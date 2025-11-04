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Noticias:  Miércoles 05 de Noviembre de 2025

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PERÚ ROMPIÓ CON MÉXICO

(04/11/25) - Perú - Perú rompió relaciones diplomáticas con México. La razón, la expresidenta del Consejo de Ministros, Betssy Betzabet Chávez Chino, solicitó asilo político a México en medio de investigaciones sobre su implicación del fallido golpe de Estado liderado por Pedro Castillo en diciembre de 2022. La decisión de México de acoger a la exfuncionaria en su embajada en Lima motivó la ruptura de relaciones diplomáticas por parte del gobierno de José Jerí, quien consideró este acto una injerencia en asuntos internos del país. La política exterior de México siempre fue favorable a otorgar asilos sin embargo el actual gobierno peruano ve esto como una intromisión a la justicia local.

LA MUERTE EN URUAPAN

(04/11/25) - México - El asesinato del alcalde de Uruapan Michoacán produjo un terremoto político nacional. La oposición aprovecha para culpar al gobierno y alzar el nombre de Claudia Sheinbaum como responsable. El gobierno federal se mantiene en la línea de culpar de la violencia a la decisión del ex presidente panista Felipe Calderón de iniciar la llamada "guerra contra el narco". Como sea, la sombra del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG) aparece sobre el asesinato de Carlos Manzo, alcalde de Uruapan, en Michoacán, atacado a balazos el último sábado en el municipio, en plena celebración por el Día de Muertos. El atentado, según fuentes al tanto de la investigación, había sido ordenado por el grupo, golpeado en agosto por el alcalde, cuando la policía local atrapó en un operativo a su líder, René Belmonte, alias Rino. Según una fuente cercana a Manzo, alias Rino era subordinado de los hermanos Álvarez Ayala, Ramón y Rafael, alias R-1 y R-2, parte de los escalafones más altos del CJNG, emparentados además con los gobiernos pasados del PRD en el Estado de Michoacán.

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