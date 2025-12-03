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CUBA A OSCURAS
(03/12/25) -
Cuba - La isla de Cuba sufre un apagón masivo en la
mitad occidental del territorio. 3,5 millones de personas
están sin luz. El fallo del Sistema Eléctrico Nacional se
produjo sobre las 5:00 de la mañana, hora local. La Habana
está entre las ciudades afectadas por el apagón. Las causas
no se han divulgado. Previamente, se habían registrado tasas
récord de déficit de generación eléctrica, lo que provocaba
apagones diarios prolongados. Las provincias afectadas por
el corte son Pinar del Río, La Habana, Artemisa y Mayabeque.
SHEINBAUM AL SORTEO
(03/12/25) - México
- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, viajará a
Washington, Estados Unidos, para el sorteo del Mundial 2026. En el mismo
estarán presentes múltiples personalidades del mundo del espectáculo, el
deporte y la política. Recordemos que los tres países norteamericanos
son los organizadores del Mundial de Fútbol 2026. "Yo creo que si voy a
ir. Es un evento muy corto; hablé con el presidente de la FIFA y también
Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) tuvo conocimiento a través del
Departamento de Estado de los Estados Unidos que por supuesto que estoy
invitada y que estaría contento el presidente Trump de recibirnos allá",
destacó la mandataria.
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