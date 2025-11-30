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Noticias:  Lunes 01 de Diciembre de 2025

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MIRAFLORES EN JAQUE

(30/11/25) - Venezuela - Trump habló telefónicamente con Nicolás Maduro para advertir que Estados Unidos multiplicará las acciones militares, si no abandona Caracas en el corto plazo. El secretario de Estado y consejero de Seguridad Nacional, Marco Rubio, participó de la comunicación que mantuvieron el líder republicano y el actual presidente de Venezuela. La administración republicana ya descartó tácticas alternativas con el régimen chavista (contratos petroleros, por ejemplo), que se proponían en otros espacios de poder en la Casa Blanca como vía de negociación para iniciar la transición venezolana. En su conversación con Maduro, Trump no propuso una mesa de negociación, ni una hoja de ruta para permitir que el líder venezolano gane tiempo a su favor frente al cerco militar desplegado por el Pentágono en el Caribe. Por el contrario, el presidente de Estados Unidos ratificó ante Maduro su decisión política de terminar con los carteles de la droga que actúan bajó la protección del Palacio de Miraflores, cosa que la cúpula chavista desmiente. Durante la conversación telefónica, Trump dejó establecido que junto a Maduro deben abandonar Venezuela las principales figuras del régimen que se beneficiaron con los negocios ilegales (drogas, armas, petróleo) y montaron un sistema represivo que viola sistemáticamente los derechos humanos. En este contexto, si Maduro abandona Caracas como exige Trump, a su lado deberían huir (al menos) Diosdado Cabello, Vladimir Padrino y los hermanos Delcy y Jorge Rodríguez. Trump exige que Maduro y sus jerarcas escapen en el corto plazo y se cree que se está sondeando la buena relación que Caracas mantiene con Ankara (Turquía) como posibilidad de huida.

LA RAZÓN DE UNA RENUNCIA

(30/11/25) - México - La nueva jefa de la Fiscalía General de la República (FGR) es Ernestina Godoy. La renuncia del exfiscal, Alejandro Gertz Manero, provocó nuevos cambios en tres de sus titularidades. La presidenta Claudia Sheinbaum habló del tema en la conferencia del viernes pasado. "Le ofrecí una embajada, y aceptó" dijo. Se dice que la renuncia obligada de Gertz Manero parte de un hecho ocurrido hace poco más de siete años cuando a principios de 2019 Omar García Harfuch era el titular de la Agencia de Inteligencia Criminal (AIC), brazo investigativo de la FGR. A la llegada de Gertz a esa dependencia hizo la guerra al policía favorito del actual gobierno para que renunciara ya que quería ese puesto para alguien más próximo a su confianza. A pesar de que aquel funcionario se había forjado la imagen de un mando diligente y eficaz, Gertz lo echó a la mala sin suponer que tal cosa significaría, al paso de los años, un error político serio que le costaría la fiscalía. Pocas semanas después, Ernestina Godoy, entonces fiscal de la CDMX, convocó a García Harfuch para que se hiciera cargo de la Policía de Investigación (PDI) bajo su mando. El desempeño hizo rápidamente que tanto la fiscal local como Claudia Sheinbaum, entonces jefa de gobierno de la capital, le tomaran aprecio.

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