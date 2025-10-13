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SE FIRMÓ LA PAZ EN MEDIO ORIENTE
(13/10/25) -
Egipto
- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, realizó la
firma de un acuerdo con los líderes de Egipto, Qatar y
Turquía para garantizar la implementación del acuerdo de paz
que pone fin a la guerra en Gaza tras más de dos años.
"Hemos logrado lo que todos decían que era imposible. Por
fin tenemos paz en Oriente Medio", expuso Trump tras la
ceremonia de rúbrica llevada a cabo en el balneario egipcio
de Sharm el Sheij, en una cumbre centrada en el conflicto
palestino-israelí y sus consecuencias humanitarias. La
jornada culminó con la suscripción conjunta de una
declaración formal para facilitar el cese de hostilidades y
abrir paso a una negociación política entre las partes
enfrentadas en Gaza.
APLAUSOS PARA TRUMP EN EL PARLAMENTO ISRAELÍ
(13/10/25) - Israel -
Donald Trump fue recibido como un héroe en Israel. Habló ante el
Parlamento en lo que postuló como un día histórico: "Es el fin de una
guerra, el fin de una era de terror y el comienzo de una era de fe y
esperanza" expresó. En medio de una ovación, el mandatario
estadounidense habló ante el pleno del Parlamento israelí tras la
liberación de todos los secuestrados con vida que mantenía el grupo Hamás en Gaza hace más de dos años. "Es el amanecer de un nuevo Medio
Oriente" declaró. Tras una ovación de más de tres minutos, pronunció su
discurso en un clima de emoción, dentro y fuera del Parlamento. Después
de 738 días ya no hay más secuestrados con vida en poder de Hamás. Trump
recordó que nadie pensaba que iba a lograr la paz en la región y se
logró. También dijo que siempre lo atacaban marcando su estilo
confrontativo. Sin embargo, afirmó, se consiguió el acuerdo. "¡Qué bien
se siente decirlo, los 20 rehenes están de regreso!". El mandatario
remarcó que no solo buscaba el regreso de los rehenes, sino buscará
mantener el acuerdo y hacerlo duradero. "Esto no es solo el final de una
guerra, es el final de una era de terror y el comienzo de una era de fe
y esperanza, y de Dios. Es el comienzo de una gran concordia y una
armonía duradera para todas las naciones de lo que pronto será una
región verdaderamente magnífica. Lo creo firmemente. Este es el amanecer
histórico de un nuevo Medio Oriente".
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SAPO FOBIA
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