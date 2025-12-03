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Noticias:  Viernes 05 de Diciembre de 2025

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LA ESPERA DE HONDURAS

(03/12/25) - Honduras - Las elecciones de Honduras son una larga espera de los resultados donde los candidatos Nasralla y Asfura compitieron cabeza a cabeza. A cuatro días de las elecciones, el Consejo Nacional Electoral (CNE) no terminaba de procesar los votos de las elecciones para la presidencia en Honduras, en medio de lo que fue una contienda extremadamente ajustada entre Salvador Nasralla, del Partido Liberal, y Nasry "Tito" Asfura, del Partido Nacional, respaldado por Donald Trump. Con más del 85% de los votos analizados: Salvador Nasralla del Partido Liberal y Nasry Asfura del Partido Nacional rondan el 40% de las preferencias y la oficialista Rixi Moncada por Libre apenas llega al 20%. Más de 6,5 millones de hondureños estaban habilitados el domingo pasado para elegir al sucesor de Xiomara Castro, cuyo mandato concluye el 27 de enero de 2026. La incertidumbre electoral coincidió con un acontecimiento inesperado por parte de Washington: la liberación del ex presidente Juan Orlando Hernández (2014-2022), beneficiado por un indulto de Trump apenas un año después de recibir una condena de más de cuatro décadas por narcotráfico.

PROHIBIDA LA ENTRADA

(03/12/25) - Estados Unidos - La administración Trump suspendió todas las solicitudes de inmigración provenientes de 19 países que considera de alto riesgo. El Departamento de Seguridad Nacional citó el caso del tiroteo que ocurrió la semana pasada en Washington D.C. y en el que resultaron heridos dos miembros de la Guardia Nacional, uno de ellos de forma mortal. El presunto autor, un afgano que antiguamente colaboró con un grupo antiterrorista organizado por la CIA, fue citado como detonante de la medida. Los países afectados por la suspensión de procesos migratorios son Afganistán, Myanmar, Chad, República del Congo, Guinea Ecuatorial, Eritrea, Haití, Irán, Libia, Somalia, Sudán, Yemen, Burundi, Cuba, Laos, Sierra Leona, Togo, Turkmenistán y Venezuela. La lista se basa en una proclamación presidencial de junio pasado que impuso restricciones parciales o totales de entrada para ciudadanos de estos países, lo que ha sido calificado por organizaciones y expertos como una prohibición de viaje casi total. El memorando de política difundido por el DHS establece que la pausa afecta a todas las personas nacidas en estos 19 países o que tengan su ciudadanía.

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