COMENTARIO EDITORIAL DEL PIRATA

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(23/11/25)

Sudáfrica

. Kiev sabe que si no acepta los términos de Washington su apoyo desaparecerá

pero también sabe que si acepta sin chistar perderá gran parte de su territorio y será una especia de capitulación ante Moscú. El G-20, el foro que reúne a las principales economías mundiales, tenia prevista celebrar en Johannesburgo su cumbre anual con moderada armonía cuando desde Washington habló Trump dando menos de una semana a Zelenski para decir si acepta o no los terminos de "su" paz para Ucrania.