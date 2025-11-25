noticias
mundo
internacional
Hoy en el Mundo:
Noticias Destacadas del día
EL PRIMER VIAJE DE LEÓN XIV
(25/11/25) -
Italia
- El papa León XIV inicia mañana jueves su primer viaje al
exterior. El destino será Turquía y El Líbano, según el
Vaticano: con el objetivo de promover la unidad cristiana y
reforzar mensajes de paz en un contexto de tensiones
crecientes en Oriente Medio. El pontífice estadounidense,
elegido en mayo, encara así su primera gira internacional en
una región marcada por conflictos y fracturas políticas. El
viaje de seis días marca también el debut global del papa
nacido en Chicago. En Turquía, León XIV participará en la
conmemoración del 1700° aniversario del Concilio de Nicea,
donde se redactó el Credo, una de las declaraciones
fundamentales de la fe cristiana.
VUELOS A CARACAS
(25/11/25) - Venezuela
- El gobierno de Nicolás Maduro amenazó a las aerolíneas internacionales
con retirar sus permisos si no reanudan los vuelos en 48 horas. La
advertencia se produce luego de que varias compañías aéreas suspendieron
rutas hacia Caracas por alertas de seguridad emitidas por Estados Unidos
y Europa ante el incremento de la actividad militar en la región. La
amenaza fue transmitida por el Instituto Nacional de Aeronáutica Civil
(INAC), tras unos días marcados por la suspensión generalizada de rutas
comerciales después de que la Administración Federal de Aviación de
Estados Unidos (FAA) emitiera el viernes pasado una advertencia para que
las principales compañías evitaran el espacio aéreo venezolano y el sur
del Caribe debido a una "situación potencialmente peligrosa" vinculada
al deterioro de la seguridad y al incremento de actividad militar en
Venezuela y sus alrededores.
ECDQEMSD
Podcast
Episodio del día:
SHOW 6183
SOY BANE
EN CASO DE
QUE EL MUNDO SE DESINTEGRE PODCAST
Seguinos también en:
ApplePodcast |
Spotify |
Google Podcast |
Más plataformas en donde escuchar ECDQEMSD PODCAST