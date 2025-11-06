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Noticias:  Viernes 07 de Noviembre de 2025

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ECOLOGÍA EN BELEM

(06/11/25) - Brasil - La ciudad amazónica de Belem es donde se reúnen Cerca de 50 jefes de Estado y de Gobierno para reafirmar el compromiso global frente al cambio climático. Se trata de una cumbre marcada por la ausencia de Estados Unidos y la urgencia de avanzar en los compromisos asumidos una década atrás en el Acuerdo de París. El encuentro, que se desarrolla entre ayer jueves y hoy viernes, antecede a la apertura de las negociaciones anuales de la ONU sobre el clima (COP), prevista para la próxima semana. Entre los asistentes se encuentran el primer ministro británico Keir Starmer y el presidente francés Emmanuel Macron, mientras que potencias como China e India enviaron representantes de menor rango, entre ellos ministros y viceministros de clima. Washington decidió no enviar delegación alguna. El presidente Donald Trump calificó la ciencia climática como "una estafa", una postura que resalta la distancia de Estados Unidos con la agenda ambiental internacional.

VIETNAM Y EL IMPACTO DE KALMAEGI

(06/11/25) - Vietnam - Vietnam recibe al tifón Kalmaegi previo ordenar la evacuación de unas 300.000 personas. El gobierno de Hanói movilizó recursos y ordenó traslados preventivos ante la llegada de la potente tormenta tropical que castigó Filipinas. El fenómeno afecta gravemente a varias provincias centrales. Según las autoridades, se tomaron todas las medidas para llegada de lluvias extremas e inundaciones que podrían ser provocadas por el tifón Kalmaegi. El fenómeno natural golpea el centro del país desde ayer tras dejar más de un centenar de muertos en Filipinas. 200.000 efectivos militares fueron movilizados, según informó el gobierno de Hanói. La tormenta se desplazó sobre el Mar de China Meridional, a unos 270 kilómetros al este de la costa vietnamita, intensificándose hora a hora mientras avanzaba.

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