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AL RESCATE DE INDONESIA
(01/12/25) -
Indonesia - Los equipos de rescate siguen trabajando
contrarreloj en las inundaciones del oeste de Indonesia. Se
trata de un país con más de 283 millones de habitantes. El
panorama es catastrófico; carreteras cortadas por
corrimientos de tierra e inundaciones provocadas por un
ciclón, mientras la mejora del tiempo dejaba la magnitud de
un desastre cuyas víctimas superan ya el millar de muertos
en el sudeste asiático. Indonesia, Malasia y Tailandia
sufrieron una devastación a gran escala después de que una
inusual tormenta tropical se formara en el estrecho de
Malaca y desatara durante una semana lluvias torrenciales y
rachas de viento que complicaron los esfuerzos por alcanzar
a las personas atrapadas por los deslizamientos de barro y
las crecidas. En Sri Lanka, el ciclón Ditwah, con fuertes
vientos y lluvias intensas, provocó las peores inundaciones
en una década cuando golpeó el país el viernes pasado y
desencadenó corrimientos de tierra en la zona montañosa del
centro.
ISRAEL MIRA A SIRIA
(01/12/25) - Israel
- Israel cambia su mirada sobre Siria y dar por inevitable un nuevo
conflicto bélico. El Gobierno de Benjamín Netanyahu ya venía cambiando
el tono y añadiendo demandas al pacto de seguridad que negocia con
Damasco desde hace meses. La reciente incursión militar en una aldea
siria, convertida en baño de sangre, ha complicado aún más las
relaciones y aumentado el pesimismo, al punto de que el ministro israelí
de Diáspora y Lucha contra el antisemitismo, Amijai Chikli, ha afirmado
que "La Damasco de 2025 es la Gaza de 2008 (año de la ofensiva Plomo
Fundido), pero en un terreno mucho más difícil", e Israel tiene como
vecino "un nuevo Estado enemigo, con un ejército, una economía y
alianzas estratégicas", lo que obliga a las Fuerzas Armadas y de
seguridad a "prepararse adecuadamente". "La conquista del (monte) Hermón
(del lado) sirio y la zona de amortiguación (la nueva franja ocupada en
2024) fue un paso vital, pero es necesario comprender que es muy
probable que el frente sirio se convierta en una importante zona de
guerra", ha agregado Chikli.
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