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Noticias:  Jueves 06 de Noviembre de 2025

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MAMDANI FELIZ TRUMP TRISTE

(05/11/25) - Estados Unidos - Zohran Mamdani, la nueva figura política que será el alcalde de Nueva York. El legislador estatal y socialista demócrata autodefinido, de 34 años, se convertirá en el alcalde más joven de la ciudad en más de un siglo. Sustituirá al actual alcalde Eric Adams, quien retiró su candidatura a la reelección en septiembre pasado. El martes por la noche, más allá del golpe para los republicanos, el establishment demócrata de los Estados Unidos tuvo también dificultades para asimilar el sorprendente ascenso de un hombre más cercano a Bernie Sanders y Ocasio-Cortez, quienes apoyaron a Mamdani, siendo figuras progresistas populares pero que hasta el momento habían tenido un impacto limitado puertas adentro del Partido Demócrata. En cuanto a elecciones, las primarias del partido para la alcaldía del martes fueron un éxito rotundo: los votantes neoyorquinos rechazaron a un rostro conocido y bien financiado, el ex gobernador Andrew M. Cuomo, y con ello rompieron generacional e ideológicamente con la corriente principal del partido demócrata. Zohran Mamdani es un asambleísta estatal de 34 años quien se presentó con un mensaje optimista sobre la asequibilidad y el aumento del costo de la vida. Los socialistas democráticos, un movimiento marginal, dentro del propio partido, popularizado por Sanders que exige controlar los excesos del capitalismo y limitar el poder de los ricos, empieza a cobrar vigor en algunos sectores estadounidenses. Para Trump, una pésima noticia.

ACOSO A LA PRESIDENTA

(05/11/25) - México - La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, fue acosada en el espacio público encendiendo las alarmas sobre seguridad. El día martes por la tarde un hombre desconocido se le acercó a Sheinbaum, intentó darle un beso y le tocó el pecho ante la mirada atónita de la gente que rodeaba a la mandataria sin mayor reacción inmediata. El acoso no se detuvo hasta que Juan José Ramírez Mendoza, titular de la Dirección General de Ayudantía (equipo de personas que acompañan a la presidenta en sus actividades diarias) se interpuso entre la mandataria y el hombre. El episodio quedó grabado por las cámaras de teléfonos móviles de quienes rodeaban la escena. Al igual que el expresidente Andrés Manuel López Obrador, Sheinbaum renunció a tener un Estado Mayor Presidencial (grupo de élite del ejército encargado exclusivamente de la seguridad de los presidentes de México y de sus familias). La reacción tardía de su equipo puso de nuevo el foco sobre el nivel de protección en torno a la presidenta en un país asediado por la inseguridad. Claudia Sheinbaum denunció al hombre que la acosó de manera formal: "Si se lo hacen a la presidenta, ¿qué va a pasar con todas las mujeres en el país?" se preguntó. La mandataria confirma que hay un detenido y recalcó: "Nadie debe vulnerar nuestro espacio personal".

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