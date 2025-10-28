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Noticias:  Miércoles 29 de Octubre de 2025

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JAMAICA SUFRE A MELISSA

(28/10/25) - Jamaica - El huracán Melissa se fortaleció antes de tocar tierra en la isla de Jamaica. Llegando con vientos de hasta 295 kilómetros por hora Jamaica espera el impacto del huracán con categoría 5. El fenómeno ya había provocado lluvias y cortes eléctricos, como también se dieron en su paso por República Dominicana y Haití. El sur de Cuba continúa en alerta. La Organización Meteorológica Mundial (OMM), que depende de la ONU, anunciaba que "se esperaba una situación catastrófica". "Para Jamaica, será sin duda la tormenta del siglo", anticipaba la especialista en ciclones tropicales de la OMM, Anne-Claire Fontan, durante una rueda de prensa en Ginebra, Suiza. Por su parte, la Cruz Roja estimaba que Melissa afectaría directamente al menos a 1,5 millones de jamaicanos. Al menos tres personas han muerto por talas de árboles durante los preparativos para protegerse de la tormenta. Según las últimas mediciones, Melissa se convirtió en el huracán más fuerte, en términos de viento, en la historia del atlántico, solo por detrás del huracán Allen de 1980.

MÁS OPERACIONES EN EL PACÍFICO ORIENTAL

(28/10/25) - Estados Unidos - Estados Unidos mata a 14 tripulantes de cuatro supuestas narcolanchas en el Pacífico Oriental. El secretario de Defensa estadounidense asegura que las embarcaciones atacadas en tres operaciones extrajudiciales separadas son de "organizaciones terroristas". Hay un superviviente, cuyo rescate coordinaron las autoridades mexicanas. El secretario de Defensa, Pete Hegseth, anunció el martes en su cuenta en la red social X que el ejército estadounidense había lanzado el lunes tres ataques extrajudiciales contra cuatro embarcaciones en el Pacífico Oriental. Hegseth afirmó, sin aportar pruebas, que estas transportaban droga y que 14 de sus tripulantes, que fueron eliminados en la operación, pertenecían a "organizaciones terroristas designadas". Tampoco dijo cuáles eran esas supuestas organizaciones.

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