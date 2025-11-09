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REABRE EL GOBIERNO DE USA
(09/11/25) -
Estados Unidos
-
Los republicanos
del Senado rompieron la resistencia demócrata para poner fin
al cierre del Gobierno de Estados Unidos. El pacto es el
primer paso para terminar con la clausura parcial más larga
de la historia y abre una crisis en la bancada liberal, que
no arranca un compromiso sobre los subsidios sanitarios.
Pasados 39 días y 20 horas desde el inicio del cierre
parcial del Gobierno más largo de la historia de Estados
Unidos, el Capitolio dio un paso hacia adelante. Demócratas,
opositores, y republicanos, gobierno, habían llegado a un
principio de entendimiento en el Senado para reabrir la
financiación de la Administración federal, cerrada desde el
1 de octubre. La decisión de estos senadores de romper la
unidad que venía mostrando su partido en estos casi 40 días
abre una crisis interna (otra) en la formación, a la que le
ha durado poco la alegría de las victorias electorales
contundentes de Nueva York, Nueva Jersey, Virginia y
California la semana pasada. Estas supusieron una inyección
de confianza cuando se cumplía un año de la derrota de
Kamala Harris frente a Trump en las presidenciales de 2024.
Decenas de museos, monumentos y parques nacionales se han
visto obligados a cerrar sus puertas o a funcionar sin
vigilancia o sin servicios básicos como la recogida de la
basura.
SARKOZY SALE DE PRISIÓN
(09/11/25) - Francia
- La justicia francesa pone en libertad condicional al ex presidente
Nicolas Sarkozy. El político encontrado culpable de sostener su campaña
con dinero Libio estuvo apenas tres semanas en prisión. "Es duro, muy
duro", dice sobre su estancia en la cárcel. El expresidente agradece a
los funcionarios que han hecho que "esta pesadilla fuera soportable". La
justicia francesa ha decidido ayer lunes dar curso al pedido de la
Fiscalía General que había solicitado su libertad bajo control judicial.
La decisión llega después de una audiencia en la que el exmandatario
participó por videoconferencia desde la cárcel. Sarkozy, durante su
intervención ante el tribunal agradeció "la humanidad" de los
funcionarios que han tratado con él estos días.
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