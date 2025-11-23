Escuchar ECDQEMSD Podcast en Spotify
Escuchar ECDQEMSD Podcast en Apple Podcast
ECDQEMSD en YouTubeECDQEMSD en TwitterECDQEMSD en FacebookECDQEMSD en Instagram
ECDQEMSD Podcast en SpotifyECDQEMSD Podcast en SpotifyECDQEMSD en YouTubeECDQEMSD en TwitterECDQEMSD en FacebookECDQEMSD en Instagram

Noticias:  Lunes 24 de Noviembre de 2025

canalTrans noticias

noticias

mundo

internacional

COMENTARIO EDITORIAL DEL PIRATA

SAFARI HUMANO

Década del 90, plan de fin de semana, ir de safari humano a los Balcanes. Paquete todo incluido.

Hoy en el Mundo:

Noticias Destacadas del día

EL G20 Y LA PAZ EN UCRANIA

(23/11/25) - Sudáfrica - El plan de Trump para Ucrania trastoca la cumbre del G-20. Reunidos en Sudáfrica aunque sin Estados Unidos, Rusia y China, los líderes de la Unión Europea y Zelenski activan consultas de urgencia en la reunión tras conocerse que Trump le dio una semana al líder ucraniano para aceptar el plan de paz propuesto. Johannesburgo trata de encontrar una reacción común al terremoto geopolítico promovido por la Casa Blanca. Kiev sabe que si no acepta los términos de Washington su apoyo desaparecerá pero también sabe que si acepta sin chistar perderá gran parte de su territorio y será una especia de capitulación ante Moscú. El G-20, el foro que reúne a las principales economías mundiales, tenia prevista celebrar en Johannesburgo su cumbre anual con moderada armonía cuando desde Washington habló Trump dando menos de una semana a Zelenski para decir si acepta o no los terminos de "su" paz para Ucrania.

BOLSONARO DETENIDO

(23/11/25) - Brasil - El expresidente Jair Bolsonaro fue detenido y permanece en prisión preventiva. Según el Juez la determinación se tomó antes el riesgo de escape del expresidente tras manipular la tobillera en vísperas de empezar a cumplir la pena. El exmandatario brasileño, se mantenía en prisión domiciliaria condenado a 27 años por golpismo. Luego de la detención del fin de semana está recluido en una comisaría. Bolsonaro, 70 años, en calidad de golpista convicto, ha sido trasladado el sábado de su chalet, donde estaba en arresto domiciliario, a la principal sede de la Policía Federal en Brasilia por orden del juez ante "el elevado riesgo de fuga" y por haber violado la tobillera electrónica. Los agentes han tocado la puerta poco después del amanecer. El ultraderechista se entregó a las fuerzas policiales.

ECDQEMSD PodcastECDQEMSD Podcast
Episodio del día:

SHOW 6181

SAFARI HUMANO

EN CASO DE QUE EL MUNDO SE DESINTEGRE PODCAST
Seguinos también en:
ApplePodcast | Spotify | Google Podcast |
Más plataformas en donde escuchar ECDQEMSD PODCAST

En Caso De Que El Mundo Se Desintegre - ECDQEMSD Podcast
ECDQEMSD en YouTubeECDQEMSD en TwitterECDQEMSD en FacebookECDQEMSD en InstagramECDQEMSD en FlipboarCanal de RSS de ECDQEMSD canalTrans
canaltrans ECDQEMSD Podcast

Copyright 1998 / 2026
ECDQEMSD & canalTrans
todos los derechos reservados