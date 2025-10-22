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Noticias:  Viernes 24 de Octubre de 2025

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PETRO LE RESPONDE A TRUMP

(22/10/25) - Colombia - Petro responde a la provocación de Trump diciendo que irá a la justicia estadounidense. El presidente Trump expresó que el presidente colombiano era "un matón" y "una mala persona". Ahora es Gustavo Petro quien responde la nueva provocación de su homólogo estadounidense. Minutos después de que el norteamericano lo señalara de ser "un matón (a thug, en inglés)" y "una mala persona", el mandatario colombiano anunció que se defenderá de "las calumnias” en la justicia estadounidense. "Siempre estaré en contra de genocidios y asesinatos del poder en el Caribe", ha declarado en X, en referencia a los ataques de Estados Unidos a embarcaciones que señala de transportar drogas. Trump había vuelito a insultar a Petro en ausencia durante una conversación con periodistas en la Casa Blanca. Tras haberlo llamado "un líder del narcotráfico" el fin de semana, insistió este miércoles en que "produce muchas drogas". "Mejor que tenga cuidado, o tomaremos acciones muy severas contra él y su país", declaró Trump. Asimismo, anunció que desde este miércoles se han suspendido los pagos y subsidios al país sudamericano.

ATRAPADOS EN YEMEN

(22/10/25) - Yemen - Los rebeldes hutíes liberaron a 15 empleados de la ONU pero mantienen detenidos a más de 50. El organismo internacional confirmó que parte de su personal fue evacuado desde Saná (la ciudad capital) tras semanas de negociaciones. Sin embargo decenas de trabajadores humanitarios siguen retenidos por los rebeldes chiíes que controlan la capital y buena parte del territorio del país. Pese al avance, Naciones Unidas denunció que 53 de sus trabajadores nacionales siguen “arbitrariamente detenidos” por los insurgentes. Los hutíes, un movimiento chií alineado con Irán, acusan a algunos empleados de Naciones Unidas de espionaje a favor de Estados Unidos e Israel.

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