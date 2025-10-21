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SARKOZY ENTRA A PRISIÓN
(21/10/25) -
Francia
- El expresidente francés Nicolas Sarkozy ingresó al
presidio donde purgara condena. Sarkosy se ha convertido el
martes en el primer ex jefe de Estado en atravesar el portón
de un centro penitenciario para cumplir condena entre rejas.
Ha ingresado en la prisión de La Santé, situada en la
capital, París, para cumplir la pena de cinco años de
prisión impuesta el 25 de septiembre por asociación ilícita
en el caso de financiación ilegal de su campaña presidencial
en 2007 por parte del régimen libio de Muamar el Gadafi.
"Quiero decirles (a los franceses), con la fuerza
inquebrantable que tengo, que no es un expresidente de la
República quien está encarcelado esta mañana, sino un hombre
inocente", explicó Sarkozy en una nota publicada en redes
antes de entrar en prisión hasta donde lo acompañó su esposa
la modelo y cantante italo-francesa Carla Bruni.
ABSUELVEN A ÁLVARO URIBE
(21/10/25) - Colombia
- El expresidente colombiano Álvaro Uribe Vélez es exonerado en segunda
instancia, casi tres meses después de la condena inicial. Había sido
sentenciado en primera instancia a 12 años de prisión pero la sentencia
fue revertida en segunda instancia. Las víctimas anuncian un recurso
para que la Corte Suprema de Justicia zanje definitivamente el caso. El
proceso penal contra Álvaro Uribe Vélez, el primer expresidente de
Colombia condenado penalmente en más de medio siglo, se resolvió en
segunda instancia en tiempo récord. El Tribunal Superior de Bogotá ha
absuelto a la cabeza de la derecha colombiana en un caso que ha sacudido
la política local. El 1 de agosto, una jueza sentenció al exmandatario a
12 años de prisión domiciliaria por los delitos de manipulación de
testigos y fraude procesal, que debía cumplir en su casa de forma
inmediata. Uribe quedó en libertad 20 días después, cuando el mismo
Tribunal Superior dejó sin efectos esa última orden. Ahora, una sala de
tres magistrados lo ha absuelto por los delitos de soborno y fraude
procesal.
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