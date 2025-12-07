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COMENTARIO EDITORIAL DEL PIRATA
EL SUEÑO AMERICANO
Migrantes quemándose en las cocinas, limpiando baños, aspirando
alfombras, clavando techos, peleando guerras ajenas.
Hoy en el Mundo:
Noticias Destacadas del día
CRISIS EN HONDURAS
(07/12/25) -
Honduras - La falta de transparencia en el lento
conteo de votos desata una crisis institucional en Honduras.
Luego de que la victoria oscilara entre al candidato
del Partido Nacional, Nasry Asfura (40,19%) y Salvador
Nasralla, del Partido Liberal (39,49%), la candidata del
oficialismo decidió no reconocer los resultados. Moncada,
quien ocupa el tercer lugar (19,30%) anunció que no reconoce
los resultados de las elecciones. En una conferencia de
prensa realizada junto a miembros de la cúpula del partido
Libre, Rixi Moncada cuestionó el apoyo de Donald Trump al
abanderado del Partido Nacional, Nasry Asfura, y convocó a
una movilización popular el próximo sábado 13 de diciembre.
SORTEO MUNDIAL 2026
(07/12/25) - Estados
Unidos - Finalmente se conocieron los grupos en que los equipos
iniciaran su camino hacia la Copa del Mundo 2026. El viernes pasado se
realizó el sorteo del Mundial 2026. La ceremonia se realizó en los
Estados Unidos, en el Kennedy Center de Washington, donde además del
anfitrión Donald Trump estuvieron presente Claudia Sheinbaum, presidenta
de México, y el primer ministro canadiense, representando a los tres
países organizadores del torneo de la FIFA. De este modo se conoció el
camino que deberán afrontar los 48 equipos que disputarán la Copa del
Mundo a jugarse en Estados Unidos, México y Canadá. México encabeza el
grupo A, Canadá el grupo B y Estados Unidos el grupo D.
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SHOW 6191
EL SUEÑO AMERICANO
EN CASO DE
QUE EL MUNDO SE DESINTEGRE PODCAST
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