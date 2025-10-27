Hoy en el Mundo:

Noticias Destacadas del día

(27/10/25)

Estados Unidos

El gobierno de

Trump dejará de financiar los cupones de alimentos para 42 millones de personas por el cierre del gobierno. El departamento de agricultura confirmó la suspensión del programa de asistencia nutricional suplementaria (SNAP). El programa del que dependen aproximadamente 42 millones de estadounidenses cada mes para comer, se quedará sin fondos a partir del próximo 1 de noviembre. La suspensión llega debido al cierre del gobierno por la falta de acuerdo presupuestario en el parlamento entre demócratas y republicanos. La comunidad hispana es una de las más afectadas por la falta de acuerdo para aprobar el presupuesto federal, el cual deja en vilo su acceso a subsidios cruciales de alimentación y salud como si no fuera suficiente ya ser el blanco de una persecución migratoria en la que el perfilamiento racial ha sido avalado por el propio presidente Donald Trump.