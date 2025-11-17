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Noticias Destacadas del día
NO A TODO
(17/11/25) -
Ecuador
-
Noboa sufre el primer revés electoral desde su llegada al
poder. Ecuador le dice no a todas sus reformas
constitucionales. El referéndum mostró el rechazo de los
ecuatorianos a un cambio profundo de la Constitución, a la
instalación de bases militares extranjeras y la reducción de
asambleístas. Bajo la consigna Cuatro veces "No", los
votantes rechazaron las propuestas del Ejecutivo en el
referéndum del domingo pasado. El presidente Daniel Noboa
expresó que respetará la decisión popular. El líder
conservador convocó a los casi 14 millones de ecuatorianos a
las urnas en una consulta que pretendía una profunda reforma
constitucional y la respuesta fue inesperada por su
contundencia. "Consultamos a los ecuatorianos y ellos han
hablado. Respetamos la voluntad del pueblo", escribió el
presidente en redes sociales.
LA COP30 EN BELÉM
(17/11/25) - Brasil
- La ciudad amazónica de Belém encara la recta final de la cumbre del
clima anual. La COP30, organizada por la ONU y con la ausencia de
Estados Unidos en la mesa de debate y negociación, comienza su etapa de
definición. A partir de este momento los ministros de algunos de los
cerca de 200 países que suelen participar en estas negociaciones
empezarán a tomar el mando de las discusiones en esta ciudad brasileña.
Entre ayer y hoy se cierran los conceptos sobre temas claves de la
ecología como la deforestación, los combustibles fósiles, el
financiamiento de los planes y la batalla contra la desinformación.
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APRENDIENDO COREANO
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