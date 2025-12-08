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Noticias:  Miércoles 10 de Diciembre de 2025

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MISILES JAPONESES

(08/12/25) - Japón - El gobierno japonés decide instalar misiles para proteger a Taiwán. A medida que las tensiones militares entre China y Japón alcanzan su nivel más alto en más de una década, la isla de Yonaguni se encuentra en primera línea de fuego. Situada a solo 110 kilómetros al este de Taiwán, Yonaguni es el extremo sur de un archipiélago que se extiende hacia el norte hasta las islas principales de Japón. Desde que el viaje de la ex presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi, a Taipéi en 2022 provocó que China lanzara misiles que cayeron cerca de Yonaguni, Japón ha acelerado sus planes para llevar a cabo su mayor refuerzo militar en al menos cuatro décadas para sembrar de misiles la zona. Hoy, a lo largo de la cadena de 160 islas de Ryukyu, Japón está instalando baterías de misiles, torres de radar, depósitos de municiones y otras instalaciones de combate militar. También está comenzando a desplegar importantes recursos en Kyushu, la más meridional de las cuatro islas principales de Japón, incluyendo aviones de combate F-35 y misiles de largo alcance, así como también está ampliando su Brigada Anfibia de Despliegue Rápido.

DÍAS CONTADOS

(08/12/25) - Estados Unidos - El presidente Donald Trump insiste en no descartar una intervención militar en Venezuela. El republicano afirmó que Nicolás Maduro "tiene los días contados". Lo hizo en una entrevista donde volvió a colocar el foco sobre la relación entre Washington y el gobierno venezolano. El presidente estadounidense evadió responder más directamente sobre la posibilidad de enviar tropas terrestres, aunque dejó abierta la puerta a una acción directa. "No comento eso", se excusó ante la pregunta sobre un eventual despliegue, por tratarse de una "estrategia militar" sobre la que no puede revelar datos.

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