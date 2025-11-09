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Noticias:  Lunes 10 de Noviembre de 2025

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COMENTARIO EDITORIAL DEL PIRATA

MISS MÉXICO

Las noticias del mundo y a la belleza de la rebelión.

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Noticias Destacadas del día

PETRO EN LA CELAC

(09/11/25) - Colombia - La IV Cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) y la Unión Europea (UE) en Santa Marta (Colombia), tuvo el sello de Petro. El anfitrión, el presidente colombiano Gustavo Petro, entregó declaraciones a todos los asistentes. Afirmó que el mundo ha cambiado, por eso insistió que se debe analizar a "profundidad la situación actual". "Es necesario hacer una evaluación: el mundo ha cambiado y siempre lo hará. En ese fluir, debemos analizar con profundidad la situación actual", aseveró Gustavo Petro. La convocatoria a un diálogo global y plural fue parte de la solicitud ante los representantes de la Celac y la Unión Europea. "Aquí hay un diálogo de civilizaciones y puede ser ejemplo para el mundo. Se encontraron dos civilizaciones con sangre, a espada y flecha durante un siglo aquí, matándose mutuamente. Ahora nos encontramos en paz. Dos civilizaciones diferentes, varias civilizaciones diferentes. Es posible una humanidad de la diferencia", afirmó. El presidente insistió en que la organización de la cumbre y el contexto internacional deben abrir el camino a una "humanidad libre y una democracia global que permita nuestras diferencias de todo tipo que son nuestra riqueza. Una humanidad unánime es una humanidad muerta" expresó.

SE CONSUMA LA RUPTURA PERÚ MÉXICO

(09/11/25) - Perú - Se consuma el quiebre diplomático entre México y Perú. La encargada de la embajada de México en Perú abandonó el país en medio de la ruptura diplomática entre ambas naciones. La salida de Karla Ornelas se registra una semana después de que el Gobierno del presidente José Jerí le impusiera un "plazo perentorio". Karla Ornelas, la encargada de la embajada de México en Perú, abandonó el país el sábado por la noche, luego de que el Gobierno peruano le informara de la expulsión por cuestiones de política diplomática. Algunos periodistas informaron de la salida de Ornelas hacia el aeropuerto Jorge Chávez. Por algunas horas corrió el rumor de que en el vehículo iba Betssy Chávez, la exprimera ministra de Pedro Castillo, acusada de rebelión y solicitante de asilo en México, país que acepto su solicitud y desató la tensión diplomática.

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