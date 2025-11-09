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COMENTARIO EDITORIAL DEL PIRATA
MISS
MÉXICO
Las noticias del mundo y a la belleza de la rebelión.
Hoy en el Mundo:
Noticias Destacadas del día
PETRO EN LA CELAC
(09/11/25) -
Colombia
-
La
IV Cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y
Caribeños (Celac) y la Unión Europea (UE) en Santa Marta
(Colombia), tuvo el sello de Petro. El anfitrión, el
presidente colombiano Gustavo Petro, entregó declaraciones a
todos los asistentes. Afirmó que el mundo ha cambiado, por
eso insistió que se debe analizar a "profundidad la
situación actual". "Es necesario hacer una evaluación: el
mundo ha cambiado y siempre lo hará. En ese fluir, debemos
analizar con profundidad la situación actual", aseveró
Gustavo Petro. La convocatoria a un diálogo global y plural
fue parte de la solicitud ante los representantes de la
Celac y la Unión Europea. "Aquí hay un diálogo de
civilizaciones y puede ser ejemplo para el mundo. Se
encontraron dos civilizaciones con sangre, a espada y flecha
durante un siglo aquí, matándose mutuamente. Ahora nos
encontramos en paz. Dos civilizaciones diferentes, varias
civilizaciones diferentes. Es posible una humanidad de la
diferencia", afirmó. El presidente insistió en que la
organización de la cumbre y el contexto internacional deben
abrir el camino a una "humanidad libre y una democracia
global que permita nuestras diferencias de todo tipo que son
nuestra riqueza. Una humanidad unánime es una humanidad
muerta" expresó.
SE CONSUMA LA RUPTURA PERÚ MÉXICO
(09/11/25) - Perú -
Se consuma el quiebre diplomático entre México y Perú. La encargada de
la embajada de México en Perú abandonó el país en medio de la ruptura
diplomática entre ambas naciones. La salida de Karla Ornelas se registra
una semana después de que el Gobierno del presidente José Jerí le
impusiera un "plazo perentorio". Karla Ornelas, la encargada de la
embajada de México en Perú, abandonó el país el sábado por la noche,
luego de que el Gobierno peruano le informara de la expulsión por
cuestiones de política diplomática. Algunos periodistas informaron de la
salida de Ornelas hacia el aeropuerto Jorge Chávez. Por algunas horas
corrió el rumor de que en el vehículo iba Betssy Chávez, la exprimera
ministra de Pedro Castillo, acusada de rebelión y solicitante de asilo
en México, país que acepto su solicitud y desató la tensión diplomática.
ECDQEMSD
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Episodio del día:
SHOW 6171
MISS MÉXICO
EN CASO DE
QUE EL MUNDO SE DESINTEGRE PODCAST
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