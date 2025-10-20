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TIENEN QUE PORTARSE BIEN
(20/10/25) -
Estados Unidos
- El presidente estadounidense, Donald Trump, advirtió a
Hamás que será erradicado si rompen el acuerdo de paz en
Gaza. "Tienen que portarse bien". El presidente Trump
descartó el envío de tropas a la Franja de Gaza y afirmó que
la intervención recaería en aliados internacionales,
incluyendo Israel, si el grupo incumple la tregua acordada.
Trump aseguró que el compromiso alcanzado establece que
Hamás "va a comportarse, va a ser muy bueno y va a ser
amable". Subrayó que el grupo debe cumplir estrictamente con
los términos del alto al fuego. La declaración llega después
de un domingo en que Israel bombardeo posiciones en la
Franja de Gaza y suspendió temporalmente el flujo de ayuda.
La situación se mantiene tensa, con episodios esporádicos de
violencia y enfrentamientos entre distintas milicias
locales.
GANÓ RODRIGO PAZ
(20/10/25) - Bolivia -
Bolivia tiene nuevo presidente, Rodrigo Paz es elegido presidente en
segunda vuelta con el 54,5% de los votos. Según el conteo rápido del
Tribunal Supremo Electoral, el Partido Demócrata Cristiano (PDC) de Paz
sumó el 54,5% de los votos, frente al 45,5% del expresidente conservador
Jorge Tuto Quiroga. Por primera vez en 20 años, un candidato del
Movimiento al Socialismo de Evo Morales no gobernará el país. Rodrigo
Paz Pereira es un político hispano-boliviano que se desempeñó como
senador nacional en la Asamblea Legislativa Plurinacional de Bolivia por
la alianza política Comunidad Ciudadana en representación del
departamento de Tarija desde 2020. Fue elegido el 19 de octubre del 2025
presidente de Bolivia. Rodrigo Paz es hijo del expresidente Jaime Paz
Zamora, y sobrino nieto del también expresidente Víctor Paz Estenssoro,
nació el 22 de septiembre de 1967 en el exilio en la ciudad de Santiago
de Compostela en España, vivió en distintos países debido a los
gobiernos militares y por la trayectoria política de su padre.
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