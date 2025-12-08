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MISILES JAPONESES
(08/12/25) -
Japón - El gobierno japonés decide instalar misiles
para proteger a Taiwán. A medida que las tensiones militares
entre China y Japón alcanzan su nivel más alto en más de una
década, la isla de Yonaguni se encuentra en primera línea de
fuego. Situada a solo 110 kilómetros al este de Taiwán,
Yonaguni es el extremo sur de un archipiélago que se
extiende hacia el norte hasta las islas principales de
Japón. Desde que el viaje de la ex presidenta de la Cámara
de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi, a Taipéi
en 2022 provocó que China lanzara misiles que cayeron cerca
de Yonaguni, Japón ha acelerado sus planes para llevar a
cabo su mayor refuerzo militar en al menos cuatro décadas
para sembrar de misiles la zona. Hoy, a lo largo de la
cadena de 160 islas de Ryukyu, Japón está instalando
baterías de misiles, torres de radar, depósitos de
municiones y otras instalaciones de combate militar. También
está comenzando a desplegar importantes recursos en Kyushu,
la más meridional de las cuatro islas principales de Japón,
incluyendo aviones de combate F-35 y misiles de largo
alcance, así como también está ampliando su Brigada Anfibia
de Despliegue Rápido.
DÍAS CONTADOS
(08/12/25) - Estados
Unidos - El presidente Donald Trump insiste en no descartar una
intervención militar en Venezuela. El republicano afirmó que Nicolás
Maduro "tiene los días contados". Lo hizo en una entrevista donde volvió
a colocar el foco sobre la relación entre Washington y el gobierno
venezolano. El presidente estadounidense evadió responder más
directamente sobre la posibilidad de enviar tropas terrestres, aunque
dejó abierta la puerta a una acción directa. "No comento eso", se excusó
ante la pregunta sobre un eventual despliegue, por tratarse de una
"estrategia militar" sobre la que no puede revelar datos.
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