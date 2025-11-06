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ECOLOGÍA EN BELEM
(06/11/25) -
Brasil - La ciudad amazónica de Belem es donde se
reúnen Cerca de 50 jefes de Estado y de Gobierno para
reafirmar el compromiso global frente al cambio climático.
Se trata de una cumbre marcada por la ausencia de Estados
Unidos y la urgencia de avanzar en los compromisos asumidos
una década atrás en el Acuerdo de París. El encuentro, que
se desarrolla entre ayer jueves y hoy viernes, antecede a la
apertura de las negociaciones anuales de la ONU sobre el
clima (COP), prevista para la próxima semana. Entre los
asistentes se encuentran el primer ministro británico Keir
Starmer y el presidente francés Emmanuel Macron, mientras
que potencias como China e India enviaron representantes de
menor rango, entre ellos ministros y viceministros de clima.
Washington decidió no enviar delegación alguna. El
presidente Donald Trump calificó la ciencia climática como
"una estafa", una postura que resalta la distancia de
Estados Unidos con la agenda ambiental internacional.
VIETNAM Y EL IMPACTO DE KALMAEGI
(06/11/25) - Vietnam
- Vietnam recibe al tifón Kalmaegi previo ordenar la evacuación de unas
300.000 personas. El gobierno de Hanói movilizó recursos y ordenó
traslados preventivos ante la llegada de la potente tormenta tropical
que castigó Filipinas. El fenómeno afecta gravemente a varias provincias
centrales. Según las autoridades, se tomaron todas las medidas para
llegada de lluvias extremas e inundaciones que podrían ser provocadas
por el tifón Kalmaegi. El fenómeno natural golpea el centro del país
desde ayer tras dejar más de un centenar de muertos en Filipinas.
200.000 efectivos militares fueron movilizados, según informó el
gobierno de Hanói. La tormenta se desplazó sobre el Mar de China
Meridional, a unos 270 kilómetros al este de la costa vietnamita,
intensificándose hora a hora mientras avanzaba.
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