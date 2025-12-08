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Noticias Destacadas del día
EN DEFENSA DE FINLANDIA
(08/12/25) -
Europa - La OTAN se refuerza justificándose en la
amenaza Rusa. Ante el aumento de actividad militar rusa,
Suecia desplegará militares en el norte de Finlandia para
reforzar las defensas de la OTAN. Helsinki ha reclamado la
solidaridad de todos los socios de la Unión Europea para
defender el flanco oriental de la Alianza del Báltico ante
la presencia Moscú.
TERREMOTO EN JAPÓN
(08/12/25) - Japón
- Terremoto y alerta de tsunami en Japón. Un terremoto de magnitud 7,6
sacudió el norte de la isla de Japón y activó una alerta por tsunami.
Las autoridades japonesas advirtieron sobre la llegada de olas
significativas a puertos del norte nipón, luego de que un temblor de
gran intensidad se registrara en la isla principal. La Agencia
Meteorológica de Japón (JMA) declaró una alerta por tsunami de hasta
tres metros, sin que por el momento se haya informado de víctimas ni
daños materiales. Alrededor de 23.000 personas en las prefecturas de
Hokkaido, Iwate y Miyagi fueron instadas a evacuar a refugios ante los
riesgos del tsunami, según los datos iniciales de las autoridades.
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