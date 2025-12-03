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LA ESPERA DE HONDURAS
(03/12/25) -
Honduras - Las elecciones de Honduras son una larga
espera de los resultados donde los candidatos Nasralla y
Asfura compitieron cabeza a cabeza. A cuatro días de las
elecciones, el Consejo Nacional Electoral (CNE) no terminaba
de procesar los votos de las elecciones para la presidencia
en Honduras, en medio de lo que fue una contienda
extremadamente ajustada entre Salvador Nasralla, del Partido
Liberal, y Nasry "Tito" Asfura, del Partido Nacional,
respaldado por Donald Trump. Con más del 85% de los votos
analizados: Salvador Nasralla del Partido Liberal y Nasry
Asfura del Partido Nacional rondan el 40% de las
preferencias y la oficialista Rixi Moncada por Libre apenas
llega al 20%. Más de 6,5 millones de hondureños estaban
habilitados el domingo pasado para elegir al sucesor de
Xiomara Castro, cuyo mandato concluye el 27 de enero de
2026. La incertidumbre electoral coincidió con un
acontecimiento inesperado por parte de Washington: la
liberación del ex presidente Juan Orlando Hernández
(2014-2022), beneficiado por un indulto de Trump apenas un
año después de recibir una condena de más de cuatro décadas
por narcotráfico.
PROHIBIDA LA ENTRADA
(03/12/25) - Estados
Unidos - La administración Trump suspendió todas las solicitudes
de inmigración provenientes de 19 países que considera de alto riesgo.
El Departamento de Seguridad Nacional citó el caso del tiroteo que
ocurrió la semana pasada en Washington D.C. y en el que resultaron
heridos dos miembros de la Guardia Nacional, uno de ellos de forma
mortal. El presunto autor, un afgano que antiguamente colaboró con un
grupo antiterrorista organizado por la CIA, fue citado como detonante de
la medida. Los países afectados por la suspensión de procesos
migratorios son Afganistán, Myanmar, Chad, República del Congo, Guinea
Ecuatorial, Eritrea, Haití, Irán, Libia, Somalia, Sudán, Yemen, Burundi,
Cuba, Laos, Sierra Leona, Togo, Turkmenistán y Venezuela. La lista se
basa en una proclamación presidencial de junio pasado que impuso
restricciones parciales o totales de entrada para ciudadanos de estos
países, lo que ha sido calificado por organizaciones y expertos como una
prohibición de viaje casi total. El memorando de política difundido por
el DHS establece que la pausa afecta a todas las personas nacidas en
estos 19 países o que tengan su ciudadanía.
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