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Noticias:  Miércoles 26 de Noviembre de 2025

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EL PRIMER VIAJE DE LEÓN XIV

(25/11/25) - Italia - El papa León XIV inicia mañana jueves su primer viaje al exterior. El destino será Turquía y El Líbano, según el Vaticano: con el objetivo de promover la unidad cristiana y reforzar mensajes de paz en un contexto de tensiones crecientes en Oriente Medio. El pontífice estadounidense, elegido en mayo, encara así su primera gira internacional en una región marcada por conflictos y fracturas políticas. El viaje de seis días marca también el debut global del papa nacido en Chicago. En Turquía, León XIV participará en la conmemoración del 1700° aniversario del Concilio de Nicea, donde se redactó el Credo, una de las declaraciones fundamentales de la fe cristiana.

VUELOS A CARACAS

(25/11/25) - Venezuela - El gobierno de Nicolás Maduro amenazó a las aerolíneas internacionales con retirar sus permisos si no reanudan los vuelos en 48 horas. La advertencia se produce luego de que varias compañías aéreas suspendieron rutas hacia Caracas por alertas de seguridad emitidas por Estados Unidos y Europa ante el incremento de la actividad militar en la región. La amenaza fue transmitida por el Instituto Nacional de Aeronáutica Civil (INAC), tras unos días marcados por la suspensión generalizada de rutas comerciales después de que la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA) emitiera el viernes pasado una advertencia para que las principales compañías evitaran el espacio aéreo venezolano y el sur del Caribe debido a una "situación potencialmente peligrosa" vinculada al deterioro de la seguridad y al incremento de actividad militar en Venezuela y sus alrededores.

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