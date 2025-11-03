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Noticias:  Martes 04 de Noviembre de 2025

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TRUMP HABLÓ DE NICOLÁS MADURO

(03/11/25) - Estados Unidos - Según Trump los días de Maduro en el poder como líder de Venezuela están contados. El presidente de Estados Unidos "duda" que su país vaya a entrar en guerra con Venezuela, según ha afirmado en una entrevista con el programa 60 Minutes. El presidente de Estados Unidos, al ser interrogado sobre la situación entre los dos países y el despliegue militar de Estados Unidos en la zona, expresó que para él los días de Maduro al frente de Venezuela están contados. Estados Unidos mantiene una gran cantidad de buques de guerra desplegados en aguas internacionales del Caribe, en el límite con las aguas territoriales venezolanas presionando al gobierno chavista y completando un supuesto operativo para limitar el narcotráfico en la zona Caribe.

DERRUMBE EN ROMA

(03/11/25) - Italia - El derrumbe en una torre medieval de Roma dejó un herido grave y un trabajador atrapado entre los escombros. La Torre dei Conti, que data del siglo XIII, colapsó parcialmente el lunes mientras se realizaban obras de recuperación estructural. Un segundo derrumbe ocurrió durante las tareas de rescate, aunque los equipos de emergencia resultaron ilesos. La construcción medieval situada en el centro de Roma, cerca de los Foros Imperiales. La Torre dei Conti, actualmente reducida a un tercio de su altura original, es una de las casas-torre medievales de Roma, construidas como residencias y fortalezas de familias nobles y autoridades eclesiásticas. Levantada sobre los restos del Templo de la Paz, fue ampliada en 1203 por el papa Inocencio III para su familia, los Condes de Segni, y revestida con losas de travertino procedentes de los Foros Imperiales romanos. Desde 2006 no recibía mantenimiento y su deterioro era notable.

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