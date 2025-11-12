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REFERÉNDUM EN ECUADOR
(12/11/25) -
Ecuador
-
El próximo
domingo 16 de noviembre a Ecuador se le realizarán cuatro
preguntas. Los ecuatorianos acudirán a las urnas para
participar en un referéndum y consulta popular convocados
por el presidente Daniel Noboa. El proceso, aprobado por la
Corte Constitucional y organizado por el Consejo Nacional
Electoral (CNE), plantea cuatro preguntas que podrían
modificar de manera sustancial el marco político y
constitucional del país. Casi 14 millones de votantes, entre
residentes en Ecuador y en el exterior, recibirán una
papeleta con cuatro casilleros. Tres de ellos corresponden a
un referéndum de reformas parciales a la Constitución y el
cuarto a una consulta popular para decidir si se convoca o
no a una nueva Asamblea Constituyente. La primera pregunta,
identificada como casillero A, propone eliminar la
prohibición constitucional vigente desde 2008 que impide el
establecimiento de bases militares extranjeras o de
instalaciones con fines militares en territorio ecuatoriano.
La segunda pregunta, o casillero B, plantea eliminar el
financiamiento estatal permanente a los partidos y
movimientos políticos. La tercera pregunta plantea la
reducción del número de asambleístas de 151 a 73 el número
de legisladores en la Asamblea Nacional. La cuarta pregunta,
casillero D, corresponde a la consulta popular y busca
decidir si Ecuador debe convocar una Asamblea Constituyente
encargada de redactar una nueva Constitución.
CORRUPCIÓN EN UCRANIA
(11/11/25) - Ucrania
- El presidente Zelenski destituyó a dos de sus ministros por el fraude
en el sector energético. El presidente de Ucrania anunció que relevará a
los titulares de Justicia y de Energía por un caso de corrupción que
afecta a su círculo de gobierno más próximo. El presunto caso de
corrupción en la empresa estatal Energoatom ha sacudido a la sociedad
ucraniana, y las decisiones para aplacar ese malestar popular no podían
tardar ya que la opinión pública de por sí irritada por la guerra no
tenía margen para un escándalo de este tipo. La destitución del ministro
de Justicia, German Galushchenko, fue anunciada el miércoles por la
mañana tras un consejo de ministros de urgencia.
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