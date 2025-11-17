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Noticias:  Martes 18 de Noviembre de 2025

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NO A TODO

(17/11/25) - Ecuador - Noboa sufre el primer revés electoral desde su llegada al poder. Ecuador le dice no a todas sus reformas constitucionales. El referéndum mostró el rechazo de los ecuatorianos a un cambio profundo de la Constitución, a la instalación de bases militares extranjeras y la reducción de asambleístas. Bajo la consigna Cuatro veces "No", los votantes rechazaron las propuestas del Ejecutivo en el referéndum del domingo pasado. El presidente Daniel Noboa expresó que respetará la decisión popular. El líder conservador convocó a los casi 14 millones de ecuatorianos a las urnas en una consulta que pretendía una profunda reforma constitucional y la respuesta fue inesperada por su contundencia. "Consultamos a los ecuatorianos y ellos han hablado. Respetamos la voluntad del pueblo", escribió el presidente en redes sociales.

LA COP30 EN BELÉM

(17/11/25) - Brasil - La ciudad amazónica de Belém encara la recta final de la cumbre del clima anual. La COP30, organizada por la ONU y con la ausencia de Estados Unidos en la mesa de debate y negociación, comienza su etapa de definición. A partir de este momento los ministros de algunos de los cerca de 200 países que suelen participar en estas negociaciones empezarán a tomar el mando de las discusiones en esta ciudad brasileña. Entre ayer y hoy se cierran los conceptos sobre temas claves de la ecología como la deforestación, los combustibles fósiles, el financiamiento de los planes y la batalla contra la desinformación.

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