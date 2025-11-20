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Noticias:  Viernes 21 de Noviembre de 2025

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Noticias Destacadas del día

TRUMP Y EPSTEIN

(20/11/25) - Estados Unidos - El presidente Donald Trump promulgó la ley que permite la publicación de los archivos del caso Jeffrey Epstein. Apurado por la inminente ventilación de más detalles que lo vinculan a las fiestas en la isla de Epstein, Trump decide rubricar la norma que dispone la divulgación de los archivos federales vinculados a la investigación sobre el financiero condenado por delitos sexuales y a las circunstancias de su muerte en una cárcel de Manhattan. Trump firmó la ley tras la aprobación casi unánime del Congreso. La legislación fija un plazo de un mes para que el Departamento de Justicia divulgue en línea documentos oficiales.

MÉXICO Y LA REVOLUCIÓN

(20/11/25) - México - Se realizó ayer la conmemoración de la revolución mexicana. El "Desfile del Aniversario 115 de la Revolución Mexicana" activó un dispositivo de seguridad y movilidad implementado desde las primeras horas de ayer jueves para facilitar el paso de los contingentes participantes en el evento, que inició a las 10:00 horas. Estuvieron presentes autoridades capitalinas y federales y hubo suspensiones temporales en estaciones del Metro ubicadas en la zona del Centro Histórico. La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CDMX), informó el cierre temporal de cuatro importantes avenidas: 5 de Mayo, Eje Central Lázaro Cárdenas, Avenida Juárez y Paseo de la Reforma, a la altura de la zona centro. El acto conmemorativo incluyó la participación de instituciones militares, fuerzas operativas de seguridad, escoltas estudiantiles, agrupamientos ecuestres, así como exhibiciones temáticas alusivas a la Revolución Mexicana (1910-1917).

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