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MACRON REGRESA EL SERVICIO MILITAR
(27/11/25) -
Francia - Paris sigue los pasos de Berlín y reflota
el servicio militar voluntario. El presidente Macron
recupera el servicio militar ante la amenaza rusa: "Hay que
prepararse para el peligro" expresó. El entrenamiento,
voluntario y remunerado, busca ampliar las reservas
militares de Francia ante la creciente amenaza de un
conflicto bélico convencional en suelo europeo. Alemania ya
había tomado esta determinación semanas antes. Europa ya se
prepara casi abiertamente para una posible guerra con Rusia
en unos cinco años. Así Francia implantará desde el verano
de 2026 un nuevo Servicio Militar Voluntario.
INCENDIO EN HONG KONG
(27/11/25) - Hong Kong
- El dramático incendió en Hong Kong sigue contando victimas fatales.
Ascienden a 65 los muertos en el incendio de un complejo residencial en
Hong Kong. Los equipos de emergencias buscan contra reloj a decenas de
desaparecidos en los apartamentos siniestrados. La policía vincula el
polietileno hallado en varios bloques, que estaban en obras, con la
rápida expansión del fuego. Se trata de un complejo de viviendas
públicas y llamó la atención la violencia excepcional con la que se
extendió el fuego en tan poco tiempo. Los equipos de rescate siguen
trabajando en la zona, el voraz incendio ha dejado al menos 65 muertos,
pero 280 continúan desaparecidos.
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