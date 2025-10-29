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Noticias:  Viernes 31 de Octubre de 2025

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REUNIÓN XI TRUMP EN COREA DEL SUR

(29/10/25) - Estados Unidos - Trump y Xi alcanzaron un acuerdo sobre tierras raras y aranceles en su reunión en Corea del Sur. El estadounidense calificó de "increíble" el encuentro, mientras el mandatario chino pide evitar un "círculo vicioso de represalias mutuas". Donald Trump y Xi Jinping se han visto finalmente cara a cara por primera vez desde 2019 después de meses de tensiones. La reunión, en la ciudad surcoreana de Busán, ha dejado varios acuerdos, según ha detallado tras la cita el republicano, ya a bordo del Air Force One para regresar a Washington. Trump ha asegurado que China ha accedido a retrasar un año sus restricciones a la exportación de tierras raras, uno de los principales puntos de conflicto entre ambas potencias, y ha anunciado, por su parte, la reducción de forma inmediata del 20% al 10% de los aranceles impuestos en febrero a los productos. Por su parte Trump afirmó que las importaciones chinas estarán sujetas a un arancel del 47%, diez puntos porcentuales menos que el nivel previo.

PRUEBAS NUCLEARES

(29/10/25) - Estados Unidos - El presidente Donald Trump ordenó al Pentágono llevar a cabo pruebas de armas nucleares. Este anuncio llegó justo antes de la reunión del presidente de Estados Unidos con Xi Jinping y tras los ensayos que ha confirmado Rusia con armas nucleares. En un confuso mensaje en redes sociales, apenas minutos antes de comenzar el jueves su reunión en Corea del Sur con el presidente chino Xi Jinping para hablar sobre comercio, el dirigente estadounidense ha anunciado que ha ordenado al Pentágono ensayos con armas nucleares como respuesta tácita a los anuncios del mismo tenor realizados por Moscú.

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