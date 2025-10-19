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COMENTARIO EDITORIAL DEL PIRATA
EL GOBIERNO SIEMPRE TIENE RAZÓN
El poder acalla, inclina, juzga, golpea, modela y construye historia, si
es necesario se vuelve alternativa a la historia misma.
Hoy en el Mundo:
Noticias Destacadas del día
EL REY CARLOS III Y EL PRÍNCIPE ANDRÉS
(19/10/25) -
Inglaterra
- El rey decide alejar de las luces al pedófilo incomodo de
la familia real. El príncipe Andrés deja de ser duque de
York. Así lo ha confirmado el palacio de Buckingham en un
comunicado emitido el viernes pasado. El rey Carlos III de
Inglaterra ha forzado a su hermano a renunciar a todos sus
títulos, para intentar que los continuos escándalos que ha
protagonizado no deterioren aún más la imagen de la Corona
británica. El segundo hijo de Isabel II seguirá siendo
príncipe, porque ese es un título de nacimiento, pero ya no
realizará actividad pública en nombre de los Windsor, dejará
de ser llamado Su Alteza Real y no participará en ninguna de
las celebraciones oficiales de la familia real británica. En
otra cuestión relacionada con el intento de renovación de la
imagen de palacio, el rey participará la semana próxima en
un servicio religioso junto al papa León XIV en su visita a
la Santa Sede. Será el primer monarca británico en rezar con
el Pontífice desde la Reforma de Enrique VIII.
NO HAY TOMAHAWK PARA KIEV
(19/10/25) - Estados
Unidos -
El presidente Donald Trump alejó la posibilidad de llegar a entregar los
polémicos misiles de largo alcance Tomahawk a Kiev. Zelenski fue hasta
la misma Casa Blanca para solicitar, en nombre de Ucrania, los misiles
estadounidenses que posibilitarían atacar objetivos en el interior de
Rusia más alejados de la frontera para poder equilibrar la guerra.
Trump, de momento, le dijo que no. Si bien el republicano no ha querido
descartar esa opción por completo ha dejado claro que no se inclina por
elecciones que vuelvan más dificultosa la posibilidad de alcanzar la paz
en una mesa de negociación directa con Putin en las próximas semanas.
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SHOW 6156
EL GOBIERNO SIEMPRE TIENE RAZÓN
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