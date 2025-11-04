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PERÚ ROMPIÓ CON MÉXICO
(04/11/25) -
Perú - Perú rompió relaciones diplomáticas con
México. La razón, la expresidenta del Consejo de Ministros,
Betssy Betzabet Chávez Chino, solicitó asilo político a
México en medio de investigaciones sobre su implicación del
fallido golpe de Estado liderado por Pedro Castillo en
diciembre de 2022. La decisión de México de acoger a la
exfuncionaria en su embajada en Lima motivó la ruptura de
relaciones diplomáticas por parte del gobierno de José Jerí,
quien consideró este acto una injerencia en asuntos internos
del país. La política exterior de México siempre fue
favorable a otorgar asilos sin embargo el actual gobierno
peruano ve esto como una intromisión a la justicia local.
LA MUERTE EN URUAPAN
(04/11/25) - México
- El asesinato del alcalde de Uruapan Michoacán produjo un terremoto
político nacional. La oposición aprovecha para culpar al gobierno y
alzar el nombre de Claudia Sheinbaum como responsable. El gobierno
federal se mantiene en la línea de culpar de la violencia a la decisión
del ex presidente panista Felipe Calderón de iniciar la llamada "guerra
contra el narco". Como sea, la sombra del Cartel Jalisco Nueva
Generación (CJNG) aparece sobre el asesinato de Carlos Manzo, alcalde de
Uruapan, en Michoacán, atacado a balazos el último sábado en el
municipio, en plena celebración por el Día de Muertos. El atentado,
según fuentes al tanto de la investigación, había sido ordenado por el
grupo, golpeado en agosto por el alcalde, cuando la policía local atrapó
en un operativo a su líder, René Belmonte, alias Rino. Según una fuente
cercana a Manzo, alias Rino era subordinado de los hermanos Álvarez
Ayala, Ramón y Rafael, alias R-1 y R-2, parte de los escalafones más
altos del CJNG, emparentados además con los gobiernos pasados del PRD en
el Estado de Michoacán.
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