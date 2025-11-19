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Noticias:  Jueves 20 de Noviembre de 2025

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NO LE CREAN A CHINA

(19/11/25) - Taiwán - El gobierno taiwanés pide a sus ciudadanos que no crean información que les llegue desde China. Taiwán ha comenzado a enviar a toda la isla la última actualización de su Guía Nacional de Seguridad Pública. Es la primera vez que este libreto, con directrices sobre cómo responder ante desastres naturales o un ataque por parte de China, es enviado de forma universal a los casi 10 millones de hogares taiwaneses. El volumen, que comenzó a editarse en 2022, contiene este año, también de forma inédita, instrucciones específicas sobre cómo actuar en caso de una invasión por parte de China. Entre las pautas indica que no crean información que les llegue diciendo que Taiwán se rindió o negoció la entrega del territorio a Beijing.

ALEMÁN GROSERO

(19/11/25) - Brasil - Alemania y Brasil terminan enredados por dichos del canciller alemán después de la COP30 en Belém. Friedrich Merz criticó a la ciudad de Belém y Lula se vio obligado a responder. "Berlín no le ofrece ni el 10% de la calidad del estado de Pará" expresó el mandatario brasileño luego de saberse los dichos del canciller alemán. Merz, tras regresar de la cumbre COP30, generó polémica durante una conferencia empresarial en Berlín que terminó provocando una pequeña crisis diplomática con Brasil en plena celebración de la COP30 en la ciudad amazónica de Belém. Según informaron ABC y Euro News, Merz afirmó tras su visita a Brasil que ni él ni ningún integrante de su delegación deseaban permanecer en la ciudad sede de la cumbre climática y que todos se alegraron de "regresar a Alemania", lo que generó reacciones inmediatas en Brasil. "Señoras y señores, nosotros vivimos en uno de los países más bonitos del mundo. Pregunté a algunos periodistas que estuvieron conmigo en Brasil la semana pasada: ¿Quién quisiera quedarse allí? Nadie levantó la mano" expresó el alemán.

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