fin a la guerra en Gaza tras más de dos años. "Hemos logrado lo que todos decían que era imposible. Por fin tenemos paz en Oriente Medio", expuso Trump tras la ceremonia de rúbrica llevada a cabo en el balneario egipcio de Sharm el Sheij, en una cumbre centrada en el conflicto palestino-israelí y sus consecuencias humanitarias. La jornada culminó con la suscripción conjunta de una declaración formal para facilitar el cese de hostilidades y abrir paso a una negociación política entre las partes enfrentadas en Gaza.

APLAUSOS PARA TRUMP EN EL PARLAMENTO ISRAELÍ

(13/10/25) - Israel - Donald Trump fue recibido como un héroe en Israel. Habló ante el Parlamento en lo que postuló como un día histórico: "Es el fin de una guerra, el fin de una era de terror y el comienzo de una era de fe y esperanza" expresó. En medio de una ovación, el mandatario estadounidense habló ante el pleno del Parlamento israelí tras la liberación de todos los secuestrados con vida que mantenía el grupo Hamás en Gaza hace más de dos años. "Es el amanecer de un nuevo Medio Oriente" declaró. Tras una ovación de más de tres minutos, pronunció su discurso en un clima de emoción, dentro y fuera del Parlamento. Después de 738 días ya no hay más secuestrados con vida en poder de Hamás. Trump recordó que nadie pensaba que iba a lograr la paz en la región y se logró. También dijo que siempre lo atacaban marcando su estilo confrontativo. Sin embargo, afirmó, se consiguió el acuerdo. "¡Qué bien se siente decirlo, los 20 rehenes están de regreso!". El mandatario remarcó que no solo buscaba el regreso de los rehenes, sino buscará mantener el acuerdo y hacerlo duradero. "Esto no es solo el final de una guerra, es el final de una era de terror y el comienzo de una era de fe y esperanza, y de Dios. Es el comienzo de una gran concordia y una armonía duradera para todas las naciones de lo que pronto será una región verdaderamente magnífica. Lo creo firmemente. Este es el amanecer histórico de un nuevo Medio Oriente".

ECDQEMSD PodcastECDQEMSD Podcast
Episodio del día:

SHOW 6152

SAPO FOBIA

EN CASO DE QUE EL MUNDO SE DESINTEGRE PODCAST
Seguinos también en:
ApplePodcast | Spotify | Google Podcast |
Más plataformas en donde escuchar ECDQEMSD PODCAST

En Caso De Que El Mundo Se Desintegre - ECDQEMSD Podcast
ECDQEMSD en YouTubeECDQEMSD en TwitterECDQEMSD en FacebookECDQEMSD en InstagramECDQEMSD en FlipboarCanal de RSS de ECDQEMSD canalTrans
canaltrans ECDQEMSD Podcast

Copyright 1998 / 2026
ECDQEMSD & canalTrans
todos los derechos reservados