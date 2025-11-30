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MIRAFLORES EN JAQUE
(30/11/25) -
Venezuela - Trump habló telefónicamente con Nicolás
Maduro para advertir que Estados Unidos multiplicará las
acciones militares, si no abandona Caracas en el corto
plazo. El secretario de Estado y consejero de Seguridad
Nacional, Marco Rubio, participó de la comunicación que
mantuvieron el líder republicano y el actual presidente de
Venezuela. La administración republicana ya descartó
tácticas alternativas con el régimen chavista (contratos
petroleros, por ejemplo), que se proponían en otros espacios
de poder en la Casa Blanca como vía de negociación para
iniciar la transición venezolana. En su conversación con
Maduro, Trump no propuso una mesa de negociación, ni una
hoja de ruta para permitir que el líder venezolano gane
tiempo a su favor frente al cerco militar desplegado por el
Pentágono en el Caribe. Por el contrario, el presidente de
Estados Unidos ratificó ante Maduro su decisión política de
terminar con los carteles de la droga que actúan bajó la
protección del Palacio de Miraflores, cosa que la cúpula
chavista desmiente. Durante la conversación telefónica,
Trump dejó establecido que junto a Maduro deben abandonar
Venezuela las principales figuras del régimen que se
beneficiaron con los negocios ilegales (drogas, armas,
petróleo) y montaron un sistema represivo que viola
sistemáticamente los derechos humanos. En este contexto, si
Maduro abandona Caracas como exige Trump, a su lado deberían
huir (al menos) Diosdado Cabello, Vladimir Padrino y los
hermanos Delcy y Jorge Rodríguez. Trump exige que Maduro y
sus jerarcas escapen en el corto plazo y se cree que se está
sondeando la buena relación que Caracas mantiene con Ankara
(Turquía) como posibilidad de huida.
LA RAZÓN DE UNA RENUNCIA
(30/11/25) - México
- La nueva jefa de la Fiscalía General de la República (FGR) es
Ernestina Godoy. La renuncia del exfiscal, Alejandro Gertz Manero,
provocó nuevos cambios en tres de sus titularidades. La presidenta
Claudia Sheinbaum habló del tema en la conferencia del viernes pasado.
"Le ofrecí una embajada, y aceptó" dijo. Se dice que la renuncia
obligada de Gertz Manero parte de un hecho ocurrido hace poco más de
siete años cuando a principios de 2019 Omar García Harfuch era el
titular de la Agencia de Inteligencia Criminal (AIC), brazo
investigativo de la FGR. A la llegada de Gertz a esa dependencia hizo la
guerra al policía favorito del actual gobierno para que renunciara ya
que quería ese puesto para alguien más próximo a su confianza. A pesar
de que aquel funcionario se había forjado la imagen de un mando
diligente y eficaz, Gertz lo echó a la mala sin suponer que tal cosa
significaría, al paso de los años, un error político serio que le
costaría la fiscalía. Pocas semanas después, Ernestina Godoy, entonces
fiscal de la CDMX, convocó a García Harfuch para que se hiciera cargo de
la Policía de Investigación (PDI) bajo su mando. El desempeño hizo
rápidamente que tanto la fiscal local como Claudia Sheinbaum, entonces
jefa de gobierno de la capital, le tomaran aprecio.
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