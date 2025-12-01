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Noticias:  Martes 02 de Diciembre de 2025

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AL RESCATE DE INDONESIA

(01/12/25) - Indonesia - Los equipos de rescate siguen trabajando contrarreloj en las inundaciones del oeste de Indonesia. Se trata de un país con más de 283 millones de habitantes. El panorama es catastrófico; carreteras cortadas por corrimientos de tierra e inundaciones provocadas por un ciclón, mientras la mejora del tiempo dejaba la magnitud de un desastre cuyas víctimas superan ya el millar de muertos en el sudeste asiático. Indonesia, Malasia y Tailandia sufrieron una devastación a gran escala después de que una inusual tormenta tropical se formara en el estrecho de Malaca y desatara durante una semana lluvias torrenciales y rachas de viento que complicaron los esfuerzos por alcanzar a las personas atrapadas por los deslizamientos de barro y las crecidas. En Sri Lanka, el ciclón Ditwah, con fuertes vientos y lluvias intensas, provocó las peores inundaciones en una década cuando golpeó el país el viernes pasado y desencadenó corrimientos de tierra en la zona montañosa del centro.

ISRAEL MIRA A SIRIA

(01/12/25) - Israel - Israel cambia su mirada sobre Siria y dar por inevitable un nuevo conflicto bélico. El Gobierno de Benjamín Netanyahu ya venía cambiando el tono y añadiendo demandas al pacto de seguridad que negocia con Damasco desde hace meses. La reciente incursión militar en una aldea siria, convertida en baño de sangre, ha complicado aún más las relaciones y aumentado el pesimismo, al punto de que el ministro israelí de Diáspora y Lucha contra el antisemitismo, Amijai Chikli, ha afirmado que "La Damasco de 2025 es la Gaza de 2008 (año de la ofensiva Plomo Fundido), pero en un terreno mucho más difícil", e Israel tiene como vecino "un nuevo Estado enemigo, con un ejército, una economía y alianzas estratégicas", lo que obliga a las Fuerzas Armadas y de seguridad a "prepararse adecuadamente". "La conquista del (monte) Hermón (del lado) sirio y la zona de amortiguación (la nueva franja ocupada en 2024) fue un paso vital, pero es necesario comprender que es muy probable que el frente sirio se convierta en una importante zona de guerra", ha agregado Chikli.

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