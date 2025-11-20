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Noticias Destacadas del día
TRUMP Y EPSTEIN
(20/11/25) -
Estados Unidos - El presidente Donald Trump promulgó
la ley que permite la publicación de los archivos del caso
Jeffrey Epstein. Apurado por la inminente ventilación de más
detalles que lo vinculan a las fiestas en la isla de Epstein,
Trump decide rubricar la norma que dispone la divulgación de
los archivos federales vinculados a la investigación sobre
el financiero condenado por delitos sexuales y a las
circunstancias de su muerte en una cárcel de Manhattan.
Trump firmó la ley tras la aprobación casi unánime del
Congreso. La legislación fija un plazo de un mes para que el
Departamento de Justicia divulgue en línea documentos
oficiales.
MÉXICO Y LA REVOLUCIÓN
(20/11/25) - México
- Se realizó ayer la conmemoración de la revolución mexicana. El
"Desfile del Aniversario 115 de la Revolución Mexicana" activó un
dispositivo de seguridad y movilidad implementado desde las primeras
horas de ayer jueves para facilitar el paso de los contingentes
participantes en el evento, que inició a las 10:00 horas. Estuvieron
presentes autoridades capitalinas y federales y hubo suspensiones
temporales en estaciones del Metro ubicadas en la zona del Centro
Histórico. La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CDMX),
informó el cierre temporal de cuatro importantes avenidas: 5 de Mayo,
Eje Central Lázaro Cárdenas, Avenida Juárez y Paseo de la Reforma, a la
altura de la zona centro. El acto conmemorativo incluyó la participación
de instituciones militares, fuerzas operativas de seguridad, escoltas
estudiantiles, agrupamientos ecuestres, así como exhibiciones temáticas
alusivas a la Revolución Mexicana (1910-1917).
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