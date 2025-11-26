Escuchar ECDQEMSD Podcast en Spotify
Escuchar ECDQEMSD Podcast en Apple Podcast
ECDQEMSD en YouTubeECDQEMSD en TwitterECDQEMSD en FacebookECDQEMSD en Instagram
ECDQEMSD Podcast en SpotifyECDQEMSD Podcast en SpotifyECDQEMSD en YouTubeECDQEMSD en TwitterECDQEMSD en FacebookECDQEMSD en Instagram

Noticias:  Jueves 27 de Noviembre de 2025

canalTrans noticias

noticias

mundo

internacional

Hoy en el Mundo:

Noticias Destacadas del día

OTRO GOLPE DE ESTADO EN ÁFRICA

(26/11/25) - África - Un ajunta militar anunció el golpe de Estado en Guinea-Bissau. Los militares tomaron el control del país apenas tres días después de las elecciones. Enfrentamientos armados cerca del palacio presidencial precedieron a la supuesta detención del mandatario Umaro Sissoco Embaló. Los hechos ocurren tras unos comicios controvertidos donde tanto el oficialismo como la oposición se proclamaron vencedores de las elecciones.

REUNIÓN SHEINBAUM SLIM

(26/11/25) - México - El gobierno de México reconoce que necesita mantenerse firme ante el empuje de los problemas internos y la presión del vecino del norte. La presidenta, Claudia Sheinbaum, acelera el paso para construir lo que llama un "gran acuerdo nacional". Como primer paso se reunió una vez más con Carlos Slim, el hombre más rico de México. Junto al empresariado hablaron de reflotar una economía con marcados signos de debilidad. Pese a la estrategia de "cabeza fría" y paciencia frente a Estados Unidos y el Plan México, el producto interior bruto (PIB) del país cayó un 0,3% debilitando la economía nacional. Como dato no menor, a esto de le suma el descontento de productores agrícolas, transportistas, empresarios y parte de la sociedad que empieza a sentir los duros términos de algunas medidas de la administración Trump.

ECDQEMSD PodcastECDQEMSD Podcast
Episodio del día:

SHOW 6184

PSICOLOGÍA Y MONAS CHINAS

EN CASO DE QUE EL MUNDO SE DESINTEGRE PODCAST
Seguinos también en:
ApplePodcast | Spotify | Google Podcast |
Más plataformas en donde escuchar ECDQEMSD PODCAST

En Caso De Que El Mundo Se Desintegre - ECDQEMSD Podcast
ECDQEMSD en YouTubeECDQEMSD en TwitterECDQEMSD en FacebookECDQEMSD en InstagramECDQEMSD en FlipboarCanal de RSS de ECDQEMSD canalTrans
canaltrans ECDQEMSD Podcast

Copyright 1998 / 2026
ECDQEMSD & canalTrans
todos los derechos reservados