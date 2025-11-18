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Noticias:  Miércoles 19 de Noviembre de 2025

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PLAN APROBADO PARA GAZA

(18/11/25) - Mundo - La ONU aprobó el plan de Trump para Gaza. El plan estadounidense para la franja de Gaza, diseñado bajo la administración de Donald Trump y aprobado como hoja de ruta por el Consejo de Seguridad de la ONU el día lunes, es el documento central que guiará los próximos años en el enclave palestino. Se trata de una propuesta de veinte puntos que busca transformar un territorio actualmente devastado tras dos años de bombardeos y establecer mecanismos duraderos para la seguridad, el desarrollo y la posible autodeterminación palestina. El texto fue respaldado por 13 de los 15 miembros del organismo, mientras que Rusia y China se abstuvieron, y sienta las bases para una transición bajo control internacional. La base del plan reside en la creación de una Junta de Paz transitoria, dirigida por Trump e integrada por líderes mundiales, que gestionará la administración de Gaza hasta 2027. La propuesta también incorpora el establecimiento de una Fuerza Internacional de Estabilización (ISF), encargada de reforzar la seguridad interna, apoyar a la policía palestina y facilitar la entrada de ayuda humanitaria además del proceso de desmilitarización acordado.

MÉXICO, ESTADOS UNIDOS Y EL NARCO

(18/11/25) - México - La presidenta Claudia Sheinbaum insiste en no aceptará el apoyo de Washington tal como los plantea Trump. El presidente de Estados Unidos dijo, en una entrevista desde la Casa Blanca, "sentirse nada contento" con las acciones de México contra el narcotráfico. Sheinbaum respondió "No aceptamos tropas militares". De este modo México ha vuelto a rechazar una intervención militar de Estados Unidos para combatir al crimen organizado y los carteles de la droga en territorio mexicano. El presidente Donald Trump había anunciado el lunes que él "estaría de acuerdo" con lanzar ataques en territorio mexicano como los que ha ordenado en el Pacífico y el Caribe. La presidenta, Claudia Sheinbaum, ha contestado de forma tajante: "No va a ocurrir". La mandataria ha insistido en que hay colaboración y coordinación con el Gobierno estadounidense, pero que eso no implica tropas estadounidenses en territorio soberano.

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