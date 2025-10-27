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Noticias:  Martes 28 de Octubre de 2025

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NO HABRÁ CUPONES PARA ALIMENTOS

(27/10/25) - Estados Unidos - El gobierno de Trump dejará de financiar los cupones de alimentos para 42 millones de personas por el cierre del gobierno. El departamento de agricultura confirmó la suspensión del programa de asistencia nutricional suplementaria (SNAP). El programa del que dependen aproximadamente 42 millones de estadounidenses cada mes para comer, se quedará sin fondos a partir del próximo 1 de noviembre. La suspensión llega debido al cierre del gobierno por la falta de acuerdo presupuestario en el parlamento entre demócratas y republicanos. La comunidad hispana es una de las más afectadas por la falta de acuerdo para aprobar el presupuesto federal, el cual deja en vilo su acceso a subsidios cruciales de alimentación y salud como si no fuera suficiente ya ser el blanco de una persecución migratoria en la que el perfilamiento racial ha sido avalado por el propio presidente Donald Trump.

LA VICTORIA DE MILEI

(27/10/25) - Argentina - Con una victoria mayor incluso a la soñada por los libertarios de la ultraderecha argentina, Javier Milei celebra en todos los frentes. Gana las elecciones legislativas con más del 40% de los votos y aplica una visión de validación total de su gobierno. Así la ultraderecha de la La Libertad Avanza aupados por sus aliados del macrismo revierten la derrota de hace dos meses en Buenos Aires ante el peronismo y sacan buenos resultados en provincias grandes como Córdoba, Mendoza, Santa Fe y Entre Ríos. Javier Milei ha ganado el domingo con el 40,8% de los votos la elección para renovar el Congreso y permitirle las reformas deseadas. Ha sido un triunfo inesperado por su magnitud y presentado como épico por el ultraderechista felicitado en primer orden por el mismo Donald Trump quien invirtió más que su deseo en esta victoria. El gobierno ha tenido un inicio de semana con motivos más que suficientes para celebrar más allá de la baja en la participación y de los números económicos. Luego de cuatro meses de temores e inseguridades para la Casa Rosada, con la economía dependiente de un rescate financiero de Estados Unidos, sonados casos de corrupción y una campaña complicada, el gobierno respira, sonríe y celebra.

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