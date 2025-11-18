noticias
mundo
internacional
Hoy en el Mundo:
Noticias Destacadas del día
PLAN APROBADO PARA GAZA
(18/11/25) -
Mundo - La ONU aprobó el plan de Trump para Gaza. El
plan estadounidense para la franja de Gaza, diseñado bajo la
administración de Donald Trump y aprobado como hoja de ruta
por el Consejo de Seguridad de la ONU el día lunes, es el
documento central que guiará los próximos años en el enclave
palestino. Se trata de una propuesta de veinte puntos que
busca transformar un territorio actualmente devastado tras
dos años de bombardeos y establecer mecanismos duraderos
para la seguridad, el desarrollo y la posible
autodeterminación palestina. El texto fue respaldado por 13
de los 15 miembros del organismo, mientras que Rusia y China
se abstuvieron, y sienta las bases para una transición bajo
control internacional. La base del plan reside en la
creación de una Junta de Paz transitoria, dirigida por Trump
e integrada por líderes mundiales, que gestionará la
administración de Gaza hasta 2027. La propuesta también
incorpora el establecimiento de una Fuerza Internacional de
Estabilización (ISF), encargada de reforzar la seguridad
interna, apoyar a la policía palestina y facilitar la
entrada de ayuda humanitaria además del proceso de
desmilitarización acordado.
MÉXICO, ESTADOS UNIDOS Y EL NARCO
(18/11/25) - México
- La presidenta Claudia Sheinbaum insiste en no aceptará el apoyo de
Washington tal como los plantea Trump. El presidente de Estados Unidos
dijo, en una entrevista desde la Casa Blanca, "sentirse nada contento"
con las acciones de México contra el narcotráfico. Sheinbaum respondió
"No aceptamos tropas militares". De este modo México ha vuelto a
rechazar una intervención militar de Estados Unidos para combatir al
crimen organizado y los carteles de la droga en territorio mexicano. El
presidente Donald Trump había anunciado el lunes que él "estaría de
acuerdo" con lanzar ataques en territorio mexicano como los que ha
ordenado en el Pacífico y el Caribe. La presidenta, Claudia Sheinbaum,
ha contestado de forma tajante: "No va a ocurrir". La mandataria ha
insistido en que hay colaboración y coordinación con el Gobierno
estadounidense, pero que eso no implica tropas estadounidenses en
territorio soberano.
ECDQEMSD
Podcast
Episodio del día:
SHOW 6178
PUEDE FALLAR
EN CASO DE
QUE EL MUNDO SE DESINTEGRE PODCAST
Seguinos también en:
ApplePodcast |
Spotify |
Google Podcast |
Más plataformas en donde escuchar ECDQEMSD PODCAST