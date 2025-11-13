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(13/11/25)

Chile

El próximo domingo 16 de noviembre hay elección presidencial en Chile. La elección, casi destinada a ir a segunda vuelta, se vive como una primaria de la derecha ya que la izquierda tiene clara su candidata. Ante los 15,7 millones de electores convocados obligatoriamente a las urnas, la oposición a Gabriel Boric llega dividida en más o menos extrema. La derecha chilena no logró hacer primarias oficiales en junio y usara la primera vuelta para dirimir sus diferencias y demostrar su poder. El ultraconservador José Antonio Kast, el libertario radical Johannes Kaiser o la representante de la derecha histórica o moderada, Evelyn Matthei, pasarán con probabilidad a la segunda vuelta junto a izquierdista Jeannette Jara. Para la campaña de segunda vuelta, que se celebrará el 14 de diciembre, la derecha se unirá para enfrentar a Jara quien se perfila como obvia primera minoría en las elecciones del domingo. Para diciembre las tres derechas chilenas serán una sola para impedir que llegue al poder una militante de Partido Comunista que en las últimas semanas trato de despegarse de Boric para atraer votantes moderados de centro.