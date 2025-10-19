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Noticias:  Lunes 20 de Octubre de 2025

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COMENTARIO EDITORIAL DEL PIRATA

EL GOBIERNO SIEMPRE TIENE RAZÓN

El poder acalla, inclina, juzga, golpea, modela y construye historia, si es necesario se vuelve alternativa a la historia misma.

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EL REY CARLOS III Y EL PRÍNCIPE ANDRÉS

(19/10/25) - Inglaterra - El rey decide alejar de las luces al pedófilo incomodo de la familia real. El príncipe Andrés deja de ser duque de York. Así lo ha confirmado el palacio de Buckingham en un comunicado emitido el viernes pasado. El rey Carlos III de Inglaterra ha forzado a su hermano a renunciar a todos sus títulos, para intentar que los continuos escándalos que ha protagonizado no deterioren aún más la imagen de la Corona británica. El segundo hijo de Isabel II seguirá siendo príncipe, porque ese es un título de nacimiento, pero ya no realizará actividad pública en nombre de los Windsor, dejará de ser llamado Su Alteza Real y no participará en ninguna de las celebraciones oficiales de la familia real británica. En otra cuestión relacionada con el intento de renovación de la imagen de palacio, el rey participará la semana próxima en un servicio religioso junto al papa León XIV en su visita a la Santa Sede. Será el primer monarca británico en rezar con el Pontífice desde la Reforma de Enrique VIII.

NO HAY TOMAHAWK PARA KIEV

(19/10/25) - Estados Unidos - El presidente Donald Trump alejó la posibilidad de llegar a entregar los polémicos misiles de largo alcance Tomahawk a Kiev. Zelenski fue hasta la misma Casa Blanca para solicitar, en nombre de Ucrania, los misiles estadounidenses que posibilitarían atacar objetivos en el interior de Rusia más alejados de la frontera para poder equilibrar la guerra. Trump, de momento, le dijo que no. Si bien el republicano no ha querido descartar esa opción por completo ha dejado claro que no se inclina por elecciones que vuelvan más dificultosa la posibilidad de alcanzar la paz en una mesa de negociación directa con Putin en las próximas semanas.

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