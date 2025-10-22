noticias
mundo
internacional
Hoy en el Mundo:
Noticias Destacadas del día
PETRO LE RESPONDE A TRUMP
(22/10/25) -
Colombia
- Petro responde a la provocación de Trump diciendo que irá
a la justicia estadounidense. El presidente Trump expresó
que el presidente colombiano era "un matón" y "una mala
persona". Ahora es Gustavo Petro quien responde la nueva
provocación de su homólogo estadounidense. Minutos después
de que el norteamericano lo señalara de ser "un matón (a
thug, en inglés)" y "una mala persona", el mandatario
colombiano anunció que se defenderá de "las calumnias” en la
justicia estadounidense. "Siempre estaré en contra de
genocidios y asesinatos del poder en el Caribe", ha
declarado en X, en referencia a los ataques de Estados
Unidos a embarcaciones que señala de transportar drogas.
Trump había vuelito a insultar a Petro en ausencia durante
una conversación con periodistas en la Casa Blanca. Tras
haberlo llamado "un líder del narcotráfico" el fin de
semana, insistió este miércoles en que "produce muchas
drogas". "Mejor que tenga cuidado, o tomaremos acciones muy
severas contra él y su país", declaró Trump. Asimismo,
anunció que desde este miércoles se han suspendido los pagos
y subsidios al país sudamericano.
ATRAPADOS EN YEMEN
(22/10/25) - Yemen
- Los rebeldes hutíes liberaron a 15 empleados de la ONU pero mantienen
detenidos a más de 50. El organismo internacional confirmó que parte de
su personal fue evacuado desde Saná (la ciudad capital) tras semanas de
negociaciones. Sin embargo decenas de trabajadores humanitarios siguen
retenidos por los rebeldes chiíes que controlan la capital y buena parte
del territorio del país. Pese al avance, Naciones Unidas denunció que 53
de sus trabajadores nacionales siguen “arbitrariamente detenidos” por
los insurgentes. Los hutíes, un movimiento chií alineado con Irán,
acusan a algunos empleados de Naciones Unidas de espionaje a favor de
Estados Unidos e Israel.
ECDQEMSD
Podcast
Episodio del día:
SHOW 6160
LA ABUELA PERONISTA
EN CASO DE
QUE EL MUNDO SE DESINTEGRE PODCAST
Seguinos también en:
ApplePodcast |
Spotify |
Google Podcast |
Más plataformas en donde escuchar ECDQEMSD PODCAST