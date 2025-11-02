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(02/11/25)

México

Un incendio en una tienda Waldos se cobró la vida de una treintena de personas. El siniestro, registrado el sábado en la tarde en Hermosillo capital del Estado de Sonora, en el noroeste de México, ha dejado al menos 23 muertos y 12 heridos. Según ha informado el gobernador del Estado, Alfonso Durazo, otras seis personas permanecen hospitalizadas. Entre las víctimas hay menores de edad. Mientras continúan los peritajes se cree que el fuego habría iniciado después de una explosión. Testimonios de vecinos recogidos por reporteros locales dibujan un escenario terrorífico con víctimas corriendo envueltas en llamas. La tragedia podía haber sido peor ya que los bomberos han informado de que "gracias a la intervención oportuna de los equipos de emergencia, se evitó su propagación a los negocios contiguos". La secretaria de seguridad descarto totalmente de que el hecho se haya tratado de un atentado.