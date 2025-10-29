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REUNIÓN XI TRUMP EN COREA DEL SUR
(29/10/25) -
Estados Unidos - Trump y Xi alcanzaron un acuerdo
sobre tierras raras y aranceles en su reunión en Corea del
Sur. El estadounidense calificó de "increíble" el encuentro,
mientras el mandatario chino pide evitar un "círculo vicioso
de represalias mutuas". Donald Trump y Xi Jinping se han
visto finalmente cara a cara por primera vez desde 2019
después de meses de tensiones. La reunión, en la ciudad
surcoreana de Busán, ha dejado varios acuerdos, según ha
detallado tras la cita el republicano, ya a bordo del Air
Force One para regresar a Washington. Trump ha asegurado que
China ha accedido a retrasar un año sus restricciones a la
exportación de tierras raras, uno de los principales puntos
de conflicto entre ambas potencias, y ha anunciado, por su
parte, la reducción de forma inmediata del 20% al 10% de los
aranceles impuestos en febrero a los productos. Por su parte
Trump afirmó que las importaciones chinas estarán sujetas a
un arancel del 47%, diez puntos porcentuales menos que el
nivel previo.
PRUEBAS NUCLEARES
(29/10/25) - Estados
Unidos - El presidente Donald Trump ordenó al Pentágono llevar a
cabo pruebas de armas nucleares. Este anuncio llegó justo antes de la
reunión del presidente de Estados Unidos con Xi Jinping y tras los
ensayos que ha confirmado Rusia con armas nucleares. En un confuso
mensaje en redes sociales, apenas minutos antes de comenzar el jueves su
reunión en Corea del Sur con el presidente chino Xi Jinping para hablar
sobre comercio, el dirigente estadounidense ha anunciado que ha ordenado
al Pentágono ensayos con armas nucleares como respuesta tácita a los
anuncios del mismo tenor realizados por Moscú.
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