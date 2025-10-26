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Noticias:  Lunes 27 de Octubre de 2025

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COMENTARIO EDITORIAL DEL PIRATA

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Aplicando la lógica que convierte derrotas en victorias, cada quién tendrá su mirada.

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TRUMP EN GIRA ASIÁTICA

(26/10/25) - Malasia - El presidente Trump dijo estar dispuesto a reunirse con el líder norcoreano Kim Jong-un en el marco de su gira asiática aunque no creo que eso suceda. El presidente de Estados Unidos está en gira asiática y llegó a Malasia, donde participará en la cumbre de la Asean, primera parada de un recorrido que lo llevará también a Japón y Corea del Sur. El presidente de Estados Unidos afirmó este sábado estar "dispuesto, sin duda" a reunirse con Kim Jong-un. "Si él desea reunirse conmigo, estoy dispuesto a hacerlo, sin duda", dijo Trump en declaraciones a los periodistas a bordo del avión presidencial rumbo a Malasia, donde participará en la cumbre de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (Asean). En Corea del Norte "tienen muchas armas nucleares, pero no muchos servicios telefónicos", expresó.

WASHINGTON SE ENSAÑA CON PETRO

(26/10/25) - Colombia - Washington da un paso más en la escalada entre Trump y Petro y sanciona al Presidente Colombia. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos ha incluido al presidente Gustavo Petro en la lista Clinton o lista OFAC, el listado de las personas sancionadas por supuestos vínculos con el narcotráfico. Además del jefe de Estado, aparecen su esposa, Verónica Alcocer y su hijo mayor. Horas después de conocerse la sanción el presidente se dirige a sus seguidores, citados a una manifestación en favor de su Constituyente, y expresa "El Gobierno de Estados Unidos ha decidido escoger como su aliado en Colombia a la mafia". Todo viene de una semana en que Trump maltrato a Petro acusándolo de apañar el narco y hasta de ser mala persona, cosa que Petro respondió diciendo que se defendería en la justicia estadounidense.

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