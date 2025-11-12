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Noticias:  Jueves 13 de Noviembre de 2025

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REFERÉNDUM EN ECUADOR

(12/11/25) - Ecuador - El próximo domingo 16 de noviembre a Ecuador se le realizarán cuatro preguntas. Los ecuatorianos acudirán a las urnas para participar en un referéndum y consulta popular convocados por el presidente Daniel Noboa. El proceso, aprobado por la Corte Constitucional y organizado por el Consejo Nacional Electoral (CNE), plantea cuatro preguntas que podrían modificar de manera sustancial el marco político y constitucional del país. Casi 14 millones de votantes, entre residentes en Ecuador y en el exterior, recibirán una papeleta con cuatro casilleros. Tres de ellos corresponden a un referéndum de reformas parciales a la Constitución y el cuarto a una consulta popular para decidir si se convoca o no a una nueva Asamblea Constituyente. La primera pregunta, identificada como casillero A, propone eliminar la prohibición constitucional vigente desde 2008 que impide el establecimiento de bases militares extranjeras o de instalaciones con fines militares en territorio ecuatoriano. La segunda pregunta, o casillero B, plantea eliminar el financiamiento estatal permanente a los partidos y movimientos políticos. La tercera pregunta plantea la reducción del número de asambleístas de 151 a 73 el número de legisladores en la Asamblea Nacional. La cuarta pregunta, casillero D, corresponde a la consulta popular y busca decidir si Ecuador debe convocar una Asamblea Constituyente encargada de redactar una nueva Constitución.

CORRUPCIÓN EN UCRANIA

(11/11/25) - Ucrania - El presidente Zelenski destituyó a dos de sus ministros por el fraude en el sector energético. El presidente de Ucrania anunció que relevará a los titulares de Justicia y de Energía por un caso de corrupción que afecta a su círculo de gobierno más próximo. El presunto caso de corrupción en la empresa estatal Energoatom ha sacudido a la sociedad ucraniana, y las decisiones para aplacar ese malestar popular no podían tardar ya que la opinión pública de por sí irritada por la guerra no tenía margen para un escándalo de este tipo. La destitución del ministro de Justicia, German Galushchenko, fue anunciada el miércoles por la mañana tras un consejo de ministros de urgencia.

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