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URUGUAY APRUEBA LA EUTANASIA
(16/10/25) -
Uruguay - Uruguay aprueba la eutanasia luego de que
la ley tuviera un recorrido legislativo de cinco años. El
Senado uruguayo habilita la muerte digna en casos de
enfermedad incurable y sufrimiento extremo. Así Uruguay se
sumó el miércoles al puñado de países del mundo que
avanzaron sobre la eutanasia. La ley habilita y regula la
eutanasia bajo estrictas circunstancias de enfermedad
incurable y sufrimiento extremo. Con 20 votos a favor sobre
un total de 31, el pleno del Senado cerró un profuso
recorrido legislativo que concitó la atención de una
sociedad. Luego de más de diez horas de debate, los
legisladores del Frente Amplio alzaron su mano para
expresarse a favor, así como también lo hicieron algunos de
los pertenecientes a los opositores Partido Colorado y
Partido Nacional. El proyecto aprobado busca garantizar el
derecho a "transcurrir dignamente el proceso de morir"
mediante la despenalización de la eutanasia en los mayores
de edad psíquicamente aptos que atraviesen la etapa terminal
de enfermedades incurables e irreversibles o que padezcan
por ellas sufrimientos insoportables. Así Uruguay se suma a
países donde ya se reglamentó, Países Bajos, Bélgica,
Luxemburgo, Canadá, Colombia, Ecuador, Nueva Zelanda, España
y seis estados de Australia como algunos estados de los
Estados unidos como California o Colorado.
NUEVO GOBIERNO EN MADAGASCAR
(16/10/25) -
Madagascar - El coronel Randrianirina es quien manda
en Madagascar. El líder de los militares amotinados que tomaron el poder
en Madagascar se prepara para jurar como presidente interino tras la
salida de Andry Rajoelina. Promete una transición hacia un gobierno
civil en menos de dos años. El coronel Michael Randrianirina ya se había
convertido en el rostro del motín militar de Madagascar cuando, el
martes, se presentó uniformado frente al palacio presidencial y declaró
a la AFP que el ejército había "tomado el poder". El comandante de 51
años con antecedentes de oposición al presidente Andry Rajoelina saltó a
la fama el día sábado pasado como líder del contingente amotinado CAPSAT,
declarando en en video que "rechazarían órdenes de disparar" contra los
manifestantes antigubernamentales. Aquel fue un punto de inflexión en un
levantamiento liderado por jóvenes que comenzó el 25 de septiembre:
Rajoelina huyó del país ese mismo fin de semana y fue destituido días
después por deserción del cargo. Randrianirina, que prestará juramento
como presidente hoy viernes ante el tribunal superior del país, se ha
comprometido a liderar la empobrecida isla del Océano Índico a través de
una transición hacia un liderazgo civil que, según dijo, duraría menos
de dos años.
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