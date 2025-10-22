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Noticias:  Jueves 23 de Octubre de 2025

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DETIENEN A BROTHER WANG

(22/10/25) - Cuba - Cuba detiene a Brother Wang y lo envía a México. Así México recaptura al capo chino del fentanilo después de una gira interminable. Zhi Dong Zhang, acusado de traficar fentanilo para los carteles mexicanos y de lavar millones de dólares fue recapturado. Alias “Brother Wang” llegó a la Habana tras fugarse de Ciudad de México el pasado verano. La última huida de Zhi Dong Zhang terminó. Las autoridades cubanas han notificado a sus homólogos mexicanos que han detenido al capo chino y que será trasladado a México. Zhi Dong está acusado de lavado de dinero y tráfico de drogas través de una organización criminal con vínculos con el Cartel de Sinaloa y Cartel Jalisco Nuevo Generación (CJNG). El capo chino es un objetivo prioritario para Estados Unidos, que espera su extradición una vez que regrese a México. Los cálculos sobre la cantidad de droga que Zhi Dong transportaba de México a EE UU ascienden a más de 1000 kilos de cocaína y casi 2.000 de fentanilo.

REUNIÓN SUSPENDIDA

(22/10/25) - Estados Unidos - Aquella cumbre con Putin anunciada por Trump, posiblemente en Hungría, quedó desestimada. La Casa Blanca anunció la cancelación de la cumbre prevista en Budapest entre los mandatarios. Rusia asegura a los líderes de Estados Unidos y de la Unión Europea que no le interesa una tregua en Ucrania. Los presidentes de Estados Unidos, Donald Trump, y de Rusia, Vladímir Putin, finalmente no se van a ver las caras, al menos por el momento. La Casa Blanca anunció que, tras una conversación entre el jefe de la diplomacia estadounidense, Marco Rubio, y su homólogo ruso, Serguéi Lavrov, "no hay planes" para una cumbre en Budapest en las próximas semanas como había anunciado con entusiasmo Donald Trump..

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