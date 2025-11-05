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MAMDANI FELIZ TRUMP TRISTE
(05/11/25) -
Estados Unidos - Zohran Mamdani, la nueva figura
política que será el alcalde de Nueva York. El legislador
estatal y socialista demócrata autodefinido, de 34 años, se
convertirá en el alcalde más joven de la ciudad en más de un
siglo. Sustituirá al actual alcalde Eric Adams, quien retiró
su candidatura a la reelección en septiembre pasado. El
martes por la noche, más allá del golpe para los
republicanos, el establishment demócrata de los Estados
Unidos tuvo también dificultades para asimilar el
sorprendente ascenso de un hombre más cercano a Bernie
Sanders y Ocasio-Cortez, quienes apoyaron a Mamdani, siendo
figuras progresistas populares pero que hasta el momento
habían tenido un impacto limitado puertas adentro del
Partido Demócrata. En cuanto a elecciones, las primarias del
partido para la alcaldía del martes fueron un éxito rotundo:
los votantes neoyorquinos rechazaron a un rostro conocido y
bien financiado, el ex gobernador Andrew M. Cuomo, y con
ello rompieron generacional e ideológicamente con la
corriente principal del partido demócrata. Zohran Mamdani es
un asambleísta estatal de 34 años quien se presentó con un
mensaje optimista sobre la asequibilidad y el aumento del
costo de la vida. Los socialistas democráticos, un
movimiento marginal, dentro del propio partido, popularizado
por Sanders que exige controlar los excesos del capitalismo
y limitar el poder de los ricos, empieza a cobrar vigor en
algunos sectores estadounidenses. Para Trump, una pésima
noticia.
ACOSO A LA PRESIDENTA
(05/11/25) - México
- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, fue acosada en el espacio
público encendiendo las alarmas sobre seguridad. El día martes por la
tarde un hombre desconocido se le acercó a Sheinbaum, intentó darle un
beso y le tocó el pecho ante la mirada atónita de la gente que rodeaba a
la mandataria sin mayor reacción inmediata. El acoso no se detuvo hasta
que Juan José Ramírez Mendoza, titular de la Dirección General de
Ayudantía (equipo de personas que acompañan a la presidenta en sus
actividades diarias) se interpuso entre la mandataria y el hombre. El
episodio quedó grabado por las cámaras de teléfonos móviles de quienes
rodeaban la escena. Al igual que el expresidente Andrés Manuel López
Obrador, Sheinbaum renunció a tener un Estado Mayor Presidencial (grupo
de élite del ejército encargado exclusivamente de la seguridad de los
presidentes de México y de sus familias). La reacción tardía de su
equipo puso de nuevo el foco sobre el nivel de protección en torno a la
presidenta en un país asediado por la inseguridad. Claudia Sheinbaum
denunció al hombre que la acosó de manera formal: "Si se lo hacen a la
presidenta, ¿qué va a pasar con todas las mujeres en el país?" se
preguntó. La mandataria confirma que hay un detenido y recalcó: "Nadie
debe vulnerar nuestro espacio personal".
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