noticias
mundo
internacional
Hoy en el Mundo:
Noticias Destacadas del día
WASHINGTON SOBRE LOS SOLES
(24/11/25) -
Estados Unidos
- La decisión
del gobierno de Estados Unidos de incluir al Cartel de los
Soles en la lista de organizaciones terroristas es un antes
y un después. Esto sumado a que colocan a Nicolas Maduro
como máximo responsable incrementa la tensión en la región.
El ingreso de Los Soles a la lista de organizaciones
terroristas extranjeras (FTO) abre la puerta a nuevas
medidas de presión política, económica y militar en la
región que podrían incluir acciones en territorio soberano
venezolano con la finalidad de combatir el narcotráfico
internacional. La decisión, que entró en vigor este lunes,
encuadra a la red venezolana dentro de la misma categoría
legal que grupos armados, bandas y carteles reconocidos en
todo el mundo por su capacidad de generar violencia y
desestabilización. La lista de organizaciones terroristas
extranjeras (Foreign Terrorist Organizations) es gestionada
por el Departamento de Estado y otorga a Washington
facultades jurídicas amplias (por ejemplo, para imponer
sanciones, congelar activos y perseguir judicialmente a
cualquier persona o entidad que colabore con una
organización incluida en la lista). Sumar al Cartel de los
Soles refuerza el andamiaje legal que ya pesaba sobre altos
funcionarios venezolanos por tráfico de drogas y corrupción,
y amplía la posibilidad de acciones más agresivas. El
secretario de Estado, Marco Rubio, confirmó que el grupo “es
responsable de violencia terrorista en todo el hemisferio”,
y reiteró que Washington considera al propio Maduro como
líder de la estructura criminal. El gobierno venezolano
rechazó estas acusaciones tildándolas de “patrañas” y
sostiene que no existen pruebas públicas que lo vinculen a
redes de narcotráfico..
PARA LA PAZ EN UCRANIA
(24/11/25) -
Europa
- Las negociaciones para a paz en Ucrania avanzan sin la
total conformidad de nadie. Europa celebra el "progreso" en el plan de
paz para Ucrania, pero advierte de que aún quedan muchas cuestiones sin
resolver. Por su parte el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski,
afirma que Washington y Kiev trabajan juntos en propuestas para
"fortalecer y no debilitar" al país. Según Washington, Estados Unidos y
Ucrania avanzan hacia un principio de acuerdo sobre el plan de paz
propuesto por Trump que busca poner fin a la guerra imperialista lanzada
por Rusia en febrero de 2022. Ambas partes hablan de grandes progresos
tras una intensa y apresurada reunión de alto nivel el domingo en
Ginebra (Suiza). El Kremlin sin embargo se aferra a las concesiones de
Trump y califica el plan europeo de "poco constructivo". Putin afirma
que la propuesta original de la Casa Blanca "podría servir de base para
el acuerdo de paz definitivo" en Ucrania mientras Kiev sabe que está es
resignar territorios y renunciar a la intensión de pertenecer a la OTAN
lo que equivaldría a perder la guerra dándole más poder a Rusia.
ECDQEMSD
Podcast
Episodio del día:
SHOW 6182
TODO POR EL COSPLAY
EN CASO DE
QUE EL MUNDO SE DESINTEGRE PODCAST
Seguinos también en:
ApplePodcast |
Spotify |
Google Podcast |
Más plataformas en donde escuchar ECDQEMSD PODCAST