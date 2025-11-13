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PRESIDENCIALES EN CHILE
(13/11/25) -
Chile
-
El próximo
domingo 16 de noviembre hay elección presidencial en Chile.
La elección, casi destinada a ir a segunda vuelta, se vive
como una primaria de la derecha ya que la izquierda tiene
clara su candidata. Ante los 15,7 millones de electores
convocados obligatoriamente a las urnas, la oposición a
Gabriel Boric llega dividida en más o menos extrema. La
derecha chilena no logró hacer primarias oficiales en junio
y usara la primera vuelta para dirimir sus diferencias y
demostrar su poder. El ultraconservador José Antonio Kast,
el libertario radical Johannes Kaiser o la representante de
la derecha histórica o moderada, Evelyn Matthei, pasarán con
probabilidad a la segunda vuelta junto a izquierdista
Jeannette Jara. Para la campaña de segunda vuelta, que se
celebrará el 14 de diciembre, la derecha se unirá para
enfrentar a Jara quien se perfila como obvia primera minoría
en las elecciones del domingo. Para diciembre las tres
derechas chilenas serán una sola para impedir que llegue al
poder una militante de Partido Comunista que en las últimas
semanas trato de despegarse de Boric para atraer votantes
moderados de centro.
REAPERTURA DEL GOBIERNO FEDERAL EN USA
(13/11/25) - Estados
Unidos - Donald Trump firma la ley que pone fin al cierre de la
Administración más largo de la historia de Estados Unidos. El
republicano no iba a perder la oportunidad de hacer ver esto como una
victoria republicana en el Capitolio luego de una semana de derrotas
electorales. La norma que permitirá la reapertura del grifo de dinero
público pasó antes el trámite de la Cámara de Representantes, tras casi
43 días de cierre. El cerrojo más largo de la historia de Estados Unidos
con 42 días, 23 horas y 24 minutos cuando el presidente Donald Trump
firmó la ley que le ponía punto final. Fue el último trámite de un drama
para muchos que se prolongó durante días desde que el domingo pasado los
republicanos en el Senado lograron los votos suficientes para reabrir el
fluido del dinero público.
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