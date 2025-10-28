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JAMAICA SUFRE A MELISSA
(28/10/25) -
Jamaica
-
El huracán Melissa se fortaleció antes de tocar tierra en la
isla de Jamaica. Llegando con vientos de hasta 295
kilómetros por hora Jamaica espera el impacto del huracán
con categoría 5. El fenómeno ya había provocado lluvias y
cortes eléctricos, como también se dieron en su paso por
República Dominicana y Haití. El sur de Cuba continúa en
alerta. La Organización Meteorológica Mundial (OMM), que
depende de la ONU, anunciaba que "se esperaba una situación
catastrófica". "Para Jamaica, será sin duda la tormenta del
siglo", anticipaba la especialista en ciclones tropicales de
la OMM, Anne-Claire Fontan, durante una rueda de prensa en
Ginebra, Suiza. Por su parte, la Cruz Roja estimaba que
Melissa afectaría directamente al menos a 1,5 millones de
jamaicanos. Al menos tres personas han muerto por talas de
árboles durante los preparativos para protegerse de la
tormenta. Según las últimas mediciones, Melissa se convirtió
en el huracán más fuerte, en términos de viento, en la
historia del atlántico, solo por detrás del huracán Allen de
1980.
MÁS OPERACIONES EN EL PACÍFICO ORIENTAL
(28/10/25) -
Estados Unidos
- Estados Unidos mata a 14 tripulantes de cuatro supuestas
narcolanchas en el Pacífico Oriental. El secretario de Defensa
estadounidense asegura que las embarcaciones atacadas en tres
operaciones extrajudiciales separadas son de "organizaciones
terroristas". Hay un superviviente, cuyo rescate coordinaron las
autoridades mexicanas. El secretario de Defensa, Pete Hegseth, anunció
el martes en su cuenta en la red social X que el ejército estadounidense
había lanzado el lunes tres ataques extrajudiciales contra cuatro
embarcaciones en el Pacífico Oriental. Hegseth afirmó, sin aportar
pruebas, que estas transportaban droga y que 14 de sus tripulantes, que
fueron eliminados en la operación, pertenecían a "organizaciones
terroristas designadas". Tampoco dijo cuáles eran esas supuestas
organizaciones.
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