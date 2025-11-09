Escuchar ECDQEMSD Podcast en Spotify
Escuchar ECDQEMSD Podcast en Apple Podcast
ECDQEMSD en YouTubeECDQEMSD en TwitterECDQEMSD en FacebookECDQEMSD en Instagram
ECDQEMSD Podcast en SpotifyECDQEMSD Podcast en SpotifyECDQEMSD en YouTubeECDQEMSD en TwitterECDQEMSD en FacebookECDQEMSD en Instagram

Noticias:  Martes 11 de Noviembre de 2025

canalTrans noticias

noticias

mundo

internacional

Hoy en el Mundo:

Noticias Destacadas del día

REABRE EL GOBIERNO DE USA

(09/11/25) - Estados Unidos - Los republicanos del Senado rompieron la resistencia demócrata para poner fin al cierre del Gobierno de Estados Unidos. El pacto es el primer paso para terminar con la clausura parcial más larga de la historia y abre una crisis en la bancada liberal, que no arranca un compromiso sobre los subsidios sanitarios. Pasados 39 días y 20 horas desde el inicio del cierre parcial del Gobierno más largo de la historia de Estados Unidos, el Capitolio dio un paso hacia adelante. Demócratas, opositores, y republicanos, gobierno, habían llegado a un principio de entendimiento en el Senado para reabrir la financiación de la Administración federal, cerrada desde el 1 de octubre. La decisión de estos senadores de romper la unidad que venía mostrando su partido en estos casi 40 días abre una crisis interna (otra) en la formación, a la que le ha durado poco la alegría de las victorias electorales contundentes de Nueva York, Nueva Jersey, Virginia y California la semana pasada. Estas supusieron una inyección de confianza cuando se cumplía un año de la derrota de Kamala Harris frente a Trump en las presidenciales de 2024. Decenas de museos, monumentos y parques nacionales se han visto obligados a cerrar sus puertas o a funcionar sin vigilancia o sin servicios básicos como la recogida de la basura.

SARKOZY SALE DE PRISIÓN

(09/11/25) - Francia - La justicia francesa pone en libertad condicional al ex presidente Nicolas Sarkozy. El político encontrado culpable de sostener su campaña con dinero Libio estuvo apenas tres semanas en prisión. "Es duro, muy duro", dice sobre su estancia en la cárcel. El expresidente agradece a los funcionarios que han hecho que "esta pesadilla fuera soportable". La justicia francesa ha decidido ayer lunes dar curso al pedido de la Fiscalía General que había solicitado su libertad bajo control judicial. La decisión llega después de una audiencia en la que el exmandatario participó por videoconferencia desde la cárcel. Sarkozy, durante su intervención ante el tribunal agradeció "la humanidad" de los funcionarios que han tratado con él estos días.

ECDQEMSD PodcastECDQEMSD Podcast
Episodio del día:

SHOW 6172

LA LIMPIA DE LA ABUELA

EN CASO DE QUE EL MUNDO SE DESINTEGRE PODCAST
Seguinos también en:
ApplePodcast | Spotify | Google Podcast |
Más plataformas en donde escuchar ECDQEMSD PODCAST

En Caso De Que El Mundo Se Desintegre - ECDQEMSD Podcast
ECDQEMSD en YouTubeECDQEMSD en TwitterECDQEMSD en FacebookECDQEMSD en InstagramECDQEMSD en FlipboarCanal de RSS de ECDQEMSD canalTrans
canaltrans ECDQEMSD Podcast

Copyright 1998 / 2026
ECDQEMSD & canalTrans
todos los derechos reservados