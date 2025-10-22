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DETIENEN A BROTHER WANG
(22/10/25) -
Cuba
- Cuba detiene a Brother Wang y lo envía a México. Así
México recaptura al capo chino del fentanilo después de una
gira interminable. Zhi Dong Zhang, acusado de traficar
fentanilo para los carteles mexicanos y de lavar millones de
dólares fue recapturado. Alias “Brother Wang” llegó a la
Habana tras fugarse de Ciudad de México el pasado verano. La
última huida de Zhi Dong Zhang terminó. Las autoridades
cubanas han notificado a sus homólogos mexicanos que han
detenido al capo chino y que será trasladado a México. Zhi
Dong está acusado de lavado de dinero y tráfico de drogas
través de una organización criminal con vínculos con el
Cartel de Sinaloa y Cartel Jalisco Nuevo Generación (CJNG).
El capo chino es un objetivo prioritario para Estados
Unidos, que espera su extradición una vez que regrese a
México. Los cálculos sobre la cantidad de droga que Zhi Dong
transportaba de México a EE UU ascienden a más de 1000 kilos
de cocaína y casi 2.000 de fentanilo.
REUNIÓN SUSPENDIDA
(22/10/25) - Estados
Unidos - Aquella cumbre con Putin anunciada por Trump,
posiblemente en Hungría, quedó desestimada. La Casa Blanca anunció la
cancelación de la cumbre prevista en Budapest entre los mandatarios.
Rusia asegura a los líderes de Estados Unidos y de la Unión Europea que
no le interesa una tregua en Ucrania. Los presidentes de Estados Unidos,
Donald Trump, y de Rusia, Vladímir Putin, finalmente no se van a ver las
caras, al menos por el momento. La Casa Blanca anunció que, tras una
conversación entre el jefe de la diplomacia estadounidense, Marco Rubio,
y su homólogo ruso, Serguéi Lavrov, "no hay planes" para una cumbre en
Budapest en las próximas semanas como había anunciado con entusiasmo
Donald Trump..
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