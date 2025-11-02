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Noticias:  Lunes 03 de Noviembre de 2025

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COMENTARIO EDITORIAL DEL PIRATA

MASACRE DE RIO

Rio de Janeiro, donde si la fiesta es excesiva también lo es la muerte y la violencia.

Hoy en el Mundo:

Noticias Destacadas del día

TRAGEDIA EN HERMOSILLO

(02/11/25) - México - Un incendio en una tienda Waldos se cobró la vida de una treintena de personas. El siniestro, registrado el sábado en la tarde en Hermosillo capital del Estado de Sonora, en el noroeste de México, ha dejado al menos 23 muertos y 12 heridos. Según ha informado el gobernador del Estado, Alfonso Durazo, otras seis personas permanecen hospitalizadas. Entre las víctimas hay menores de edad. Mientras continúan los peritajes se cree que el fuego habría iniciado después de una explosión. Testimonios de vecinos recogidos por reporteros locales dibujan un escenario terrorífico con víctimas corriendo envueltas en llamas. La tragedia podía haber sido peor ya que los bomberos han informado de que "gracias a la intervención oportuna de los equipos de emergencia, se evitó su propagación a los negocios contiguos". La secretaria de seguridad descarto totalmente de que el hecho se haya tratado de un atentado.

ELECCIONES EN TANZANIA

(02/11/25) - África - El escrutinio oficial en Tanzania dio la victoria a la presidenta con un 98% de los votos. En medio de protestas por todo el país africano, decenas de personas han muerto desde el último miércoles en unas manifestaciones que el Gobierno califica de “focos aislados de incidentes”. La oposición tilda de "burla" el resultado de victoria por el casi la totalidad porcentual lo que considera un fraude flagrante. La comisión electoral de Tanzania ha declarado el sábado a Samia Suluhu Hassan, actual presidenta del país, ganadora de las elecciones presidenciales celebradas el pasado miércoles. Suluhu ha obtenido un 97,6% de los votos, según el escrutinio oficial, para obtener la reelección. Los comicios, de los que fueron excluidos los dos principales rivales de la presidenta, tuvieron lugar en medio de fuertes protestas ciudadanas que se han prolongado durante tres días y han dejado decenas de muertos: 700, según números de la oposición. Pese a que los observadores internacionales constataron una débil afluencia a los colegios electorales por los disturbios, la comisión electoral ha cifrado la participación en un altísimo 87%.

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