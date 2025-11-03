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TRUMP HABLÓ DE NICOLÁS MADURO
(03/11/25) -
Estados Unidos
-
Según Trump los días de Maduro en el poder como líder de
Venezuela están contados. El presidente de Estados Unidos
"duda" que su país vaya a entrar en guerra con Venezuela,
según ha afirmado en una entrevista con el programa 60
Minutes. El presidente de Estados Unidos, al ser interrogado
sobre la situación entre los dos países y el despliegue
militar de Estados Unidos en la zona, expresó que para él
los días de Maduro al frente de Venezuela están contados.
Estados Unidos mantiene una gran cantidad de buques de
guerra desplegados en aguas internacionales del Caribe, en
el límite con las aguas territoriales venezolanas
presionando al gobierno chavista y completando un supuesto
operativo para limitar el narcotráfico en la zona Caribe.
DERRUMBE EN ROMA
(03/11/25) - Italia
- El derrumbe en una torre medieval de Roma dejó un herido grave y un
trabajador atrapado entre los escombros. La Torre dei Conti, que data
del siglo XIII, colapsó parcialmente el lunes mientras se realizaban
obras de recuperación estructural. Un segundo derrumbe ocurrió durante
las tareas de rescate, aunque los equipos de emergencia resultaron
ilesos. La construcción medieval situada en el centro de Roma, cerca de
los Foros Imperiales. La Torre dei Conti, actualmente reducida a un
tercio de su altura original, es una de las casas-torre medievales de
Roma, construidas como residencias y fortalezas de familias nobles y
autoridades eclesiásticas. Levantada sobre los restos del Templo de la
Paz, fue ampliada en 1203 por el papa Inocencio III para su familia, los
Condes de Segni, y revestida con losas de travertino procedentes de los
Foros Imperiales romanos. Desde 2006 no recibía mantenimiento y su
deterioro era notable.
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