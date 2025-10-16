Escuchar ECDQEMSD Podcast en Spotify
Escuchar ECDQEMSD Podcast en Apple Podcast
ECDQEMSD en YouTubeECDQEMSD en TwitterECDQEMSD en FacebookECDQEMSD en Instagram
ECDQEMSD Podcast en SpotifyECDQEMSD Podcast en SpotifyECDQEMSD en YouTubeECDQEMSD en TwitterECDQEMSD en FacebookECDQEMSD en Instagram

Noticias:  Viernes 17 de Octubre de 2025

canalTrans noticias

noticias

mundo

internacional

Hoy en el Mundo:

Noticias Destacadas del día

URUGUAY APRUEBA LA EUTANASIA

(16/10/25) - Uruguay - Uruguay aprueba la eutanasia luego de que la ley tuviera un recorrido legislativo de cinco años. El Senado uruguayo habilita la muerte digna en casos de enfermedad incurable y sufrimiento extremo. Así Uruguay se sumó el miércoles al puñado de países del mundo que avanzaron sobre la eutanasia. La ley habilita y regula la eutanasia bajo estrictas circunstancias de enfermedad incurable y sufrimiento extremo. Con 20 votos a favor sobre un total de 31, el pleno del Senado cerró un profuso recorrido legislativo que concitó la atención de una sociedad. Luego de más de diez horas de debate, los legisladores del Frente Amplio alzaron su mano para expresarse a favor, así como también lo hicieron algunos de los pertenecientes a los opositores Partido Colorado y Partido Nacional. El proyecto aprobado busca garantizar el derecho a "transcurrir dignamente el proceso de morir" mediante la despenalización de la eutanasia en los mayores de edad psíquicamente aptos que atraviesen la etapa terminal de enfermedades incurables e irreversibles o que padezcan por ellas sufrimientos insoportables. Así Uruguay se suma a países donde ya se reglamentó, Países Bajos, Bélgica, Luxemburgo, Canadá, Colombia, Ecuador, Nueva Zelanda, España y seis estados de Australia como algunos estados de los Estados unidos como California o Colorado.

NUEVO GOBIERNO EN MADAGASCAR

(16/10/25) - Madagascar - El coronel Randrianirina es quien manda en Madagascar. El líder de los militares amotinados que tomaron el poder en Madagascar se prepara para jurar como presidente interino tras la salida de Andry Rajoelina. Promete una transición hacia un gobierno civil en menos de dos años. El coronel Michael Randrianirina ya se había convertido en el rostro del motín militar de Madagascar cuando, el martes, se presentó uniformado frente al palacio presidencial y declaró a la AFP que el ejército había "tomado el poder". El comandante de 51 años con antecedentes de oposición al presidente Andry Rajoelina saltó a la fama el día sábado pasado como líder del contingente amotinado CAPSAT, declarando en en video que "rechazarían órdenes de disparar" contra los manifestantes antigubernamentales. Aquel fue un punto de inflexión en un levantamiento liderado por jóvenes que comenzó el 25 de septiembre: Rajoelina huyó del país ese mismo fin de semana y fue destituido días después por deserción del cargo. Randrianirina, que prestará juramento como presidente hoy viernes ante el tribunal superior del país, se ha comprometido a liderar la empobrecida isla del Océano Índico a través de una transición hacia un liderazgo civil que, según dijo, duraría menos de dos años.

ECDQEMSD PodcastECDQEMSD Podcast
Episodio del día:

SHOW 6155

ASÍ DEJAMOS DE FUMAR

EN CASO DE QUE EL MUNDO SE DESINTEGRE PODCAST
Seguinos también en:
ApplePodcast | Spotify | Google Podcast |
Más plataformas en donde escuchar ECDQEMSD PODCAST

En Caso De Que El Mundo Se Desintegre - ECDQEMSD Podcast
ECDQEMSD en YouTubeECDQEMSD en TwitterECDQEMSD en FacebookECDQEMSD en InstagramECDQEMSD en FlipboarCanal de RSS de ECDQEMSD canalTrans
canaltrans ECDQEMSD Podcast

Copyright 1998 / 2026
ECDQEMSD & canalTrans
todos los derechos reservados