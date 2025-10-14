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Noticias:  Miércoles 15 de Octubre de 2025

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LECORNU SUSPENDE LA REFORMA HASTA EL 2028

(14/10/25) - Francia - El primer ministro Lecornu se sostiene con la poca fuerza que el presidente Macron le obligó a tener frente a los desafíos políticos franceses. Finalmente suspenderá la reforma de las pensiones hasta 2028 para evitar la caída de su Gobierno. El primer ministro se pliega en su discurso de política general a la petición de los socialistas, que no votarán la moción de censura contra el Ejecutivo. La calma aparente, luego de la decisión de Lecornu, es un eslabón más en los tiempos tumultuosos de una Asamblea Nacional que ha hecho caer varios Primeros Ministros por falta de apoyo.

OTRA SUPUESTA NARCO-LANCHA HUNDIDA

(14/10/25) - Estados Unidos - Otro ataque contra una supuesta narco-lancha en el Caribe aumenta la presión sobre el gobierno de Nicolás Maduro. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha anunciado un nuevo ataque de sus fuerzas contra una lancha en el Caribe que, según el mandatario republicano, llevaba droga a bordo. En el golpe han muerto al menos seis personas. Este es el quinto golpe anunciado por Trump contra embarcaciones con droga en el Caribe, con un total de 27 víctimas mortales.

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