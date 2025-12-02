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ASFURA, AL HOMBRE DE TRUMP
(02/12/25) -
Honduras - Trump celebra con un indulto la supuesta
victoria de Asfura, su candidato, en Honduras. Aunque se
mantiene el empate técnico tras las elecciones, Washington
ve la victoria del lado del candidato conservador. El
viernes pasado, Donald Trump, prometió en un mensaje en su
red social indultar al expresidente hondureño Juan Orlando
Hernández, condenado en Estados Unidos a 45 años de cárcel
por sus vínculos con el narcotráfico, según él una victima
de Biden. El lunes, un día después de la celebración de las
elecciones en el país centroamericano, en las que Trump
trató de influir en favor de su candidato, el conservador
Nasry Asfura, Hernández salió de prisión, según consta en el
registro de instituciones penitenciarias. Su esposa, Ana
García, lo confirmó ayer en sus redes sociales.
MACRON CON ZELENSKI
(02/12/25) - Francia
- El presidente, Emmanuel Macron, recibió en París al ucranio, Volodímir
Zelenski. "Es un momento decisivo para la paz en Ucrania y en Europa",
dijo Macron. Ambos dirigentes, que se han visto por segunda vez en tan
solo 15 días, hablaron del plan de paz presentado por Estados Unidos y
de las garantías de seguridad para Kiev después de la guerra. Esta es la
décima visita del mandatario ucranio desde la invasión rusa de Ucrania,
que se produce cuando el enviado especial de Donald Trump, Steve Witkoff,
viajó a Moscú para verse Putin. En su comparecencia con Zelenski, Macron
dudó de la voluntad de Moscú para llegar a un acuerdo. "En el momento en
el que hablamos de paz, Rusia sigue matando y destruyendo", explicó en
referencia a los últimos ataques con drones en Dnipró. "Es un insulto y
un obstáculo para la paz", añadió.
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