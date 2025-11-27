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Noticias:  Viernes 28 de Noviembre de 2025

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Noticias Destacadas del día

MACRON REGRESA EL SERVICIO MILITAR

(27/11/25) - Francia - Paris sigue los pasos de Berlín y reflota el servicio militar voluntario. El presidente Macron recupera el servicio militar ante la amenaza rusa: "Hay que prepararse para el peligro" expresó. El entrenamiento, voluntario y remunerado, busca ampliar las reservas militares de Francia ante la creciente amenaza de un conflicto bélico convencional en suelo europeo. Alemania ya había tomado esta determinación semanas antes. Europa ya se prepara casi abiertamente para una posible guerra con Rusia en unos cinco años. Así Francia implantará desde el verano de 2026 un nuevo Servicio Militar Voluntario.

INCENDIO EN HONG KONG

(27/11/25) - Hong Kong - El dramático incendió en Hong Kong sigue contando victimas fatales. Ascienden a 65 los muertos en el incendio de un complejo residencial en Hong Kong. Los equipos de emergencias buscan contra reloj a decenas de desaparecidos en los apartamentos siniestrados. La policía vincula el polietileno hallado en varios bloques, que estaban en obras, con la rápida expansión del fuego. Se trata de un complejo de viviendas públicas y llamó la atención la violencia excepcional con la que se extendió el fuego en tan poco tiempo. Los equipos de rescate siguen trabajando en la zona, el voraz incendio ha dejado al menos 65 muertos, pero 280 continúan desaparecidos.

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