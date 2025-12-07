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Noticias:  Lunes 08 de Diciembre de 2025

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COMENTARIO EDITORIAL DEL PIRATA

EL SUEÑO AMERICANO

Migrantes quemándose en las cocinas, limpiando baños, aspirando alfombras, clavando techos, peleando guerras ajenas.

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Noticias Destacadas del día

CRISIS EN HONDURAS

(07/12/25) - Honduras - La falta de transparencia en el lento conteo de votos desata una crisis institucional en Honduras. Luego de que la victoria oscilara entre al candidato del Partido Nacional, Nasry Asfura (40,19%) y Salvador Nasralla, del Partido Liberal (39,49%), la candidata del oficialismo decidió no reconocer los resultados. Moncada, quien ocupa el tercer lugar (19,30%) anunció que no reconoce los resultados de las elecciones. En una conferencia de prensa realizada junto a miembros de la cúpula del partido Libre, Rixi Moncada cuestionó el apoyo de Donald Trump al abanderado del Partido Nacional, Nasry Asfura, y convocó a una movilización popular el próximo sábado 13 de diciembre.

SORTEO MUNDIAL 2026

(07/12/25) - Estados Unidos - Finalmente se conocieron los grupos en que los equipos iniciaran su camino hacia la Copa del Mundo 2026. El viernes pasado se realizó el sorteo del Mundial 2026. La ceremonia se realizó en los Estados Unidos, en el Kennedy Center de Washington, donde además del anfitrión Donald Trump estuvieron presente Claudia Sheinbaum, presidenta de México, y el primer ministro canadiense, representando a los tres países organizadores del torneo de la FIFA. De este modo se conoció el camino que deberán afrontar los 48 equipos que disputarán la Copa del Mundo a jugarse en Estados Unidos, México y Canadá. México encabeza el grupo A, Canadá el grupo B y Estados Unidos el grupo D.

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