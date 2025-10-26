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COMENTARIO EDITORIAL DEL PIRATA
MILEI MI EGO
Aplicando la lógica que convierte derrotas en victorias, cada quién
tendrá su mirada.
Hoy en el Mundo:
Noticias Destacadas del día
TRUMP EN GIRA ASIÁTICA
(26/10/25) -
Malasia
-
El presidente Trump dijo estar dispuesto a reunirse con el
líder norcoreano Kim Jong-un en el marco de su gira asiática
aunque no creo que eso suceda. El presidente de Estados
Unidos está en gira asiática y llegó a Malasia, donde
participará en la cumbre de la Asean, primera parada de un
recorrido que lo llevará también a Japón y Corea del Sur. El
presidente de Estados Unidos afirmó este sábado estar
"dispuesto, sin duda" a reunirse con Kim Jong-un. "Si él
desea reunirse conmigo, estoy dispuesto a hacerlo, sin
duda", dijo Trump en declaraciones a los periodistas a bordo
del avión presidencial rumbo a Malasia, donde participará en
la cumbre de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático
(Asean).
En Corea del Norte "tienen muchas armas nucleares, pero no
muchos servicios telefónicos", expresó.
WASHINGTON SE ENSAÑA CON PETRO
(26/10/25) - Colombia
- Washington da un paso más en la escalada entre Trump y Petro y
sanciona al Presidente Colombia. El Departamento del Tesoro de Estados
Unidos ha incluido al presidente Gustavo Petro en la lista Clinton o
lista OFAC, el listado de las personas sancionadas por supuestos
vínculos con el narcotráfico. Además del jefe de Estado, aparecen su
esposa, Verónica Alcocer y su hijo mayor. Horas después de conocerse la
sanción el presidente se dirige a sus seguidores, citados a una
manifestación en favor de su Constituyente, y expresa "El Gobierno de
Estados Unidos ha decidido escoger como su aliado en Colombia a la
mafia". Todo viene de una semana en que Trump maltrato a Petro
acusándolo de apañar el narco y hasta de ser mala persona, cosa que
Petro respondió diciendo que se defendería en la justicia
estadounidense.
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MILEI MI EGO
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