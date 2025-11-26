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Noticias Destacadas del día
OTRO GOLPE DE ESTADO EN ÁFRICA
(26/11/25) -
África
- Un ajunta militar anunció el golpe de Estado en
Guinea-Bissau. Los militares tomaron el control del país
apenas tres días después de las elecciones. Enfrentamientos
armados cerca del palacio presidencial precedieron a la
supuesta detención del mandatario Umaro Sissoco Embaló. Los
hechos ocurren tras unos comicios controvertidos donde tanto
el oficialismo como la oposición se proclamaron vencedores
de las elecciones.
REUNIÓN SHEINBAUM SLIM
(26/11/25) - México
- El gobierno de México reconoce que necesita mantenerse firme ante el
empuje de los problemas internos y la presión del vecino del norte. La
presidenta, Claudia Sheinbaum, acelera el paso para construir lo que
llama un "gran acuerdo nacional". Como primer paso se reunió una vez más
con Carlos Slim, el hombre más rico de México. Junto al empresariado
hablaron de reflotar una economía con marcados signos de debilidad. Pese
a la estrategia de "cabeza fría" y paciencia frente a Estados Unidos y
el Plan México, el producto interior bruto (PIB) del país cayó un 0,3%
debilitando la economía nacional. Como dato no menor, a esto de le suma
el descontento de productores agrícolas, transportistas, empresarios y
parte de la sociedad que empieza a sentir los duros términos de algunas
medidas de la administración Trump.
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PSICOLOGÍA Y MONAS CHINAS
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QUE EL MUNDO SE DESINTEGRE PODCAST
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