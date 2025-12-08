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Noticias:  Martes 09 de Diciembre de 2025

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Noticias Destacadas del día

EN DEFENSA DE FINLANDIA

(08/12/25) - Europa - La OTAN se refuerza justificándose en la amenaza Rusa. Ante el aumento de actividad militar rusa, Suecia desplegará militares en el norte de Finlandia para reforzar las defensas de la OTAN. Helsinki ha reclamado la solidaridad de todos los socios de la Unión Europea para defender el flanco oriental de la Alianza del Báltico ante la presencia Moscú.

TERREMOTO EN JAPÓN

(08/12/25) - Japón - Terremoto y alerta de tsunami en Japón. Un terremoto de magnitud 7,6 sacudió el norte de la isla de Japón y activó una alerta por tsunami. Las autoridades japonesas advirtieron sobre la llegada de olas significativas a puertos del norte nipón, luego de que un temblor de gran intensidad se registrara en la isla principal. La Agencia Meteorológica de Japón (JMA) declaró una alerta por tsunami de hasta tres metros, sin que por el momento se haya informado de víctimas ni daños materiales. Alrededor de 23.000 personas en las prefecturas de Hokkaido, Iwate y Miyagi fueron instadas a evacuar a refugios ante los riesgos del tsunami, según los datos iniciales de las autoridades.

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