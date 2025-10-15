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Noticias:  Jueves 16 de Octubre de 2025

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LA CIA AUTORIZADA

(15/10/25) - Estados Unidos - Trump autoriza acciones encubiertas de la CIA en Venezuela. Según The New York Times, la decisión intensifica la campaña de presión de la administración Trump contra el régimen de Nicolás Maduro. Para el diario esta sería la segunda fase de un plan que inició con una campaña de ataques de sus fuerzas armadas en aguas internacionales contra lanchas a las que acusa de participar en el narcotráfico. La "fase dos" de los planes de Washington, dicho por el propio Trump podrían implicar acciones por tierra. Según explica el Times, la nueva autorización permitiría a la CIA desarrollar operaciones encubiertas, bien en solitario o bien en coordinación con fuerzas militares, contra Maduro o su Gobierno. El NYT matiza que se desconoce si la CIA planea desarrollar algún tipo de operación dentro de Venezuela o si el permiso se ha aprobado únicamente como medida de contingencia. La autorización se conoce cuando las fuerzas estadounidenses desarrollan planes para una posible escalada, inclusive posibles ataques dentro de Venezuela.

PROHIBIDO DESPEDIR

(15/10/25) - Estados Unidos - Una jueza federal en San Francisco ha bloqueado, al menos por el momento, los planes del presidente estadounidense de despedir a decenas de miles de funcionarios durante el cierre parcial del Gobierno. Donald Trump recibe así otro revés judicial. El presidente estadounidense pretende despedir a miles de empleados del Estado aprovechando el "cierre del Gobierno" provocado por el desacuerdo entre republicanos y demócratas por el gasto sanitario. Trump ha amenazado a los demócratas con despedir a miles de trabajadores de la Administración federal si no dan su visto bueno a unos presupuestos presentados por la mayoría republicana. Si bien el oficialismo controla ambas cámaras, no se logró el acuerdo para el próximo año fiscal. La propuesta republicana incluye importantes recortes en la cobertura sanitaria para millones de personas y es la base del desacuerdo que mantiene al gobierno cerrado. Mientras que los presupuestos están en suspenso, el Gobierno federal se ha quedado sin fondos y desde hace dos semanas ha suspendido la mayor parte de sus operaciones no indispensables. Así que funciona con la mayoría de los servicios públicos, no esenciales, como seguridad o defensa, congelados.

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