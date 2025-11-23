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COMENTARIO EDITORIAL DEL PIRATA
SAFARI HUMANO
Década del 90, plan de fin de semana, ir de safari humano a los
Balcanes. Paquete todo incluido.
Hoy en el Mundo:
Noticias Destacadas del día
EL G20 Y LA PAZ EN UCRANIA
(23/11/25) -
Sudáfrica
-
El plan de Trump para Ucrania trastoca la cumbre del G-20.
Reunidos en Sudáfrica aunque sin Estados Unidos, Rusia y
China, los líderes de la Unión Europea y Zelenski activan
consultas de urgencia en la reunión tras conocerse que Trump
le dio una semana al líder ucraniano para aceptar el plan de
paz propuesto. Johannesburgo trata de encontrar una reacción
común al terremoto geopolítico promovido por la Casa Blanca.
Kiev sabe que si no acepta los términos de Washington su
apoyo desaparecerá
pero también
sabe que si acepta sin chistar perderá gran parte de su
territorio y será una especia de capitulación ante Moscú. El
G-20, el foro que reúne a las principales economías
mundiales, tenia prevista celebrar en Johannesburgo su
cumbre anual con moderada armonía cuando desde Washington
habló Trump dando menos de una semana a Zelenski para decir
si acepta o no los terminos de "su" paz para Ucrania.
BOLSONARO DETENIDO
(23/11/25) - Brasil
- El expresidente Jair Bolsonaro fue detenido y permanece en prisión
preventiva. Según el Juez la determinación se tomó antes el riesgo de
escape del expresidente tras manipular la tobillera en vísperas de
empezar a cumplir la pena. El exmandatario brasileño, se mantenía en
prisión domiciliaria condenado a 27 años por golpismo. Luego de la
detención del fin de semana está recluido en una comisaría. Bolsonaro,
70 años, en calidad de golpista convicto, ha sido trasladado el sábado
de su chalet, donde estaba en arresto domiciliario, a la principal sede
de la Policía Federal en Brasilia por orden del juez ante "el elevado
riesgo de fuga" y por haber violado la tobillera electrónica. Los
agentes han tocado la puerta poco después del amanecer. El
ultraderechista se entregó a las fuerzas policiales.
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Episodio del día:
SHOW 6181
SAFARI HUMANO
EN CASO DE
QUE EL MUNDO SE DESINTEGRE PODCAST
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