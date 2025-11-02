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COMENTARIO EDITORIAL DEL PIRATA
MASACRE
DE RIO
Rio de Janeiro, donde si la fiesta es excesiva también lo es la muerte y
la violencia.
Hoy en el Mundo:
Noticias Destacadas del día
TRAGEDIA EN HERMOSILLO
(02/11/25) -
México
-
Un incendio en una tienda Waldos se cobró la vida de una
treintena de personas. El siniestro, registrado el sábado en
la tarde en Hermosillo capital del Estado de Sonora, en el
noroeste de México, ha dejado al menos 23 muertos y 12
heridos. Según ha informado el gobernador del Estado,
Alfonso Durazo, otras seis personas permanecen
hospitalizadas. Entre las víctimas hay menores de edad.
Mientras continúan los peritajes se cree que el fuego habría
iniciado después de una explosión. Testimonios de vecinos
recogidos por reporteros locales dibujan un escenario
terrorífico con víctimas corriendo envueltas en llamas. La
tragedia podía haber sido peor ya que los bomberos han
informado de que "gracias a la intervención oportuna de los
equipos de emergencia, se evitó su propagación a los
negocios contiguos". La secretaria de seguridad descarto
totalmente de que el hecho se haya tratado de un atentado.
ELECCIONES EN TANZANIA
(02/11/25) - África
- El escrutinio oficial en Tanzania dio la victoria a la presidenta con
un 98% de los votos. En medio de protestas por todo el país africano,
decenas de personas han muerto desde el último miércoles en unas
manifestaciones que el Gobierno califica de “focos aislados de
incidentes”. La oposición tilda de "burla" el resultado de victoria por
el casi la totalidad porcentual lo que considera un fraude flagrante. La
comisión electoral de Tanzania ha declarado el sábado a Samia Suluhu
Hassan, actual presidenta del país, ganadora de las elecciones
presidenciales celebradas el pasado miércoles. Suluhu ha obtenido un
97,6% de los votos, según el escrutinio oficial, para obtener la
reelección. Los comicios, de los que fueron excluidos los dos
principales rivales de la presidenta, tuvieron lugar en medio de fuertes
protestas ciudadanas que se han prolongado durante tres días y han
dejado decenas de muertos: 700, según números de la oposición. Pese a
que los observadores internacionales constataron una débil afluencia a
los colegios electorales por los disturbios, la comisión electoral ha
cifrado la participación en un altísimo 87%.
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MASACRE DE RIO
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