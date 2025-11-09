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(09/11/25)

Estados Unidos

Los republicanos del Senado rompieron la resistencia demócrata para poner fin al cierre del Gobierno de Estados Unidos. El pacto es el primer paso para terminar con la clausura parcial más larga de la historia y abre una crisis en la bancada liberal, que no arranca un compromiso sobre los subsidios sanitarios. Pasados 39 días y 20 horas desde el inicio del cierre parcial del Gobierno más largo de la historia de Estados Unidos, el Capitolio dio un paso hacia adelante. Demócratas, opositores, y republicanos, gobierno, habían llegado a un principio de entendimiento en el Senado para reabrir la financiación de la Administración federal, cerrada desde el 1 de octubre. La decisión de estos senadores de romper la unidad que venía mostrando su partido en estos casi 40 días abre una crisis interna (otra) en la formación, a la que le ha durado poco la alegría de las victorias electorales contundentes de Nueva York, Nueva Jersey, Virginia y California la semana pasada. Estas supusieron una inyección de confianza cuando se cumplía un año de la derrota de Kamala Harris frente a Trump en las presidenciales de 2024. Decenas de museos, monumentos y parques nacionales se han visto obligados a cerrar sus puertas o a funcionar sin vigilancia o sin servicios básicos como la recogida de la basura.