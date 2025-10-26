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(26/10/25)

Malasia

El presidente Trump dijo estar dispuesto a reunirse con el líder norcoreano Kim Jong-un en el marco de su gira asiática aunque no creo que eso suceda. El presidente de Estados Unidos está en gira asiática y llegó a Malasia, donde participará en la cumbre de la Asean, primera parada de un recorrido que lo llevará también a Japón y Corea del Sur. El presidente de Estados Unidos afirmó este sábado estar "dispuesto, sin duda" a reunirse con Kim Jong-un. "Si él desea reunirse conmigo, estoy dispuesto a hacerlo, sin duda", dijo Trump en declaraciones a los periodistas a bordo del avión presidencial rumbo a Malasia, donde participará en la cumbre de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (Asean).

En Corea del Norte "tienen muchas armas nucleares, pero no muchos servicios telefónicos", expresó.