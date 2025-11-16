COMENTARIO EDITORIAL DEL PIRATA

ELECCIONES EN CHILE

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(16/11/25)

Chile

L

a primera vuelta de las elecciones en Chile sirvió para medir la potencia de la derecha. Convertida una "gran primaria de la derecha" entre tres candidatos Chile ya sabía que iba a las urnas para definir recién en diciembre. La derecha con tres candidatos de apellido alemán proponía desde mayor moderación hasta el extremo. El consenso entre analistas era que quien se impusiera entre Kast, Kaiser y Matthei seria el próximo presidente. En las últimas décadas el oficialismo (sea del signo político que sea) nunca ganó una presidencial. Jeannette Jara, de la alianza de izquierdas enfrentó a lo que algunos los llaman, en broma, el "Batallón Germania", en alusión a sus apellidos alemanes y a su estilo directo y severo. El discurso apuntando a las máxima preocupaciones actuales de los chilenos, la encomia y la seguridad, fueron determinantes, para el crecimiento de la intensión de voto a derecha. Los resultados en primera vuelta fueron: Jeannette Jara, de la alianza de izquierdas, 26%; José Antonio Kast, del Partido Republicano (PR), 24%;

Johannes Kaiser, del Partido Nacional Libertario (PNL), 14%

y

Evelyn Matthei, de la Unión Demócrata Independiente (UDI), 13%; De aquí a menos de un mes la segunda vuelta será entre Jara y Kast ya sin división de votos a derecha.