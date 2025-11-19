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NO LE CREAN A CHINA
(19/11/25) -
Taiwán - El gobierno taiwanés pide a sus ciudadanos
que no crean información que les llegue desde China. Taiwán
ha comenzado a enviar a toda la isla la última actualización
de su Guía Nacional de Seguridad Pública. Es la primera vez
que este libreto, con directrices sobre cómo responder ante
desastres naturales o un ataque por parte de China, es
enviado de forma universal a los casi 10 millones de hogares
taiwaneses. El volumen, que comenzó a editarse en 2022,
contiene este año, también de forma inédita, instrucciones
específicas sobre cómo actuar en caso de una invasión por
parte de China. Entre las pautas indica que no crean
información que les llegue diciendo que Taiwán se rindió o
negoció la entrega del territorio a Beijing.
ALEMÁN GROSERO
(19/11/25) - Brasil
- Alemania y Brasil terminan enredados por dichos del canciller alemán
después de la COP30 en Belém. Friedrich Merz criticó a la ciudad de
Belém y Lula se vio obligado a responder. "Berlín no le ofrece ni el 10%
de la calidad del estado de Pará" expresó el mandatario brasileño luego
de saberse los dichos del canciller alemán. Merz, tras regresar de la
cumbre COP30, generó polémica durante una conferencia empresarial en
Berlín que terminó provocando una pequeña crisis diplomática con Brasil
en plena celebración de la COP30 en la ciudad amazónica de Belém. Según
informaron ABC y Euro News, Merz afirmó tras su visita a Brasil que ni
él ni ningún integrante de su delegación deseaban permanecer en la
ciudad sede de la cumbre climática y que todos se alegraron de "regresar
a Alemania", lo que generó reacciones inmediatas en Brasil. "Señoras y
señores, nosotros vivimos en uno de los países más bonitos del mundo.
Pregunté a algunos periodistas que estuvieron conmigo en Brasil la
semana pasada: ¿Quién quisiera quedarse allí? Nadie levantó la mano"
expresó el alemán.
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MAMÁ TE PRESENTO A MI NOVIO
EN CASO DE
QUE EL MUNDO SE DESINTEGRE PODCAST
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