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LECORNU SUSPENDE LA REFORMA HASTA EL 2028
(14/10/25) -
Francia
- El primer ministro Lecornu se sostiene con la poca fuerza
que el presidente Macron le obligó a tener frente a los
desafíos políticos franceses. Finalmente suspenderá la
reforma de las pensiones hasta 2028 para evitar la caída de
su Gobierno. El primer ministro se pliega en su discurso de
política general a la petición de los socialistas, que no
votarán la moción de censura contra el Ejecutivo. La calma
aparente, luego de la decisión de Lecornu, es un eslabón más
en los tiempos tumultuosos de una Asamblea Nacional que ha
hecho caer varios Primeros Ministros por falta de apoyo.
OTRA SUPUESTA NARCO-LANCHA HUNDIDA
(14/10/25) - Estados
Unidos - Otro ataque contra una supuesta narco-lancha en el
Caribe aumenta la presión sobre el gobierno de Nicolás Maduro. El
presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha anunciado un nuevo ataque
de sus fuerzas contra una lancha en el Caribe que, según el mandatario
republicano, llevaba droga a bordo. En el golpe han muerto al menos seis
personas. Este es el quinto golpe anunciado por Trump contra
embarcaciones con droga en el Caribe, con un total de 27 víctimas
mortales.
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