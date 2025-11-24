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Noticias:  Martes 25 de Noviembre de 2025

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WASHINGTON SOBRE LOS SOLES

(24/11/25) - Estados Unidos - La decisión del gobierno de Estados Unidos de incluir al Cartel de los Soles en la lista de organizaciones terroristas es un antes y un después. Esto sumado a que colocan a Nicolas Maduro como máximo responsable incrementa la tensión en la región. El ingreso de Los Soles a la lista de organizaciones terroristas extranjeras (FTO) abre la puerta a nuevas medidas de presión política, económica y militar en la región que podrían incluir acciones en territorio soberano venezolano con la finalidad de combatir el narcotráfico internacional. La decisión, que entró en vigor este lunes, encuadra a la red venezolana dentro de la misma categoría legal que grupos armados, bandas y carteles reconocidos en todo el mundo por su capacidad de generar violencia y desestabilización. La lista de organizaciones terroristas extranjeras (Foreign Terrorist Organizations) es gestionada por el Departamento de Estado y otorga a Washington facultades jurídicas amplias (por ejemplo, para imponer sanciones, congelar activos y perseguir judicialmente a cualquier persona o entidad que colabore con una organización incluida en la lista). Sumar al Cartel de los Soles refuerza el andamiaje legal que ya pesaba sobre altos funcionarios venezolanos por tráfico de drogas y corrupción, y amplía la posibilidad de acciones más agresivas. El secretario de Estado, Marco Rubio, confirmó que el grupo “es responsable de violencia terrorista en todo el hemisferio”, y reiteró que Washington considera al propio Maduro como líder de la estructura criminal. El gobierno venezolano rechazó estas acusaciones tildándolas de “patrañas” y sostiene que no existen pruebas públicas que lo vinculen a redes de narcotráfico..

PARA LA PAZ EN UCRANIA

(24/11/25) - Europa - Las negociaciones para a paz en Ucrania avanzan sin la total conformidad de nadie. Europa celebra el "progreso" en el plan de paz para Ucrania, pero advierte de que aún quedan muchas cuestiones sin resolver. Por su parte el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, afirma que Washington y Kiev trabajan juntos en propuestas para "fortalecer y no debilitar" al país. Según Washington, Estados Unidos y Ucrania avanzan hacia un principio de acuerdo sobre el plan de paz propuesto por Trump que busca poner fin a la guerra imperialista lanzada por Rusia en febrero de 2022. Ambas partes hablan de grandes progresos tras una intensa y apresurada reunión de alto nivel el domingo en Ginebra (Suiza). El Kremlin sin embargo se aferra a las concesiones de Trump y califica el plan europeo de "poco constructivo". Putin afirma que la propuesta original de la Casa Blanca "podría servir de base para el acuerdo de paz definitivo" en Ucrania mientras Kiev sabe que está es resignar territorios y renunciar a la intensión de pertenecer a la OTAN lo que equivaldría a perder la guerra dándole más poder a Rusia.

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