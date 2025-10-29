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MELISSA LLEGÓ A CUBA
(29/10/25) -
Jamaica
-
El huracán Melissa castigó duro a Jamaica y partió hacia
Cuba. Al menos 25 personas han muerto ya por el paso de
Melissa. El huracán ha tocado tierra en Cuba ayer con
categoría 4 y vientos sostenidos de más de 200 kilómetros
por hora. El paso del fenómeno ha provocado inundaciones,
crecidas de ríos y corrimientos de tierra al este de la
isla. El presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, ha denunciado
"daños cuantiosos". El país ha evacuado a cerca de 735.000
personas y ha puesto seis provincias en alerta. En Jamaica,
Melissa ha dejado graves inundaciones, según las primeras
informaciones, que se publican con dificultades, dado que la
mayor parte de la isla caribeña se ha quedado sin
electricidad. El primer ministro de Jamaica, Andrew Holness,
ha explicado que no tienen ninguna víctima confirmada, pero,
dada la fuerza del huracán, prevé que las haya. La tormenta
ha provocado daños en hospitales y vías y destrozos
"significativos" en casas y demás infraestructura.
LA MASACRE DE RIO DE JANEIRO
(29/10/25) - Brasil
- Amaneció el día después de las barricadas, balas y muertes en Rio y
los niveles de lo que fue una jornada de horror crecen. Civiles
trasladaron a más de 60 cadáveres a una plaza de Río de Janeiro luego de
hallarlos en una zona boscosa cercana a la favela. Los cuerpos fueron
encontrados entre los complejos del Alemão y de la Penha, donde se llevó
a cabo el operativo policial más letal de la historia del estado (y ya
dicen, de la historia de Brasil y más allá). La cifra oficial de muertes
ascendió a 132. En la madrugada del miércoles, residentes del Complexo
da Penha, en la zona norte de Río de Janeiro, trasladaron a más de 60
cuerpos a la plaza São Lucas de la comunidad. A primeras horas de la
mañana llegó Defensa Civil al lugar para llevarse los restos y hacia el
mediodía se confirmó que la cifra oficial de muertos ascendió a 132. Río
de Janeiro está en estado de guerra. La operación lanzada por el
gobierno de Cláudio Castro, del Partido Liberal (PL) de Bolsonaro,
contra el principal grupo criminal de la ciudad, el Comando Vermelho
(CV), es la más letal de la historia de Río de Janeiro superando con
creces la masacre de Jacarezinho de 2021, en la que murieron 28
personas. La operación contó con más de 2.500 policías desplegados para
detener a los líderes del grupo criminal en las favelas del Complejo do
Alemão y Penha, en la zona norte de la ciudad, donde viven 280.000
personas. Organizaciones y defensores de derechos humanos solicitaron a
la Comisión Interamericana de DDHH la presencia de interventores y
peritos internacionales en Río. Algunos expertos en la materia hablan de
la intervención policial como "la mayor masacre de la historia de Río de
Janeiro".
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