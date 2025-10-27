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NO HABRÁ CUPONES PARA ALIMENTOS
(27/10/25) -
Estados Unidos
-
El gobierno de
Trump dejará de financiar los cupones de alimentos para 42
millones de personas por el cierre del gobierno. El
departamento de agricultura confirmó la suspensión del
programa de asistencia nutricional suplementaria (SNAP). El
programa del que dependen aproximadamente 42 millones de
estadounidenses cada mes para comer, se quedará sin fondos a
partir del próximo 1 de noviembre. La suspensión llega
debido al cierre del gobierno por la falta de acuerdo
presupuestario en el parlamento entre demócratas y
republicanos. La comunidad hispana es una de las más
afectadas por la falta de acuerdo para aprobar el
presupuesto federal, el cual deja en vilo su acceso a
subsidios cruciales de alimentación y salud como si no fuera
suficiente ya ser el blanco de una persecución migratoria en
la que el perfilamiento racial ha sido avalado por el propio
presidente Donald Trump.
LA VICTORIA DE MILEI
(27/10/25) - Argentina
- Con una victoria mayor incluso a la soñada por los libertarios de la
ultraderecha argentina, Javier Milei celebra en todos los frentes. Gana
las elecciones legislativas con más del 40% de los votos y aplica una
visión de validación total de su gobierno. Así la ultraderecha de la La
Libertad Avanza aupados por sus aliados del macrismo revierten la
derrota de hace dos meses en Buenos Aires ante el peronismo y sacan
buenos resultados en provincias grandes como Córdoba, Mendoza, Santa Fe
y Entre Ríos. Javier Milei ha ganado el domingo con el 40,8% de los
votos la elección para renovar el Congreso y permitirle las reformas
deseadas. Ha sido un triunfo inesperado por su magnitud y presentado
como épico por el ultraderechista felicitado en primer orden por el
mismo Donald Trump quien invirtió más que su deseo en esta victoria. El
gobierno ha tenido un inicio de semana con motivos más que suficientes
para celebrar más allá de la baja en la participación y de los números
económicos. Luego de cuatro meses de temores e inseguridades para la
Casa Rosada, con la economía dependiente de un rescate financiero de
Estados Unidos, sonados casos de corrupción y una campaña complicada, el
gobierno respira, sonríe y celebra.
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SOY TARTAMUDO
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