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Noticias:  Viernes 14 de Noviembre de 2025

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PRESIDENCIALES EN CHILE

(13/11/25) - Chile - El próximo domingo 16 de noviembre hay elección presidencial en Chile. La elección, casi destinada a ir a segunda vuelta, se vive como una primaria de la derecha ya que la izquierda tiene clara su candidata. Ante los 15,7 millones de electores convocados obligatoriamente a las urnas, la oposición a Gabriel Boric llega dividida en más o menos extrema. La derecha chilena no logró hacer primarias oficiales en junio y usara la primera vuelta para dirimir sus diferencias y demostrar su poder. El ultraconservador José Antonio Kast, el libertario radical Johannes Kaiser o la representante de la derecha histórica o moderada, Evelyn Matthei, pasarán con probabilidad a la segunda vuelta junto a izquierdista Jeannette Jara. Para la campaña de segunda vuelta, que se celebrará el 14 de diciembre, la derecha se unirá para enfrentar a Jara quien se perfila como obvia primera minoría en las elecciones del domingo. Para diciembre las tres derechas chilenas serán una sola para impedir que llegue al poder una militante de Partido Comunista que en las últimas semanas trato de despegarse de Boric para atraer votantes moderados de centro.

REAPERTURA DEL GOBIERNO FEDERAL EN USA

(13/11/25) - Estados Unidos - Donald Trump firma la ley que pone fin al cierre de la Administración más largo de la historia de Estados Unidos. El republicano no iba a perder la oportunidad de hacer ver esto como una victoria republicana en el Capitolio luego de una semana de derrotas electorales. La norma que permitirá la reapertura del grifo de dinero público pasó antes el trámite de la Cámara de Representantes, tras casi 43 días de cierre. El cerrojo más largo de la historia de Estados Unidos con 42 días, 23 horas y 24 minutos cuando el presidente Donald Trump firmó la ley que le ponía punto final. Fue el último trámite de un drama para muchos que se prolongó durante días desde que el domingo pasado los republicanos en el Senado lograron los votos suficientes para reabrir el fluido del dinero público.

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