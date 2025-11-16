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Noticias:  Lunes 17 de Noviembre de 2025

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COMENTARIO EDITORIAL DEL PIRATA

ELECCIONES EN CHILE

Hubo elecciones en Chile y la derecha encontró todo a pedir de boca. Realizaron sus primarias en la primera vuelta y ahora rumbo a diciembre a plena sonrisa.

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ENTRE LA IZQUIERDA Y LA DERECHA CHILENA

(16/11/25) - Chile - La primera vuelta de las elecciones en Chile sirvió para medir la potencia de la derecha. Convertida una "gran primaria de la derecha" entre tres candidatos Chile ya sabía que iba a las urnas para definir recién en diciembre. La derecha con tres candidatos de apellido alemán proponía desde mayor moderación hasta el extremo. El consenso entre analistas era que quien se impusiera entre Kast, Kaiser y Matthei seria el próximo presidente. En las últimas décadas el oficialismo (sea del signo político que sea) nunca ganó una presidencial. Jeannette Jara, de la alianza de izquierdas enfrentó a lo que algunos los llaman, en broma, el "Batallón Germania", en alusión a sus apellidos alemanes y a su estilo directo y severo. El discurso apuntando a las máxima preocupaciones actuales de los chilenos, la encomia y la seguridad, fueron determinantes, para el crecimiento de la intensión de voto a derecha. Los resultados en primera vuelta fueron: Jeannette Jara, de la alianza de izquierdas, 26%; José Antonio Kast, del Partido Republicano (PR), 24%; Franco Parisi, Partido de la Gente, 20%; Johannes Kaiser, del Partido Nacional Libertario (PNL), 14% y Evelyn Matthei, de la Unión Demócrata Independiente (UDI), 13%; De aquí a menos de un mes la segunda vuelta será entre Jara y Kast ya sin división de votos a derecha.

OPERACIÓN LANZA DEL SUR

(16/11/25) - Estados Unidos - Otro ataque contra una supuesta narcolancha en el Caribe que dejó cuatro muertos y un anuncio inquietante. El Comando Sur confirmó el vigésimo bombardeo a embarcaciones acusadas de narcotráfico desde septiembre, mientras Washington refuerza su presencia militar con la llegada del portaaviones USS Gerald R. Ford. El secretario de Defensa, Pete Hegseth, ha anunciado el comienzo de una operación militar estadounidense para “expulsar a los narcoterroristas” del Hemisferio Occidental. Bautizada con el nombre de "Lanza del Sur" el jefe del Pentágono explica: “El presidente Trump nos ordenó actuar, y el Departamento de Guerra está cumpliendo. Hoy anuncio la Operación Lanza del Sur”. La presión en el Caribe va en aumento, y existen señales crecientes de que Estados Unidos puede escalar en cualquier momento su campaña de ataques militares contra supuestos narcolanchas en esas aguas y en el este del Pacífico. El Mando Sur ha difundido imágenes del mayor portaaviones del mundo, el Gerald Ford, operando ya en su zona de responsabilidad, un día después de que el secretario de Defensa, Pete Hegseth, anunciara en redes sociales el comienzo de una nueva operación de gran calado contra los “narcoterroristas” en el hemisferio occidental.

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