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LA CIA AUTORIZADA
(15/10/25) -
Estados
Unidos - Trump autoriza acciones encubiertas de la CIA en
Venezuela. Según The New York Times, la decisión intensifica
la campaña de presión de la administración Trump contra el
régimen de Nicolás Maduro. Para el diario esta sería la
segunda fase de un plan que inició con una campaña de
ataques de sus fuerzas armadas en aguas internacionales
contra lanchas a las que acusa de participar en el
narcotráfico. La "fase dos" de los planes de Washington,
dicho por el propio Trump podrían implicar acciones por
tierra. Según explica el Times, la nueva autorización
permitiría a la CIA desarrollar operaciones encubiertas,
bien en solitario o bien en coordinación con fuerzas
militares, contra Maduro o su Gobierno. El NYT matiza que se
desconoce si la CIA planea desarrollar algún tipo de
operación dentro de Venezuela o si el permiso se ha aprobado
únicamente como medida de contingencia. La autorización se
conoce cuando las fuerzas estadounidenses desarrollan planes
para una posible escalada, inclusive posibles ataques dentro
de Venezuela.
PROHIBIDO DESPEDIR
(15/10/25) - Estados
Unidos - Una jueza federal en San Francisco ha bloqueado, al
menos por el momento, los planes del presidente estadounidense de
despedir a decenas de miles de funcionarios durante el cierre parcial
del Gobierno. Donald Trump recibe así otro revés judicial. El presidente
estadounidense pretende despedir a miles de empleados del Estado
aprovechando el "cierre del Gobierno" provocado por el desacuerdo entre
republicanos y demócratas por el gasto sanitario. Trump ha amenazado a
los demócratas con despedir a miles de trabajadores de la Administración
federal si no dan su visto bueno a unos presupuestos presentados por la
mayoría republicana. Si bien el oficialismo controla ambas cámaras, no
se logró el acuerdo para el próximo año fiscal. La propuesta republicana
incluye importantes recortes en la cobertura sanitaria para millones de
personas y es la base del desacuerdo que mantiene al gobierno cerrado.
Mientras que los presupuestos están en suspenso, el Gobierno federal se
ha quedado sin fondos y desde hace dos semanas ha suspendido la mayor
parte de sus operaciones no indispensables. Así que funciona con la
mayoría de los servicios públicos, no esenciales, como seguridad o
defensa, congelados.
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