Asfura, el hombre de Trump | Macron con Zelenski - canaltrans.com noticias
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Noticias:  Miércoles 03 de Diciembre de 2025

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ASFURA, AL HOMBRE DE TRUMP

(02/12/25) - Honduras - Trump celebra con un indulto la supuesta victoria de Asfura, su candidato, en Honduras. Aunque se mantiene el empate técnico tras las elecciones, Washington ve la victoria del lado del candidato conservador. El viernes pasado, Donald Trump, prometió en un mensaje en su red social indultar al expresidente hondureño Juan Orlando Hernández, condenado en Estados Unidos a 45 años de cárcel por sus vínculos con el narcotráfico, según él una victima de Biden. El lunes, un día después de la celebración de las elecciones en el país centroamericano, en las que Trump trató de influir en favor de su candidato, el conservador Nasry Asfura, Hernández salió de prisión, según consta en el registro de instituciones penitenciarias. Su esposa, Ana García, lo confirmó ayer en sus redes sociales.

MACRON CON ZELENSKI

(02/12/25) - Francia - El presidente, Emmanuel Macron, recibió en París al ucranio, Volodímir Zelenski. "Es un momento decisivo para la paz en Ucrania y en Europa", dijo Macron. Ambos dirigentes, que se han visto por segunda vez en tan solo 15 días, hablaron del plan de paz presentado por Estados Unidos y de las garantías de seguridad para Kiev después de la guerra. Esta es la décima visita del mandatario ucranio desde la invasión rusa de Ucrania, que se produce cuando el enviado especial de Donald Trump, Steve Witkoff, viajó a Moscú para verse Putin. En su comparecencia con Zelenski, Macron dudó de la voluntad de Moscú para llegar a un acuerdo. "En el momento en el que hablamos de paz, Rusia sigue matando y destruyendo", explicó en referencia a los últimos ataques con drones en Dnipró. "Es un insulto y un obstáculo para la paz", añadió.

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