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COMENTARIO EDITORIAL DEL PIRATA
ELECCIONES EN CHILE
Hubo elecciones en Chile y la derecha encontró todo a pedir de boca.
Realizaron sus primarias en la primera vuelta y ahora rumbo a diciembre
a plena sonrisa.
Hoy en el Mundo:
Noticias Destacadas del día
ENTRE LA IZQUIERDA Y LA DERECHA CHILENA
(16/11/25) -
Chile
-
La
primera vuelta de las elecciones en Chile sirvió para medir
la potencia de la derecha. Convertida una "gran primaria de
la derecha" entre tres candidatos Chile ya sabía que iba a
las urnas para definir recién en diciembre. La derecha con
tres candidatos de apellido alemán proponía desde mayor
moderación hasta el extremo. El consenso entre analistas era
que quien se impusiera entre Kast, Kaiser y Matthei seria el
próximo presidente. En las últimas décadas el oficialismo
(sea del signo político que sea) nunca ganó una
presidencial. Jeannette Jara, de la alianza de izquierdas
enfrentó a lo que algunos los llaman, en broma, el "Batallón
Germania", en alusión a sus apellidos alemanes y a su estilo
directo y severo. El discurso apuntando a las máxima
preocupaciones actuales de los chilenos, la encomia y la
seguridad, fueron determinantes, para el crecimiento de la
intensión de voto a derecha. Los resultados en primera
vuelta fueron: Jeannette Jara, de la alianza de izquierdas,
26%; José Antonio Kast, del Partido
Republicano (PR), 24%; Franco Parisi, Partido de la
Gente, 20%;
Johannes Kaiser, del Partido Nacional
Libertario (PNL), 14%
y
Evelyn Matthei, de la Unión Demócrata
Independiente (UDI), 13%; De
aquí a menos de un mes la segunda vuelta será entre Jara y Kast ya sin división de votos
a derecha.
OPERACIÓN LANZA DEL SUR
(16/11/25) - Estados
Unidos - Otro ataque contra una supuesta narcolancha en el Caribe
que dejó cuatro muertos y un anuncio inquietante. El Comando Sur
confirmó el vigésimo bombardeo a embarcaciones acusadas de narcotráfico
desde septiembre, mientras Washington refuerza su presencia militar con
la llegada del portaaviones USS Gerald R. Ford. El secretario de
Defensa, Pete Hegseth, ha anunciado el comienzo de una operación militar
estadounidense para “expulsar a los narcoterroristas” del Hemisferio
Occidental. Bautizada con el nombre de "Lanza del Sur" el jefe del
Pentágono explica: “El presidente Trump nos ordenó actuar, y el
Departamento de Guerra está cumpliendo. Hoy anuncio la Operación Lanza
del Sur”. La presión en el Caribe va en aumento, y existen señales
crecientes de que Estados Unidos puede escalar en cualquier momento su
campaña de ataques militares contra supuestos narcolanchas en esas aguas
y en el este del Pacífico. El Mando Sur ha difundido imágenes del mayor
portaaviones del mundo, el Gerald Ford, operando ya en su zona de
responsabilidad, un día después de que el secretario de Defensa, Pete
Hegseth, anunciara en redes sociales el comienzo de una nueva operación
de gran calado contra los “narcoterroristas” en el hemisferio
occidental.
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