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Noticias:  Jueves 04 de Diciembre de 2025

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CUBA A OSCURAS

(03/12/25) - Cuba - La isla de Cuba sufre un apagón masivo en la mitad occidental del territorio. 3,5 millones de personas están sin luz. El fallo del Sistema Eléctrico Nacional se produjo sobre las 5:00 de la mañana, hora local. La Habana está entre las ciudades afectadas por el apagón. Las causas no se han divulgado. Previamente, se habían registrado tasas récord de déficit de generación eléctrica, lo que provocaba apagones diarios prolongados. Las provincias afectadas por el corte son Pinar del Río, La Habana, Artemisa y Mayabeque.

SHEINBAUM AL SORTEO

(03/12/25) - México - La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, viajará a Washington, Estados Unidos, para el sorteo del Mundial 2026. En el mismo estarán presentes múltiples personalidades del mundo del espectáculo, el deporte y la política. Recordemos que los tres países norteamericanos son los organizadores del Mundial de Fútbol 2026. "Yo creo que si voy a ir. Es un evento muy corto; hablé con el presidente de la FIFA y también Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) tuvo conocimiento a través del Departamento de Estado de los Estados Unidos que por supuesto que estoy invitada y que estaría contento el presidente Trump de recibirnos allá", destacó la mandataria.

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