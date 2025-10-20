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Noticias:  Martes 21 de Octubre de 2025

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TIENEN QUE PORTARSE BIEN

(20/10/25) - Estados Unidos - El presidente estadounidense, Donald Trump, advirtió a Hamás que será erradicado si rompen el acuerdo de paz en Gaza. "Tienen que portarse bien". El presidente Trump descartó el envío de tropas a la Franja de Gaza y afirmó que la intervención recaería en aliados internacionales, incluyendo Israel, si el grupo incumple la tregua acordada. Trump aseguró que el compromiso alcanzado establece que Hamás "va a comportarse, va a ser muy bueno y va a ser amable". Subrayó que el grupo debe cumplir estrictamente con los términos del alto al fuego. La declaración llega después de un domingo en que Israel bombardeo posiciones en la Franja de Gaza y suspendió temporalmente el flujo de ayuda. La situación se mantiene tensa, con episodios esporádicos de violencia y enfrentamientos entre distintas milicias locales.

GANÓ RODRIGO PAZ

(20/10/25) - Bolivia - Bolivia tiene nuevo presidente, Rodrigo Paz es elegido presidente en segunda vuelta con el 54,5% de los votos. Según el conteo rápido del Tribunal Supremo Electoral, el Partido Demócrata Cristiano (PDC) de Paz sumó el 54,5% de los votos, frente al 45,5% del expresidente conservador Jorge Tuto Quiroga. Por primera vez en 20 años, un candidato del Movimiento al Socialismo de Evo Morales no gobernará el país. Rodrigo Paz Pereira es un político hispano-boliviano que se desempeñó como senador nacional en la Asamblea Legislativa Plurinacional de Bolivia por la alianza política Comunidad Ciudadana en representación del departamento de Tarija desde 2020. Fue elegido el 19 de octubre del 2025 presidente de Bolivia. Rodrigo Paz es hijo del expresidente Jaime Paz Zamora, y sobrino nieto del también expresidente Víctor Paz Estenssoro, nació el 22 de septiembre de 1967 en el exilio en la ciudad de Santiago de Compostela en España, vivió en distintos países debido a los gobiernos militares y por la trayectoria política de su padre.

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