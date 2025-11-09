COMENTARIO EDITORIAL DEL PIRATA

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(09/11/25)

Colombia

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a IV Cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) y la Unión Europea (UE) en Santa Marta (Colombia), tuvo el sello de Petro. El anfitrión, el presidente colombiano Gustavo Petro, entregó declaraciones a todos los asistentes. Afirmó que el mundo ha cambiado, por eso insistió que se debe analizar a "profundidad la situación actual". "Es necesario hacer una evaluación: el mundo ha cambiado y siempre lo hará. En ese fluir, debemos analizar con profundidad la situación actual", aseveró Gustavo Petro. La convocatoria a un diálogo global y plural fue parte de la solicitud ante los representantes de la Celac y la Unión Europea. "Aquí hay un diálogo de civilizaciones y puede ser ejemplo para el mundo. Se encontraron dos civilizaciones con sangre, a espada y flecha durante un siglo aquí, matándose mutuamente. Ahora nos encontramos en paz. Dos civilizaciones diferentes, varias civilizaciones diferentes. Es posible una humanidad de la diferencia", afirmó. El presidente insistió en que la organización de la cumbre y el contexto internacional deben abrir el camino a una "humanidad libre y una democracia global que permita nuestras diferencias de todo tipo que son nuestra riqueza. Una humanidad unánime es una humanidad muerta" expresó.