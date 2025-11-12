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(12/11/25)

Ecuador

El próximo domingo 16 de noviembre a Ecuador se le realizarán cuatro preguntas. Los ecuatorianos acudirán a las urnas para participar en un referéndum y consulta popular convocados por el presidente Daniel Noboa. El proceso, aprobado por la Corte Constitucional y organizado por el Consejo Nacional Electoral (CNE), plantea cuatro preguntas que podrían modificar de manera sustancial el marco político y constitucional del país. Casi 14 millones de votantes, entre residentes en Ecuador y en el exterior, recibirán una papeleta con cuatro casilleros. Tres de ellos corresponden a un referéndum de reformas parciales a la Constitución y el cuarto a una consulta popular para decidir si se convoca o no a una nueva Asamblea Constituyente. La primera pregunta, identificada como casillero A, propone eliminar la prohibición constitucional vigente desde 2008 que impide el establecimiento de bases militares extranjeras o de instalaciones con fines militares en territorio ecuatoriano. La segunda pregunta, o casillero B, plantea eliminar el financiamiento estatal permanente a los partidos y movimientos políticos. La tercera pregunta plantea la reducción del número de asambleístas de 151 a 73 el número de legisladores en la Asamblea Nacional. La cuarta pregunta, casillero D, corresponde a la consulta popular y busca decidir si Ecuador debe convocar una Asamblea Constituyente encargada de redactar una nueva Constitución.