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Noticias:  Miércoles 22 de Octubre de 2025

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SARKOZY ENTRA A PRISIÓN

(21/10/25) - Francia - El expresidente francés Nicolas Sarkozy ingresó al presidio donde purgara condena. Sarkosy se ha convertido el martes en el primer ex jefe de Estado en atravesar el portón de un centro penitenciario para cumplir condena entre rejas. Ha ingresado en la prisión de La Santé, situada en la capital, París, para cumplir la pena de cinco años de prisión impuesta el 25 de septiembre por asociación ilícita en el caso de financiación ilegal de su campaña presidencial en 2007 por parte del régimen libio de Muamar el Gadafi. "Quiero decirles (a los franceses), con la fuerza inquebrantable que tengo, que no es un expresidente de la República quien está encarcelado esta mañana, sino un hombre inocente", explicó Sarkozy en una nota publicada en redes antes de entrar en prisión hasta donde lo acompañó su esposa la modelo y cantante italo-francesa Carla Bruni.

ABSUELVEN A ÁLVARO URIBE

(21/10/25) - Colombia - El expresidente colombiano Álvaro Uribe Vélez es exonerado en segunda instancia, casi tres meses después de la condena inicial. Había sido sentenciado en primera instancia a 12 años de prisión pero la sentencia fue revertida en segunda instancia. Las víctimas anuncian un recurso para que la Corte Suprema de Justicia zanje definitivamente el caso. El proceso penal contra Álvaro Uribe Vélez, el primer expresidente de Colombia condenado penalmente en más de medio siglo, se resolvió en segunda instancia en tiempo récord. El Tribunal Superior de Bogotá ha absuelto a la cabeza de la derecha colombiana en un caso que ha sacudido la política local. El 1 de agosto, una jueza sentenció al exmandatario a 12 años de prisión domiciliaria por los delitos de manipulación de testigos y fraude procesal, que debía cumplir en su casa de forma inmediata. Uribe quedó en libertad 20 días después, cuando el mismo Tribunal Superior dejó sin efectos esa última orden. Ahora, una sala de tres magistrados lo ha absuelto por los delitos de soborno y fraude procesal.

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